Discurso del presidente del Cabildo por el día de San Miguel: “Los palmeros hemos dado un mensaje al mundo: estar juntos es la garantía para salir adelante"

Este miércoles, 29 de septiembre, se conmemora el día de San Miguel de La Palma, patrón de la Isla. Tradicionalmente, la ceremonia tiene lugar en la iglesia de la Villa y Puerto de Tazacorte en el transcurso de la cual se lleva a cabo una ofrenda en la que, el presidente del Cabildo, pronuncia un discurso. Este año, la jornada ha estado marcada, como viene ocurriendo desde el pasado 19 de septiembre en la que estalló el nuevo volcán de La Palma, por la erupción que está provocando estragos en la Isla.

El discurso del presidente del Cabildo, Marino Zapata, es el siguiente:

Hoy es 29 de septiembre, una fecha marcada en el calendario para todos los palmeros. Hoy celebramos a San Miguel de La Palma, una onomástica que este año toma un cariz especial, por las circunstancias que nuestra isla está atravesando.

Me hubiera gustado estar esta mañana en el templo de Tazacorte, para poder trasladarle a nuestro patrón la ofrenda de todos los palmeros. Una ofrenda que cada año presentamos como una petición y una acción de gracias a quién, desde hace más de cinco siglos, los palmeros imploramos como protector de la isla.

San Miguel Arcángel es representado como un guerrero, siempre en batalla frente a cualquier adversidad. Y así nos encontramos los palmeros desde hace 10 días, luchando contra la lava, contra un volcán que destruye todo lo que alcanza. Todo menos la fuerza y las ganas de salir adelante que siempre han caracterizado a los hijos de La Palma.

Tazacorte es para mí el lugar de mi infancia, de mi familia materna, el lugar de juegos y al que acudo con frecuencia, como tantos y tantos palmeros para disfrutar de un lugar privilegiado de nuestra isla.

Hoy hubiera sido un día grande para el municipio, como para toda La Palma, pero nuevamente este año nos toca celebrarlo bregando con una pandemia que no nos ha dejado del todo, y absorbidos por un volcán que no nos da tregua.

Las circunstancias me impiden estar hoy en la Iglesia de Tazacorte pero no queríamos dejar pasar la ocasión de presentar esta ofrenda, que, como es tradición, hace el presidente del Cabildo en nombre de todos los palmeros y palmeras. Es mucho lo que tenemos que pedir y mucho, también, por lo que tenemos que dar las gracias. Principalmente porque pese a la catástrofe que estamos viviendo no tenemos que lamentar víctimas mortales.

Nuestro pensamiento y petición está ahora, más que nunca, cerca de aquellos que han perdido todo, los que han visto que bajo la lava están sepultadas sus casas, sus recuerdos y su barrio, es decir, todas sus vidas.

Imploramos la ayuda de San Miguel, como cada 29 de septiembre, para toda nuestra isla, pero especialmente para esas familias que peor lo están pasando. Bajo la protección de nuestro patrón ponemos sus anhelos, sus esperanzas y también el sufrimiento de estos días. Estamos con ellos y vamos a seguir estándolo cuando todo esto pase.

Cada presidente y presidenta del Cabildo de La Palma ha pedido siempre en el día de hoy agua para nuestros agricultores, esos que han levantado nuestra isla y que ahora también sufren las consecuencias de la lava. Hoy también yo pido para ellos y para todos los que se han visto afectados por esta situación, fuerza para salir adelante, para levantarse pese a las adversidades como han hecho siempre los palmeros.

Pido a San Miguel de La Palma que nos dé a todos los que tenemos responsabilidades públicas el acierto y la inteligencia para dar respuesta a los que más nos necesitan en estos momentos.

Los servidores públicos tenemos, ahora más que nunca, la obligación de estar a la altura de las circunstancias y pido a San Miguel que nos ayude a mantener la unidad con la que hemos dado las primeras respuestas a esta crisis natural.

Gracias a todos los que están dando la batalla contra el volcán, a esos más de mil efectivos que están luchando junto a nosotros para que el volcán no haga más daño. A los voluntarios, que están haciendo una labor fundamental para que toda esa solidaridad que está llegando a nuestra isla llegue también a las familias afectadas, infinitas gracias. Pido también para ustedes la protección de nuestro santo patrón.

Los palmeros estos días hemos dado un mensaje al mundo: estar juntos es la garantía para salir adelante. Los palmeros somos hombres y mujeres que siempre se crecen en la adversidad, estos días lo estamos demostrando, trabajando sin descanso por nuestros vecinos, por nuestra isla. Esa unidad, ese trabajo, ese estar al lado de la gente en todo momento es lo que hace que seamos más fuertes que el volcán.