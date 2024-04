Aparece una muñeca negra hinchable colgada y una esvástica en el aula de un instituto de Santo Domingo de la Calzada

Una muñeca negra hinchable y una esvástica dibujada. Es lo que apareció en un aula de Secundaria de un instituto de La Rioja, en Santo Domingo de la Calzada. Un hecho deleznable que ha sido rechazado por la comunidad educativa y por el propio centro. Sin embargo, una y otra parte difieren en el tratamiento de estas conductas, la comunidad educativa censura la tibieza y la dirección del centro argumenta que se ha actuado en función del Decreto de Convivencia.

El Gobierno de La Rioja ha confirmado a Rioja2 que “no se ha abierto expediente porque el centro ya actuó”.

Aseguran desde el Ejecutivo regional que Inspección Educativa tuvo conocimiento de los hechos y que “de manera interna, el propio centro solucionó el incidente y trabajó con los alumnos responsables de esta conducta en el Aula de Convivencia donde estuvieron entre dos y cinco días atendidos por docentes del centro para evitar que incidentes de este tipo vuelvan a repetirse”. Ninguno de ellos ha sido expulsado.

Un centro con el 19% del alumnado inmigrante

Los hechos ocurrieron, tal y como ha podido saber Rioja2, antes de las vacaciones de Semana Santa en este centro en el que el 19% del alumnado es inmigrante y en el que la convivencia “es buena en términos generales”. Un hecho grave que al parecer desde la dirección del centro se ha minimizado y ha enfrentado a las partes. De hecho, tal y como han asegurado a Rioja2, “la comunidad educativa no comparte cómo se ha gestionado lo que consideramos un delito de odio. Sí que se ha dado traslado a Inspección Educativa, pero desde dirección no se ha contado la totalidad de los hechos porque se obvió que la muñeca negra tenía pintada una esvástica”.

Además aseguran que el alumnado responsable de este “delito de odio” está perfectamente identificado, y la respuesta y sanción impuesta ha sido “la realización de una serie de actividades en el aula de convivencia, actividades que ni siquiera han realizado”, frente a lo que aseguran desde Inspección Educativa del Gobierno de La Rioja.

Y es esta permisividad y sensación de falta de impunidad por parte de dirección la que ha encendido los ánimos en la comunidad educativa. “Cuando el profesorado del centro pidió explicaciones y que se tomaran medidas, la dirección aseguró que este era un tema confidencial y que el claustro no tenía potestad alguna, es más, incluso llegaron a calificar este hecho tan grave como meras chiquilladas”.

“Actos machistas, xenófobos y sexistas”

Por su parte el director del centro, Miguel Ángel del Bosque, ha calificado los hechos de “machistas, xenófobos y sexistas”, a la que vez que ha puntualizado algunos detalles. “Efectivamente apareció un muñeca negra hinchable, de unos 50 centímetros, colgada en un aula, pero la esvástica estaba pintada en la pizarra”, algo que el director del centro no confirma: “Yo no vi la esvástica pintada, me lo han dicho”. De esta forma, y tras conocer los hechos, se retiró del aula la muñeca y se comunicaron los hechos a Inspección Educativa del Gobierno de La Rioja. Hechos que, según el director, “ya han tenido sus consecuencias aunque por normativa las relaciones de convivencia y las conductas contrarias a la convivencia son confidenciales”.

Algunas de esas medidas recogidas en el Decreto de Convivencia y apuntadas por el director del IES riojano pasan por “la expulsión del alumnado responsable del centro; la expulsión al aula de convivencia o trabajos en favor del centro, entre otras”. Lo que sí confirma es que “los responsables, todos ellos varones, ya han recibido las medidas disciplinarias correspondientes”, medidas que, tal y como han asegurado desde Inspección Educativa pasaron por “trabajar con el alumnado responsable de esta conducta en el Aula de Convivencia, donde estuvieron entre dos y cinco días, atendidos por docentes del centro”.

El 19% del alumnado de este instituto riojano es migrante. Un centro en el que, “aunque sí pasan cosas, la convivencia es tranquila y nunca habían ocurrido hechos como este”. El director del centro condena firmemente lo ocurrido, a la vez que pone en duda la intencionalidad de los chavales implicados.

“El Decreto de Convivencia nos dice que hay que valorar la intencionalidad de los chavales y no la tengo clara, no puedo afirmar que haya habido una intención racista y sexista, pero tampoco puedo asegurar lo contrario”. Los alumnos responsables, asegura Del Bosque, “ya se han disculpado y, según ellos, esto fue una garrulada”.