Los cuatro aspirantes a liderar IU no logran acordar una lista unitaria en su último intento

Los cuatro candidatos que aspiran a liderar Izquierda Unida a partir de la próxima asamblea federal han vuelto a expresar su disenso en el último intento para lograr una lista unitaria de cara a ese congreso. La ministra Sira Rego pidió celebrar este lunes un encuentro in extremis con los candidatos y las federaciones pero, según confirman diversas fuentes, la reunión ha vuelto a terminar sin acuerdo y aboca las negociaciones a una competición de cuatro listas en el congreso que se celebrará en mayo para elegir al sucesor de Alberto Garzón.

Rego lanzó este domingo un comunicado en el que pedía un encuentro con todos los candidatos para tratar de explorar una vía para la unidad, a pesar de que el resto de aspirantes ya había manifestado su voluntad de concurrir con su propia lista en la próxima asamblea. Además de la ministra, han presentado candidaturas el excoordinador andaluz Antonio Maíllo, el coordinador de IU Madrid, Álvaro Aguilera y el exdirigente José Antonio García Rubio.

La ministra de Juventud e Infancia ha planteado en este último encuentro y en aras de ese acuerdo un cambio en el modelo de dirección de Izquierda Unida con una suerte de bicefalia. Rego ha trasladado al resto de candidatos un sistema con un reparto de las competencias del actual coordinador federal con una nueva figura denominada Presidencia Federal.

Fuentes del equipo de la ministra detallan además que han propuesto la confección de una lista única que incluyese a las otras cuatro candidaturas en la dirección, con distribución de responsabilidades. Además, ha pedido una ampliación de 48 horas del plazo que concluye este martes para la presentación de las candidaturas con el fin de proseguir con las negociaciones. “La mayoría de federaciones han mostrado en la reunión la necesidad de llegar a un acuerdo. Es por eso que Sira ha pedido ampliar el plazo para poder seguir hablando por ese acuerdo”, sostienen.

Fuentes presentes en la reunión consideran no obstante que la ampliación de ese plazo era ya inviable puesto que precisa de la convocatoria de una Coordinadora Federal -el órgano más importante entre congresos- para que pueda ser aprobado.

Uno de los candidatos a esta asamblea, el coordinador de IU Madrid, ha publicado un vídeo tras salir de la reunión en el que ha apostado por un debate entre listas en ese congreso para que se “clarifique la línea de IU”. “No entendemos que la unidad se construya en torno a nombres o a reparto de responsabilidades. Es imprescindible un debate político que clarifique la línea de IU. Por eso hemos entendido que no hay condiciones objetivas desde el punto de vista político para una candidatura única y planteamos proseguir con nuestra precandidatura”, ha afirmado en ese mensaje difundido en redes.

“Queremos una IU consensuada y unida pero entendemos se que puede salir muy fortalecidos de una asamblea con varias listas y divididos en una lista única. Queremos que sea el debate el que haga que de IU salga la unidad. Es bueno para la democracia interna”, ha insistido.

Maíllo, el candidato que tiene detrás a la federación andaluza, la mayoritaria de la organización, y al Partido Comunista de España, ya afirmó la semana pasada que no había mimbres para el acuerdo y confirmó su candidatura a la asamblea. El excoordinador andaluz criticó a Rego en una entrevista en Canal Sur por plantear la negociación como una cuestión “personal” y no estar dispuesta a “renunciar” a liderar esa lista. “Yo no tengo ningún problema en renunciar, pero la compañera Sira hasta ahora no ha dicho eso: ella siempre ha dicho [...] que el acuerdo debería el acuerdo debía ser sobre ella como coordinadora y sobre eso construimos una candidatura”, dijo. Una postura, la de la renuncia, que en el entorno de la ministra consideran un “veto” de facto.