El Love Festival ‘conduce’ a La Palma hacia una sociedad más justa e igualitaria

El Museo Arqueológico Benahoarita de Los Llanos de Aridane fue este jueves la sede de la IV Convención Política y Social por una Sociedad más Justa e Igualitaria, uno de los actos más destacados dentro de la agenda del Isla Bonita Love Festival. Un acto, que en su cuarta edición, ha reforzado su mensaje social proyectado hacia la visibilidad del colectivo, centrado en la tercera edad, se informa en nota de prensa.

El periodista y activista de Violetas LGTBI La Palma, Javier Rodríguez, fue el encargado de moderar la charla en la que participaron Topacio Fresh, el waterpolista Víctor Gutiérrez, la escritora Valeria Vegas y el presidente de la Fundación 26 de Diciembre Federico Armenteros. El simposio se llevó a cabo en un ámbito distendido, donde se hizo un recorrido por las experiencias vividas en las diferentes etapas que le ha tocado superar a un colectivo que ahora, por fin, cuenta con los recursos y las herramientas necesarias para hacerse visible.

Nieves Lady Barreto durante su intervención.

La presidenta del Cabildo de La Palma, Nieves Lady Barreto, que abrió el acto, destacó que “el Isla Bonita Love Festival tiene un trasfondo muy importante para la isla”. “Hay que intentar dar visibilidad a quienes durante mucho tiempo lo han pasado mal para poder tener una sociedad más justa e igualitaria, para que podamos abrir las puertas al mundo. Este evento se ha convertido, incluso, en una marca turística en el exterior. Somos ejemplo de que ésto es lo que hay que seguir haciendo y nos permite a la vez educarnos y seguir luchando por una sociedad justa e igualitaria” manifestó Barreto.

Por su parte, el consejero de Promoción Económica del Cabildo de La Palma, Jordi Pérez Camacho, afirmó que “es necesario tener actos reivindicativos como los que encontramos en este evento social, así como, contar con personas que realizan un trabajo en beneficio de la tolerancia, el respeto y la igualdad, y, en definitiva, de la diversidad sexual y de género fuera de nuestras fronteras, para que seamos conocedores de la realidad que nos rodea”.

Intervención de Jordi Pérez.

La madrina del Isla Bonita Love Festival, Topacio Fresh, que participa por tercer año en este evento, destacó “la evolución que ha experimentado la sociedad palmera en estos años”. “Cuando veo que los niños están creciendo en un ambiente más integrado me demuestra que la sociedad está cambiando. Me preocupa que la política también está cambiando y no podemos permitir que nos hagan retroceder ni un paso atrás. Nosotros no somos problemas. Lo que queremos es la inclusión. No comprendo por qué el foco está puesto en echar atrás leyes que nos hacen bien, en lugar de estar centrados en problemas reales” afirmaba la galerista.

El waterpolista Víctor Gutiérrez puso la visión deportiva a este debate afirmando que “el deporte es un ámbito en el que se puede avanzar muchísimo”. “Se van dando pasos para darle visibilidad al colectivo LGTBI en todos los sectores y profesiones, pero el deporte se resiste, a pesar de que es un medio desde el que se puede aportar muchísimo. Es complicado por diversos factores. No es fácil enfrentarte cada domingo a un estadio lleno de gente que te llama ‘maricón’, además, los clubes son empresas con marcas que venden en todo el mundo y no están dispuestos a defender la homosexualidad de un deportista de sus plantillas y perder ese contrato publicitario” destacó.

Intervención de Noelia García.

La escritora Valeria Vegas quiso “ensalzar cómo hemos evolucionado en la aceptación del colectivo Trans, aunque sigue faltando información y este tipo de eventos la permite. Especialmente para la gente mayor que tiene ganas de empatizar, pero le falta saber de dónde venimos y las situaciones que vivimos día a día”.

Por su parte, para Federico Armenteros “es muy interesante que hayan incorporado a las personas mayores, que tengamos voz y presencia porque es parte de nuestra historia que hasta este momento estaba muy olvidada. Parecía que habíamos nacido en Chueca, cuando hemos estado mucho tiempo conservando nuestra identidad en los peores momentos cuando nos detenían. Que seamos protagonistas en el Isla Bonita Love Festival nos alegra, porque nos van a escuchar y nuestra lucha sigue”.

