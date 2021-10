Los senadores Pérez Sicilia y Antona piden que se mantengan los fondos de solidaridad de la Unión Europea para La Palma

El portavoz adjunto del Grupo Popular y senador por Canarias, Asier Antona, y el senador por La Palma, Borja Pérez Sicilia, han defendido una moción de su grupo en el pleno de la Cámara Alta, en la que piden al Gobierno de Sánchez que solicite “los fondos de manera urgente, para frenar la catástrofe que se está produciendo en la isla de la Palma, como consecuencia de la erupción del volcán de Cumbre Vieja”, se informa en nota de prensa.

La iniciativa de los populares en el Senado, que ha sido aprobada por unanimidad, ha salido adelante con una enmienda transaccional firmada por todos los Grupos de la Cámara Alta. “Esto no es una moción cualquiera, afecta a miles de familias que lo han perdido todo”, ha resaltado Antona, tras lo que ha lamentado que “su modo de vida ya no existe, han perdido su futuro y la incertidumbre de no saber cuándo va a parar el volcán, les genera incertidumbre”.

Así mismo, el senador por Canarias ha querido felicitar a los científicos por haber alertado de la erupción del volcán, ya que gracias a ellos no ha habido que lamentar víctimas. Además, ha resaltado que las autoridades de la isla de La Palma han dado “una lección de unidad, porque se han dejado de lado las diferencias ideológicas para trabajar todos de la mano”. “El volcán ha sacado lo peor de la naturaleza, pero también lo mejor de todos los palmeros. Hemos vistos coladas de solidaridad y de apoyo a los palmeros”, ha resaltado, tras lo que ha agradecido la “unidad de acción” de todos: concejales, alcaldes, Cabildo, Gobierno de España y de Canarias, Policía Nacional, Bomberos, Policía Local y Autonómica, Sanitarios, empleados públicos, Cruz Roja, Guardia Civil, Protección Civil y la UME. Por ello, Asier Antona ha pedido a los senadores de todos los Grupos Parlamentarios que “esta Cámara Territorial tenga la misma unidad que ha demostrado La Palma”. “Tenemos que demostrar que somos capaces de ponernos de acuerdo y que el espíritu de unidad y consenso reine en el Senado”.

Durante su intervención en defensa de la moción, el senador canario ha instado a todos a viajar a la isla: “La Palma sigue siendo la isla bonita, sigue siendo segura”, ha destacado, tras lo que ha invitado a todos a visitar la isla y disfrutar de su gente, su cultura y su gastronomía. Asier Antona ha resaltado el “momento complicado” que está atravesando la isla y ha asegurado que, aunque “estamos seguros que saldremos de esta situación, ahora necesitamos que todas las administraciones aúnen esfuerzos para ayudar a volver a reactivar La Palma”.

Por su parte, el senador de La Palma, Borja Pérez Sicilia, ha querido iniciar su intervención en el Pleno agradeciendo “el apoyo que me han transmitido los compañeros de todas las fuerzas políticas de esta Cámara. “Lo agradezco enormemente”, ha manifestado. Además, ha resaltado que se siente “orgulloso de pertenecer a esta Cámara Territorial” por el apoyo de todos los Grupos Parlamentarios a la moción presentada por el Partido Popular. “Como palmero agradezco las muestras de solidaridad de toda España, muchas gracias”, ha dicho emocionado el senador popular.

“La Palma está hoy teñida de negro y de dolor. Mucha gente ha perdido todo, su casa y su sustento de vida, porque ha quedado enterrado bajo 20 metros de lava, no queda nada”, ha resaltado. Aunque ha reconocido que “el cansancio hace estragos” y que ha vivido de cerca “el sufrimiento de mis vecinos” afectados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja, ha asegurado que “los palmeros siempre han sabido salir adelante”, tras lo que ha pedido que “no nos olviden cuando se apague la televisión”. Así, Pérez Sicilia ha pedido a los Grupos que sigan trabajando para que “sigamos teniendo lo prometido”, al tiempo que ha apostado por el trabajo conjunto de las distintas administraciones. Además, ha solicitado “más partidas económicas; implementar medidas en materia de planificación para no despoblar los municipios afectados; estudiar la problemática de la economía de La Palma, como el “desorbitado” sobrecoste gasolina; estudiar una nueva cuota de atún para los pescadores de Tazacorte; y aplicar el RED. Del mismo modo, el senador por La Palma ha resaltado cuatro palabras: “Solidaridad, como han demostrado todos los rincones del mundo; unidad, como la que están demostrando las administraciones palmeras, de Canarias y de España; responsabilidad, como se está demostrando en la gestión de esta crisis; y fortaleza, como lo está demostrando el pueblo palmero”. Por último, ha querido mostrar “su ánimo” a La Palma y, especialmente, a los municipios El Paso, Tazacorte y Los Llanos de Aridane. “Son grandes ustedes y sus equipos”, ha concluido.