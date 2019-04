“La mujer ha empezado ya a levantar la voz y no puede dejarse pisar”

“El feminismo no es odio”, lo deja claro en su blog. La ilustradora y muralista venezolana Sara Fratini, que reside entre Madrid e Italia, participa estos días en la cuarta edición del festival La voz de la mujer, un evento organizado por Karmala Cultura, el Cabildo y el Gobierno de Canarias que reúne en La Palma a destacadas voces femeninas del activismo y la cultura de Europa, África y América.

“Tenemos que luchar muchísimo más todavía para que la voz de la mujer se escuche en la sociedad, y por eso estos espacios son necesarios para poder salir adelante y mostrar realidades que no se conocen”, ha asegurado en una entrevista con La Palma Ahora. “Lo bueno es que se crea un ambiente en el que todas las mujeres intercambiamos ideas, se genera diálogo y eso es muy importante para que la voz de la mujer se escuche más adelante y más allá”, dice. Fratini reconoce que “a la mujer le queda un largo camino por recorrer, y muy difícil, pero el hecho de que, por ejemplo, en España, la manifestación del 8M tenga tanta repercusión, que las niñas desde pequeñas empiecen a mentalizarse de que tienen que ir a la marcha o hacer una huelga, supone un gran avance”. “Hemos empezado ya a levantar la voz y eso es importante, aunque sigue habiendo violencia y casos muy difíciles de resolver, pero ya hemos comenzado y no podemos parar ahora porque estamos apenas subiendo la cuesta”, resalta.

“Cuando escucho críticas al movimiento feminista me parece terrible, me lloran los ojos y me sangran los oídos, pero tenemos que seguir luchando, no podemos dejarnos pisar, esta fuerza que estamos cogiendo no se puede perder”, subraya. “Hay que seguir adelante, con iniciativas como este festival, porque la cultura siempre es la clave; el arte es un modo de darle voz a mujeres que no pueden expresarse; una creación artística te despierta ideas que tienes dentro, o descontentos, y compruebas que al otro lado del mundo hay alguien que se siente igual que tú, y te da fuerza para empezar tu propia lucha”, dice.

Fratini explica en su blog, mediante ilustraciones, qué es para ella el feminismo. “El feminismo no es odio, es un movimiento que busca que las mujeres y los hombres tengan los mismos derechos. Busca igualdad y respeto. Cuestiona los roles sociales de cada género”. Y remarca: “No es violencia, no discrimina a los hombres, no es victimismo, no es odio”. “Solo quería aclararlo”, concluye.