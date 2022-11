El Estado destina 3,7 millones del Plan de Recuperación Fase I a la construcción de una balsa de riego en el Valle de Aridane

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias SEIASA, ha formalizado hoy un convenio con la Comunidad de Regantes El Paso, gestionada por el Consejo Insular de Aguas de La Palma, para abordar obras de modernización de regadíos en el Valle de Aridane, informa en nota de prensa.

El objetivo del proyecto, que contará con una inversión de 3.779.444,43 euros (IGIC no incluido) dentro del “Plan de Mejora de la Eficiencia y Sostenibilidad de Regadíos” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Fase I, será aumentar la capacidad de regulación del agua de riego para todas las comunidades de regantes de la zona.

En la firma del convenio, rubricado en presencia del presidente de la Comunidad de Regantes El Paso, Manuel Ángel Llanos, entre el presidente de SEIASA, Francisco Rodríguez Mulero y el vicepresidente del Consejo Insular de Aguas de La Palma, Carlos Javier Cabrera Matos, también han estado presentes el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana Padrón, y el director general de Agricultura del Gobierno de Canarias, Augusto Hernández González.

Las obras comprenden la construcción de una balsa de unos 100.000 metros cúbicos de capacidad en la zona de El Riachuelo, en el término municipal de El Paso, como cabecera de la red de riego. Con la mejora en la regulación de los recursos se persigue disminuir el consumo energético que venía produciéndose, puesto que no serán necesarios los bombeos desde los depósitos privados de la zona de Las Breñas.

Además de las mejoras ambientales y técnico-económicas que proporcionará al regadío, se dispondrá de una nueva infraestructura para la toma de agua de aviones y helicópteros en caso de incendio.

En total, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, Canarias recibirá 65,46 millones de euros (IGIC no incluido), para actuaciones de modernización de regadíos distribuidos en dos fases. A la primera de ellas, en la que se ejecutarán las obras objeto del convenio firmado hoy, se destinarán en total 16,15 millones de euros (IGIC no incluido), mientras que la cantidad para las obras seleccionadas en la segunda fase es de 49,31 millones de euros (IGIC no incluido). En conjunto están previstos nueve proyectos con el objetivo de optimizar el uso del agua disponible y aumentar la competitividad de las producciones.