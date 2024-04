“Miles de personas” muestran su apoyo a las carreras de La Palma Ecuestre

Las primeras jornadas de las carreras tradicionales de caballos del programa La Palma Ecuestre en la modalidad de Distancia y Velocidad se saldaron con un éxito rotundo de apoyo y asistencia de público, informa el Cabildo en nota de prensa.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, puso de relieve “la importancia de contar con el apoyo de los miles de personas que en las dos jornadas disputadas el sábado y el domingo se acercaron a los recorridos preparados para la disputa de las pruebas”.

Destaca el presidente que esa presencia “refuerza el trabajo que desde el Cabildo de La Palma y la empresa pública Sodepal, coordinado directamente desde Presidencia, se ha dado a esta edición de La Palma Ecuestre, con el que se pretende poner en valor el indudable arraigo en la sociedad palmera de esa modalidad deportiva”.

La temporada de La Palma Ecuestre arrancó el sábado con la disputa de las carreras de Distancia en el barrio de La Laguna, en Los Llanos de Aridane, donde Aitana Ciel venció a Viri Etoil; Pinturera a Mascarado; Le Professeur ganó a Young General; Beautot a Wuaspicho; Cavo D'Oro venció a King Lud, Hit The Road le ganó a Grisol, y en la última carrera de la tarde Australia Cape le venció a True Love.

Ya el domingo, en el tradicional circuito de la avenida Carlos Francisco Lorenzo Navarro, también en Los Llanos de Aridane, en la modalidad de Velocidad Bee In Your Bonnet ganó a Secreto De Grey; Nirmali le ganó a Arab Port; Battle Of Waterloo a Funny How, y en la última, Catapum a Secreto De Green.

Los ganadores de esta primera jornada pasan a la siguiente ronda de la prueba que se disputará el 1 y 2 de junio en Barlovento y Puntagorda, respectivamente.

La Palma Ecuestre es un programa que cuenta con un protocolo zootécnico y veterinario que garantiza el bienestar animal y la seguridad, tanto para animales y jinetes en la celebración de cada una de las pruebas previstas.