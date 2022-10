Sí Podemos critica el “desprecio” del comisionado del Gobierno para la Reconstrucción de La Palma hacia los afectados por la Carretera de la Costa

El Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias critica en una nota de prensa el “desprecio” que ha manifestado el Comisionado del Gobierno de España para la Reconstrucción de La Palma, Héctor Izquierdo, durante su intervención en unas jornadas que se celebraron el lunes, ya que “acusó a las plataformas vecinales de estorbar porque lo único que hacen es contradecir su trabajo en Madrid”.

Así lo afirma Francisco Déniz, diputado regional de la confluencia (Podemos Canarias-Sí Se Puede-Equo) y miembro de la Comisión parlamentaria de Reconstrucción de La Palma, para quien Izquierdo “humilla a los vecinos y vecinas, no representando sus sensibilidades en Madrid”. “Si no son los intereses generales del vecindario afectado, ¿qué intereses defiende?”, insiste Déniz.

Para el diputado, “mientras que los afectados palmeros creían que el comisionado iba a manifestar que el gobierno no va a cargarse los barrios de Marina, Cabezadas y San Borondón, Izquierdo dice que su opinión personal es que tiene que hacerse aunque algunos hagan ruido”.

“En esta historia, los únicos humillados son los afectados de los barrios de Marina y San Borondón, a los que todavía no se les ha aclarado que sus barrios no van a ser destrozados. Los únicos humillados son los vecinos y vecinas afectados porque, a día de hoy, viven con la terrible incertidumbre de que no saben si conservarán sus barrios y sus escasos celemines de plátanos”, asegura Déniz.

Para Sí Podemos Canarias, “lo que el señor Izquierdo llama ruido es el planteamiento más elaborado, más razonado que un movimiento social de afectados haya hecho en los últimos años”.

“Un trabajo tan riguroso en aras de buscar alternativas al tramo 2, tan riguroso que el propio Gobierno y todos los grupos parlamentarios han usado sus argumentos para aprobar por unanimidad en el Parlamento una proposición no de Ley de Sí podemos Canarias para que el tramo 2 no atraviese dichos barrios y se busquen otras alternativas”, recuerda Déniz.

En opinión del diputado, “para cualquier neoliberal como Izquierdo, la misma existencia de organizaciones de la sociedad civil e independientes que cuestionen las actuaciones gubernamentales, no les cuadra en su esquema del ‘ordeno y mando’, pero tendrá que oírlas”.

Profundo neoliberalismo

“El comisionado hizo gala de su profundo neoliberalismo, donde poco importan las afecciones sociales con tal de que las cuentas le cuadren y se haga la carretera por donde tenga que hacerse. Claro está, se olvidó de especificar qué otros intereses está sopesando para no atender a la reclamación vecinal”, afirma Déniz.

Desde Sí Podemos Canarias “estamos convencidos de que, de no atender a la justa reivindicación de los vecinos de que no se les quite en la reconstrucción lo que el volcán no les arrebató, las voces y los análisis se convertirán en nuevas y más contundentes protestas y desacreditación de las actuaciones institucionales tras la erupción, precisamente por no atender a alternativas razonables que mantengan el hábitat y el modo de ganarse la vida de este núcleo bagañete”.

El grupo parlamentario recuerda que “con todos los problemas que acarrea una erupción de este tipo, el Gobierno, la oposición y todas las instituciones se han esmerado en procurar que la reconstrucción no destroce lo que no destruyó el volcán”, pero con su actitud, el comisionado demuestra que “no se ha enterado de que la reconstrucción es participada por instituciones y vecinos afectados”.

Reconstrucción técnica y social

“La reconstrucción no solo es una cuestión técnica, y en tanto que también es social, debe atender a las necesidades, afecciones y al impacto social. Es social y ecológica, y por lo tanto admite criterios que van más allá de los meramente técnicos para introducir criterios políticos del modelo que creemos mejor”, insiste el diputado.

Para Sí Podemos Canarias, “en la mente de un neoliberal, el pueblo es un estorbo, pero en la reconstrucción de La Palma, el pueblo es el protagonista de los itinerarios que se sigan. Incluyendo el de esos 900 metros de la carretera que Izquierdo dice que faltan por definir”.

“En esos 900 metros está el porvenir de 30 familias humildes a las que no se les puede destruir si vivienda y su forma de vida. No obstante, los técnicos deben adaptar el planeamiento a lo que la comunidad y sus instituciones digan que debe hacerse o no hacerse”, remacha Déniz.

Por todo ello, Déniz exige al comisionado “que rectifique sus palabras y que en sus actuaciones atienda al criterio social de las personas afectadas y no a otros intereses supuestamente técnicos, de cuadratura del presupuesto, o incluso a criterios inconfesables”.