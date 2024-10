El PSOE reivindica en el Cabildo que Educación ejecute por emergencia la reconstrucción del CEIP La Laguna

El Grupo Socialista del Cabildo de La Palma presentará al pleno de la primera Corporación una moción dirigida a respaldar la propuesta de la comunidad educativa del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) La Laguna para que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias proceda a la reconstrucción del centro, que se vio gravemente afectado por la erupción volcánica, por emergencia, indica en una nota de prensa.

Una propuesta, señala, que compartió el Grupo Socialista con representantes del colectivo de madres y padres del CEIP La Laguna, durante un encuentro en el que mostraron su respaldo sin fisuras en la lucha para que el colegio se pueda recuperar por la vía más rápida, en lugar de continuar con el procedimiento ordinario que va a suponer un retraso considerable en su reapertura.

“No logramos entender que la Consejería de Educación rechace la ejecución de esta obra por emergencia cuando estamos hablando de una dotación que es esencial, como las carreteras u otra serie de infraestructuras como las relacionadas con el suministro de agua o electricidad”, argumenta el portavoz del Grupo Socialista, Borja Perdomo, que acudió al encuentro con las consejeras Luisa Martina González y Susana Machín.

Perdomo lamenta “la cerrazón y la falta de empatía del consejero de Educación con la realidad de la isla de La Palma y la de esta comunidad educativa que reclama un trato justo para que los niños y niñas regresen cuanto antes al centro educativo que tuvieron que abandonar como consecuencia de la erupción volcánica”.

En este sentido, valora la apuesta de la comunidad educativa que “no ha parado de luchar por su colegio, que les llevó el pasado 12 de marzo a la presentación de 6.700 firmas de apoyo a la reconstrucción del centro por emergencia”. Sin embargo, se apunta en la nota, la Consejería siguió adelante con el procedimiento normal. “Y no fue hasta el uno de agosto de este año cuando se adjudica el proyecto, para formalizar el contrato el 30 de ese mismo mes”, añade.

“El proyectista tiene hasta finales de diciembre para entregar el documento técnico. Luego seguirán trámites de aprobación de proyecto y el expediente administrativo para la licitación de las obras si no se cambia el procedimiento de contratación, por lo que estamos hablando de que antes de mediados del próximo año 2025, con mucha suerte, no podrán empezar las obras con el actual procedimiento administrativo”.

Del mismo modo, desde el grupo Socialista “lamentan que la Consejería no ha contado con la comunidad educativa del CEIP La Laguna para el diseño del futuro centro educativo, tal y como se comprometió el consejero de Educación”.

“Desde nuestro grupo no entendemos por qué no se inició un procedimiento de emergencia en una infraestructura clave como es un centro educativo, para que los niños y niñas pueden seguir asistiendo a clases en las mejores condiciones posibles”, señala Perdomo, al tiempo que insiste en que “a día de hoy tenemos distintos ejemplos de obras que se siguen ejecutando por emergencia, porque se consideran esenciales”. “¿Cuál es el motivo de que el CEIP no se declarara por emergencia? La verdad que no lo entendemos”.

Perdomo recalca que se trata de una declaración que “nos hubiera ahorrado los plazos de licitación y redacción del proyecto y todo el mismo trámite para la puesta en marcha de la obra. Hablamos de muchos meses. Es más, estamos convencidos de que se estarían ejecutando las obras a día de hoy”.

De ahí que considere que “estamos a tiempo para que se busque una solución administrativa en este procedimiento y que una vez esté redactado el proyecto se puedan iniciar las obras automáticamente. No entendemos cómo no se pudo justificar esta actuación por emergencia. Somos conscientes de lo que se expone en la Ley, pero creemos que existen argumentos más que suficientes para salvar cualquier tipo de obstáculo en este tema”.

De ahí que los socialistas, se agrega en la nota, en la moción soliciten, además de la propuesta de actuar por la vía de emergencia en la recuperación del centro, que la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte del Gobierno de Canarias establezca un dialogo continuo y efectivo con la comunidad educativa del CEIP La Laguna.

Asimismo, proponen que se incluya una partida en los Presupuestos del Gobierno Autonómico de 2025 que permita iniciar los trabajos de recuperación del centro, además de instar al Cabildo Insular de La Palma y al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane a que soliciten la agilización del procedimiento ante el Gobierno de Canarias.