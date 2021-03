La Palma baja a 19 activos por COVID tras 4 altas y ningún positivo

La Palma baja este lunes a 19 activos por COVID-19 al registrarse cuatro altas y ningún nuevo positivo, informa el director del Área de Salud, Kilian Sánchez. Un paciente está ingresado en la UCI y otro en la planta de Medicina Interna. El resto se encuentra en buen estado de salud y en control por el equipo de la Red Centinela y Atención Primaria. En las últimas 24 horas se han realizado 193 pruebas PCR.

Los Llanos de Aridane contabiliza 8 casos; Santa Cruz de La Palma, 4; Breña Alta, 3; Tazacorte, 2; Breña Baja, 1 y otro El Paso.

La Isla acumula 464 casos desde el inicio de la pandemia, de los que 439 han sido cerrados por alta médica. Seis personas han fallecido en La Palma por el coronavirus.

En Canarias

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias notifica hoy 151 nuevos casos de coronavirus COVID-19. El total de casos acumulados en Canarias es de 46.402 con 4.063 activos, de los cuales 82 están ingresados en UCI y 293 permanecen hospitalizados. En las últimas horas se ha producido el fallecimiento de dos varones de 84 años en Gran Canaria: uno está vinculado a un brote nosocomial de la Clínica San José y el otro a un brote familiar. Ambos padecían patologías previas. Además, sube hoy a la estadística un fallecimiento ya informado el pasado viernes.

La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 61,58 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 131,53 casos por 100.000 habitantes.

Por islas, Tenerife suma hoy 53 casos con un total de 19.586 casos acumulados y 2.140 casos activos epidemiológicamente; Gran Canaria suma 79 casos y cuenta con 19.172 acumulados y 1.601 activos. Lanzarote suma seis nuevos casos con 4.619 acumulados y 67 activos epidemiológicamente; Fuerteventura tiene 2.039 casos acumulados con 13 casos más que la jornada anterior y 236 activos. La Palma no suma nuevos casos y cuenta con 464 acumulados y 19 activos; El Hierro no suma casos, por lo que sus acumulados son 300 y no tiene casos activos. Por último, La Gomera tampoco tiene nuevos casos por lo que continúa con 222 acumulados y sin casos activos.

Hasta hoy se ha realizado un total de 956.751 pruebas PCR en las Islas, de las que 2.155 se corresponden a las últimas 24 horas.