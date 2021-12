Julio Pérez: “La erupción de La Palma ha terminado”

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, que comparece en rueda de prensa en estos momentos, ha anunciado este sábado que el proceso eruptivo de Cumbre Vieja "ha terminado después de 85 días y 8 horas". En concreto, dijo, el volcán dejó de dar signos vitales el día 13 de diciembre a las 22.00 horas.

El Comité Científico del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca) ha dado por finalizado este sábado, 25 de diciembre, la erupción volcánica que se inició el 19 de septiembre, a las 15.12 horas, en la zona de Cabeza de Vaca, en la ladera oeste de Cumbre Vieja, y se paró el pasado 13 de diciembre. El citado comité estableció un plazo de diez días a partir de la última fecha para fijar oficialmente en el calendario la conclusión de la actividad eruptiva del volcán. Los científicos, no obstante, insisten en que el fin de la erupción en La Palma no significa que no haya “algunos peligros”.

El volcán que reventó en Cabeza de Vaca hace este sábado 85 días ha sido el más destructor y el de mayor duración de los que se tiene constancia en La Palma. Según las últimas mediciones, las coladas de lava han afectado a 1.198 hectáreas del Valle de Aridane. Esta cifra sube a 1.221 si se incluye el cono volcánico. Además, ha formado dos fajanas o islas bajas en la costa de Tazacorte que ocupan 48,02 hectáreas, de ellas 5,05 correspondientes a la situada más al norte. La anchura máxima cubierta por coladas es de 3.350 metros.

Asimismo, las coladas han destruido 1.628 construcciones, según los datos del Catastro, mientras que el satélite Copernicus calcula en aproximadamente 3.063 las edificaciones/construcciones afectadas.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, responsable del operativo y director del Pevolca, Julio Pérez, ha anunciado este sábado la finalización de la erupción del volcán de Cumbre Vieja tras 85 días, si bien no de la emergencia.

Pérez, informa Europa Press, ha comparecido tras la reunión diaria del Pevolca y ha estado acompañado por el portavoz del Comité Director del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, así como con las portavoces del Comité Científico, Carmen López y María José Blanco, entre otros.

En su comparecencia ha admitido que tras este "otoño volcánico" que se inició el 19 de septiembre y ha permanecido hasta el 13 de diciembre, 85 días, en los que esta situación ha sido una "prioridad" del Gobierno canario y ha afirmado que tras dar por concluida esta erupción se puede decir que sienten "alivio" porque ahora se podrán dedicar "plenamente" a la rehabilitación de las zonas destruidas.

El consejero ha señalado que el plan del Pevolca va a continuar "igual, en semáforo rojo, la emergencia en el mismo nivel", matizando que "no" cree que la emergencia deje de estar declarada a lo largo del mes de enero, ya que mientras subsista peligro, se debe mantener activado.

En este sentido, ha indicado que "los gases, las cenizas y el calor" siguen estando, por tanto son los riesgos que subsisten, si bien ha apuntado que a diferencia de la erupción, que se desconocía cuando podía concluir, esos riesgos se saben que irán concluyendo.

Ahora, dijo, es momento de rehacer, de ahí que el lunes ha señalado se comenzará a estudiar el plan de realojo que "tendrá que ser seguro y ordenado, paulatino", avanzando que el pronóstico es que en la primera quincena de enero se "puedan acordar algunos realojos e intentar ver cómo restablecer algunos servicios esenciales".

Por ello, Pérez ha subrayado que "no" se van a ir "de un día para otro" de La Palma porque "hay que prever la desescalada aunque admite que "será otro el ritmo y otras las prioridades pero el plan seguirá activo" tras la que ha calificado como la "mayor catástrofe de Canarias" y la erupción "más larga" del archipiélago.

Asimismo, destacó que en este proceso, en el que ha habido movimiento de miles de personas, "no hay víctimas directas" del volcán, si bien hay un caso que se encuentra en proceso de investigación.

Más de 1.000 personas del operativo de la emergencia

Por otro lado, Pérez ha señalado que unas 1.000 personas han operado en esta emergencia, un 15 por ciento de ellos personal científico, por lo que ha subrayado que se han tomado decisiones basadas en el conocimiento.

Aquí ha aprovechado para reconocer el trabajo del director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, sobre el que ha dicho que "no" dudó o "muy poquito" para que ocupara el puesto, considerando que ha acertado con su decisión porque ha entendido que ha sido "una pieza esencial" en esta emergencia, que aún se mantiene.

Asimismo, ha agradecido el trabajo de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, destacando la "versatilidad" de la Unidad Militar de Emergencias (UME), y el Cabildo de La Palma, entre otros muchos.

Morcuende, por su parte, ha admitido que "queda un arduo trabajo todavía" durante un tiempo que va a ser "grande" centrado en la rehabilitación de servicios esenciales y monitorizando los gases.

Finalmente, la portavoz del Comité Científico María José Blanco ha indicado que en el informe diario los observables directos y los de vigilancia corroboran la finalización del proceso eruptivo el 13 de diciembre a las 22.21 horas aunque ha afirmado que la conclusión de la erupción no tiene porqué implicar el final de algunos peligros asociados al fenómeno volcánico, ni necesariamente el final de la reactivación magmática en Cumbre Vieja.

Añadió que sigue siendo imperativo el respeto de las zonas de exclusión terrestre y marítima para mantener la integridad física de las personas.

El cono del volcán de Cumbre Vieja, dijo, es de unos 200 metros a aproximadamente 1.100 metros con respecto al nivel del mar, y en el mismo hay seis cráteres. En este proceso se han registrado 9.090 terremotos, siendo el de mayor magnitud de 5, registrado el 19 de noviembre, a las 01.08 horas, a 33 kilómetros de profundidad.

Señalan que la sismicidad es uno de los observables que "quedan remanentes", siendo observables que "pueden durar meses" como ocurrió en Tagoro, en El Hierro, que durante dos años tuvo sismicidad aunque no de forma periódica.

Listado de las 8 erupciones históricas de La Palma

Listado elaborado por el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) de las ocho erupciones históricas de La Palma y las áreas (aproximadamente en hectáreas -ha-) que ocuparon sus respectivas coladas de lava:

1. Tacande 1430-1447 (424 ha)

2. Tehuya 1585 (338 ha)

3. Tigalate 1646 (296 ha)

4. San Antonio 1677-1678 (210 ha)

5. Charco 1712 (441 ha)

6. San Juan 1949 (323 ha)

7. Teneguía 1971 (276 ha)

8. El nuevo volcán, aún sin nombre oficial, de 2021 (1.198 ha).

Los comités científico y director del Plan Especial de Protección ante Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca) han dado por finalizada este sábado la erupción de Cumbre Vieja, la más larga de la historia en La Palma y la más destructiva del último siglo en Europa.

Estas son, informa Efe, las fechas clave de este periodo:

Septiembre

19 sep.- Entra en erupción el sistema volcánico de Cumbre Vieja, en el municipio de El Paso, después de un proceso sísmico de más de 25.000 pequeños terremotos. La erupción comienza a las 15:13 horas, hora local. Se activa el semáforo rojo del Plan Especial de Protección Civil ante Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca).

- No hay víctimas ni daños personales. Son evacuadas más de 5.000 personas y afecta a un centenar de viviendas en un primer momento.

- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja a Canarias y garantiza "el compromiso total, absoluto y rotundo" con la reconstrucción.

21 sep.- El volcán experimenta una fase más explosiva dentro de la fisura principal.

22 sep.- Cálculos del comité científico estiman que la deformación del suelo en la zona próxima a la erupción asciende a los 28 centímetros.

23 sep.- Los reyes don Felipe y doña Letizia, acompañados del presidente del Gobierno, viajan a La Palma para arropar a los afectados por el volcán.

24 sep.- El volcán presenta una nueva boca eruptiva y mayor explosividad. Son evacuadas 350 personas de tres localidades: Tajuya, Tacande de Abajo y Tacande de Arriba.

26 sep.- La lava del volcán entra de nuevo en el núcleo de Todoque, uno de los más afectados, y arrasa el campanario de la iglesia. El barrio entero quedará sepultado con el paso de los días.

28 sep.- Pasadas las 23.00 horas (hora canaria) la lava llega por primera vez al mar, en una zona de acantilados en la costa de Tazacorte y crea un enorme delta de 500 metros de ancho.

Octubre

1 oct.- Se abren dos bocas nuevas en el volcán fuera del cono principal y de ellas manan sendos ríos de lava.

3 oct.- Tercera visita del presidente Sánchez a La Palma en la que anuncia un plan de ayudas de 200 millones de euros para los afectados por el volcán.

- Se derrumba parte del cono principal del volcán y aumenta su actividad efusiva.

5 oct.- Se cifra en 2 la explosividad del volcán en una escala de 0 al 8.

9 oct.- Se derrumba el flanco norte del volcán, lo que lleva a la emisión de nuevas coladas en varias direcciones.

11 oct.- Se ordena el confinamiento de unas 3.000 personas por la combustión de una fábrica de cementos en contacto con la lava que provoca emisión de gases.

13 oct.- El presidente Pedro Sánchez visita La Palma por cuarta vez y reafirma el compromiso de todas las instituciones para lograr la recuperación de la isla.

15 oct.- Se abre una nueva boca eruptiva en la ladera sureste del volcán.

19 oct.- El volcán cumple un mes y la superficie afectada por la lava alcanza ya las 763 hectáreas. La Diócesis Nivariense saca en procesión a varias de las imágenes religiosas más veneradas de La Palma para rogar por el fin de la erupción.

22 oct.- Quinta visita del presidente Sánchez a La Palma.

25 oct.- Se abre una nueva boca eruptiva en el flanco del volcán, es la quinta boca activa con diversos salideros de lava y se contabilizan diez coladas.

Noviembre

1 nov.- El volcán de Cumbre Vieja supera los 42 días que duró la erupción del San Juan, también en La Palma, en 1949.

11-12 nov.- La lava del volcán engulle la playa de Los Guirres, cerca la isla baja que formó la primera colada y forma un segundo delta que se une con la que generó en 1949 la erupción del volcán San Juan.

13 nov.- Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 72 años en La zona de Las Manchas que había accedido a la zona de exclusión volcánica para limpiar la ceniza. Las circunstancias de su muerte están aún pendientes de los análisis forenses.

17 nov.- El volcán vuelve a estar "bastante" explosivo, como en octubre, según un portavoz de Involcan. Después de dos semanas de menor actividad sísmica, el número de terremotos del día supera los 300, la cifra mas alta en una jornada desde que comenzó la crisis sísmica y posterior erupción del volcán.

19 nov.- El Gobierno de Canarias cifra en 906 millones de euros los daños ocasionados por el volcán.

- Se registra un seísmo de magnitud 5,1. Será el máximo de toda la serie.

20 nov.- El comité científico eleva un punto (de 2 a 3, sobre un máximo de 8) el índice de explosividad del volcán, por la enorme cantidad de cenizas y piroclastos que ha expulsado.

22 nov.- La lava se abre camino de nuevo hacia el mar y forma un nuevo delta, más cerca del puerto de Tazacorte.

25 nov.- Una nueva colada cruza sobre el Cementerio de Las Manchas, donde están enterradas 3.160 personas. La lava cubre parte de las tumbas y los nichos.

28 nov.- Se abre un nuevo foco de emisión de lava y piroclastos, en la ladera nordeste del cono principal. La emisión de dióxido de azufre se dispara a cerca de las 50.000 toneladas diarias.

29 nov.- Un seísmo de magnitud 5 alcanza la intensidad V, sobre una escala de XII. Es el primero de toda la serie catalogado como "fuerte", aunque no ocasiona daños.

30 nov.- Récord de terremotos diarios desde que comenzó la erupción: la isla registra 375 seísmos en 24 horas

Diciembre

4 dic.- Por primera vez en casi 80 días, no se aprecia en toda la noche ni un signo visible del volcán. Pero la erupción continúa.

7 dic.- Tras un periodo de relativa calma, la lava destruye en una sola jornada otras 60 edificaciones.

8 dic.- El presidente de Canarias anuncia que hay indicios que anticipan que la erupción puede terminar antes de fin de año.

9 dic.- Por primera vez desde que comenzó la erupción, se autoriza el regreso a una zona evacuada. Los beneficiarios son 30 familias de dos barrios de Los Llanos de Aridane.

12 dic.- Comienza el día 85 de erupción, lo que convierte a este volcán en el más duradero de la historia de La Palma, tras superar los 84 días del Tehuya en 1585.

13 dic.- El volcán se reactiva con fuerza y emite cantidades enormes de dióxido de azufre que obligan a confinarse en sus casas durante horas a 33.000 vecinos de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte.

- A las 21.00 horas, la señal de tremor, que delata el movimiento de magma en el subsuelo, se detiene de manera súbita. También se desploman las emisiones de dióxido de azufre.

14 dic.- Se determina que la altura alcanzada por el cono principal es de 188 metros.

15 dic.- El comité científico que sigue la erupción fija un plazo de seguridad de diez días sin actividad para darla por finalizada.

16 dic.- Varios científicos adelantan su impresión de que, con toda probabilidad, la erupción ha terminado.

17 dic.- El Consejo de Ministros duplica las ayudas para la reconstrucción de viviendas en La Palma y amplía en 12 millones de euros el fondo de ayuda a los sector agrario.

20 dic.- El terreno se eleva 6 centímetros en la zona próxima al cono, pero la deformación revierte rápidamente y el comité científico no le da mayor relevancia.

25 dic.- Los comités Científico y Cirector del Pevolca dan por finalizada la erupción.

