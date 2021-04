Pérez Sicilia logra aprobar una moción en el Senado para que los trabajadores en ERTE no tengan que realizar la declaración de la renta

El senador por la isla de La Palma, Borja Pérez Sicilia, ha presentado una moción que fue considerada por el Grupo Popular y llevada a debatir al Pleno de Senado en la que insta al Gobierno de España a establecer una exención limitada, durante el tiempo que dure la pandemia, como medida excepcional, “para que todos los trabajadores, palmeros, canarios, y españoles en general, afectados por ERTE, y cuyos ingresos brutos no superen los 22.000 euros anuales, queden exonerados de presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”, señala el senador.

Pérez Sicilia recuerda que Canarias es la comunidad más castigada por la pandemia, y señala que “solo nuestro archipiélago cerró el mes de marzo con 86.826 trabajadores afectado por ERTE, o lo que es lo mismo 1 de cada 9 trabajadores tiene suspendido su empleo total o parcial, después de un año de pandemia”. Además, explica que “resulta incomprensible que por un lado el Gobierno de España se cuelgue la medalla de que ha estado ayudando y sigue ayudando a estas personas, y por otro lado ahora les dé la espalda”. Asimismo, recuerda que “estos trabajadores al computar el SEPE como un segundo pagador, y no practicar este último retenciones de las cantidades pagadas por los ERTE, tendrán que ingresar, a través de la declaración de la renta, las cantidades no retenidas, si el Gobierno de Sánchez no flexibiliza esta situación, que por lo que se escucha, no será así, porque lo único que han propuesto es que a los que les salga a pagar, se les fraccione el pago 6 meses”, afirma.

El senador palmero asegura que desde el Partido Popular “entienden que el Ministerio de Hacienda debe tomar medidas urgentes, y rápidas, ya que en circunstancias normales estos trabajadores no se hubiesen tenido que acoger a un ERTE”. Dichas medidas pueden ser “parar la obligación de realización de la declaración hasta que se haga una propuesta seria, estudiar la posibilidad rápida de paralizar la declaración sobre las personas en ERTE con ingresos por debajo de 22.000 euros o incluso permitir que la hagan pero dejar exento el pago a las personas en ERTE; todavía estamos a tiempo”, afirma Pérez Sicilia. Y recuerda que “de nada sirve presentar a bombo y platillo planes de recuperación, si ahora, y en estas difíciles circunstancias abandonamos a estos trabajadores que tan mal lo están pasando”, sostiene.