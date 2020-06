La Palma suma tres días sin nuevos positivos y un alta

La gerente del Hospital General de La Palma, Mercedes Coello, informa este viernes que de las 67 determinaciones PCR realizadas este jueves por el Área de Salud, ninguna ha dado positivo para COVID-19 y se suma otra alta más.

El número de casos activos baja a 9 y las altas suben a 91.

“Continuamos trabajando entre todos para poco a poco volver a una relativa nueva normalidad, donde obviamente tendrán que ir saliendo casos (esperamos que no muchos) y tendremos que actuar con rapidez y mucha coordinación”. “En la observación de las normas y en su cumplimiento estará la base de que todo transcurra con una relativa tranquilidad”, añade. “Por favor, seamos sensatos y consecuentes con que esto ya no es lo mismo. Y procuremos no convertirnos nosotros en nuestro peor enemigo a la hora de determinar nuestro estado de salud”, concluye.

La Palma, desde que comenzó a realizarse en Canarias el seguimiento de la evolución de la pandemia el pasado 31 de enero, acumula 107 casos de coronavirus.