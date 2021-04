Pérez Camacho (CC): “Muchas pymes y autónomos no saben nada aún de las subvenciones porque el Cabildo no les ha contestado”

“Cuando se cumplen 10 meses de la convocatoria de ayudas dirigida a pymes y autónomos de La Palma para paliar los efectos económicos del Covid, el Cabildo aún no ha contestado al total de las solicitudes presentadas”, asegura CC en nota de prensa. “Varios solicitantes no saben nada porque el Cabildo no les ha contestado y algunos se verán obligados a recurrir a los tribunales ante el silencio que mantiene la Consejería de Promoción Económica que dirige Raquel Díaz”, alerta el consejero nacionalista Jordi Pérez Camacho.

“CC solicitó esas ayudas hace ya 13 meses, en marzo de 2020, tan solo unos días después del inicio del confinamiento, pero el Cabildo tardó 3 meses en redactar las bases y convocarlas”, afirma. “Parece mentira que, a estas alturas, después de haber convocado la ayuda con retraso y con unas bases tan complejas que dejaron a mucha gente fuera, tengamos que recordarle todavía al grupo de Gobierno del Cabildo la difícil situación económica que está soportando el sector empresarial palmero y lo importante que es en estos momentos una gestión eficiente”, lamenta Pérez Camacho. “Porque, mientras estas empresas siguen esperando por la ayuda, al Cabildo le sobraron el año pasado 61,5 millones de euros del presupuesto porque no fueron capaces de invertirlos en hacer las cosas que estaban previstas”, añade.

“La pésima gestión política de estas ayudas desde el primer momento ha dejado a muchos perjudicados por el camino. Solo 1.500 pymes y autónomos pudieron presentar solicitud ante los requisitos extremadamente restrictivos y complejos de las bases, tal y como advirtió CC desde el primer momento y como también denunciaron las asesorías de la isla. Solo se aprobaron poco más de 1.300 de estas solicitudes y de los 4,5 millones previstos para estas ayudas, se entregaron únicamente 3 millones. Es decir, en lugar de flexibilizar las condiciones y ampliar la cuantía de las ayudas, el Cabildo prefirió dejar sin repartir 1,5 millones”, recuerda el consejero de CC.

“En estos 10 meses, varios solicitantes no solo han tenido que combatir la pérdida constante de ingresos, sino que, además, han tenido que enfrentarse al silencio del Cabildo ante su petición de ayuda”, explica Jordi Pérez Camacho. “Mariano Hernández Zapata presume de dirigir un gobierno para las personas, pero se ve que no para todas”, añade.

“Desde CC, exigimos a la consejera Raquel Díaz que se conteste a todas y cada una de las solicitudes que aún quedan pendientes de respuesta para que estos autónomos y empresarios palmeros puedan defender su legítimo derecho a acceder a los recursos públicos dispuestos por la Consejería de Promoción Económica para paliar los efectos de la crisis económica y no verse obligados a recurrir a los tribunales, como todo parece indicar”, concluye.