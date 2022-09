El Consorcio de Servicios busca peones para la recogida de residuos

El Consorcio de Servicios de La Palma ha iniciado un nuevo proceso para la configuración de una lista de reserva de peones para recogida de residuos con el que pretende reforzar su plantilla actual, indica en una nota de prensa. Los aspirantes tendrán que estar en posesión, como mínimo, de estudios básicos y tener carné de conducir tipo A o B.

Los aspirantes que cumplan con los requisitos contenidos en las bases de la convocatoria que este pasado miércoles se publican en Boletín Oficial de la Provincia (BOP) disponen hasta el día 29 de septiembre de 2022 (15 días naturales) para presentar la solicitud, así como los méritos que posean.

La lista de reserva, señala, podrá servir para la cobertura de vacantes, por inexistencia o ausencia de su titular, acumulación de tareas, ejecución de programas o cualquier necesidad temporal de refuerzo o cobertura de la plantilla.

La selección de los futuros peones, añade, será por concurso, es decir, no tendrán que pasar por un proceso de oposición, ni estudiar temario alguno, sino que la lista se conformará en función de la experiencia profesional, la formación académica (Graduado Escolar, Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional de primer grado o equivalente) y formación específica en prevención de riesgos laborales que se posea y acredite a la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. También se valorará que se esté en posesión del carné tipo C.

El concurso, apunta, no tendrá carácter eliminatorio, con lo que todo el que presente la solicitud dentro del plazo establecido y cumpla con los requisitos formará parte de la lista de reserva. El puesto que cada aspirante ocupe en la lista definitiva dependerá del tiempo que haya trabajado como peón de recogida de residuos o peón de limpieza viaria y no será valorable la experiencia de peón de construcción o cualquier otro trabajo no relacionado con la recogida de residuos.

La lista de reserva que se configure cuando el procedimiento concluya tendrá una vigencia de cinco años a partir de la fecha en que se haga pública y, en cualquier caso, seguirá vigente hasta que se realice una nueva convocatoria, agrega.

La plaza de peón en la plantilla del Consorcio de Servicios de La Palma, indica, se encuadra se encuadra en el Grupo D (Operarios), Subgrupo D7, y tiene como funciones las de estar encargado de ejecutar labores para cuya realización no se requiera ninguna especialización profesional ni técnica. Pueden prestar sus servicios indistintamente en cualquier servicio o lugar de los centros de trabajo.

A las personas que sean llamadas para formar parte de la plantilla del Consorcio de Servicios de La Palma se les ofertará un contrato laboral temporal, concluye.