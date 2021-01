Pérez Sicilia: "Conseguir una cita en la Seguridad Social de La Palma es misión imposible"

El senador por la isla de La Palma, Borja Pérez Sicilia, “se vuelve a hacer eco de numerosas quejas, después de que un importante número de vecinos de la Isla aseguren que no consiguen cita para poder realizar sus trámites en la oficina de la Seguridad Social de la capital”, se indica en una nota de prensa del PP. Pérez Sicilia afirma “no cogen el teléfono o que los convocan para dentro de meses. Además, los huecos más inmediatos son en La Gomera, por lo que si un palmero necesita acudir presencialmente tiene que pagarse el desplazamiento. Demostrándose una vez más la doble o triple insularidad que vivimos en La Palma”. Señala que “conseguir una cita en la Seguridad Social de la Palma es misión imposible”.

El senador también denuncia que “muchas familias quieren pedir el Ingreso Mínimo Vital -hay que recordar que es una ayuda que depende únicamente del Estado-, y tienen serias dificultades para hacerlo, ya que la tramitación es a través de internet. En la mayoría de los casos son personas sin recursos y en riesgo de exclusión, por lo que necesitan una cita para que les ayuden a rellenar el formulario”, señala. También ha informado que “algunas de estas peticiones están llegando denegadas, y estas personas no saben el porqué, ya que no tienen a dónde dirigirse para que les ofrezca una explicación”. A todo esto “hay que sumar a las personas mayores que necesitan hacer trámites en esta administración, a las que no cogen el teléfono, y se sienten desamparadas al no poder pedir cita por internet ya que es muy complicado para ellos. Además de la complejidad que presenta dicha web”.

Pérez Sicilia recuerda que ya en el mes de septiembre trasladó este problema a la Cámara Alta, “y el Gobierno de España respondió que desde el 25 de junio de 2020 se había reanudado la atención presencial en casi todas las oficinas del país, inclusive en la de Santa Cruz de La Palma, pero los hechos demuestran que hay un gran número de palmeros cuya demanda no está siendo atendida, y a los que hay que ofrecer una solución”, asegura. Por todo ello, vuelve a solicitar al Gobierno de España que “pongan todas las herramientas necesarias al servicio de los ciudadanos, “porque casi todos los trámites que se realizan en esta Seguridad Social se tienen que hacer en un margen de tiempo determinado”.