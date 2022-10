El Festival Aarder aborda en El Paso las relaciones entre seres humanos y entorno desde una perspectiva feminista y ecologista

La tercera edición del Festival Aarder se prepara para llevar su propuesta de danza y ecofeminismo al municipio de El Paso. Se trata de la segunda parte de esta iniciativa, que cosechó gran éxito, el pasado mes de julio, en la isla de El Hierro. Con un programa cargado de actividades, en el que se incluye gastronomía, la danza, la palabra o la música, este Festival animará al cuidado propio y del entorno, a través de acciones culturales y sociales, de carácter gratuito. Tendrá un protagonismo especial el pensamiento feminista, la coeducación y la gestión de las emociones con perspectiva de género, informa la organización en nota de prensa.

Entre los participantes se encuentra el conocido saxo tenor y soprano, Kike Perdomo, que protagonizará un Concierto Sonoro; las bailarinas canarias Acerina Amador y Paula Pérez; la arquitecta, docente y cofundadora de la oficina de urbanismo social y mediación cultural LACOOFI, Jezabel Mejías; el músico Juanjo Pérez; la mezzosoprano Silvia Zorita; el reconocido coreógrafo en el ámbito de la danza contemporánea en España, Carmelo Salazar; el chef y conocido arrocero, Aday Martín; el experimentado bailarín Thierry Taboni y la directora del curso Historia de la Teoría Feminista, Ana de Miguel Álvarez. Además, se dará a conocer a estudiantes el pensamiento ecofeminista de Yayo Herrero, antropóloga y activista que ha grabado un vídeo especial para Aarder.

Con el patrocinio del Ayuntamiento de El Paso y del Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias, los días 11 y 12 de noviembre se llevará a cabo Aarder Danza, Aarder Escucha, Aarder en el Mercado y Aarder en el Espacio Público.

Pensamiento coreográfico

Esta tercera edición del Festival Arder comenzará su programa con Cápsulas de pensamiento, una actividad en la que se dará a conocer el pensamiento ecofeminista de Yayo Herrero, antropóloga y activista, a estudiantes de Bachillerato de Artes de la Escuela de Arte Manolo Blahnik Isla de La Palma. Esta pensadora referente en España ha grabado un vídeo especial para las alumnas y alumnos. En la actividad, que tendrá lugar este viernes 11 de noviembre, estarán presentes la bailarina Acerina Amador, que creará, con estudiantes de Bachillerato, cartografías a partir del propio cuerpo; el bailarín con tres décadas de experiencia, Thierry Taboni y la profesora e investigadora de estudios de género Ana de Miguel Álvarez.

El pensamiento de Yayo Herrero servirá de disparador de la creatividad y generador de un diálogo entre lo personal y lo colectivo. El cuerpo será así el resultado de un pensamiento coreográfico. Esta actividad se desarrollará en La Hacienda de El Pino. A continuación, las alumnas y alumnos participarán en una performance con la arquitecta y profesora Jezabel Mejías.

Además, el alumnado podrá escuchar dos podcast de gran interés que, además, estarán disponibles para el público en general, en la web www.aarderfestival.com. Escuchar y Resistir: bases para una educación del presente está elaborado por la licenciada en Filología y profesora de Sociología, referente nacional en la investigación en coeducación, Amparo Tomé.

Por otra parte, se pondrá a disposición de estudiantes y público general otro podcast en el que Mar Palancas nos comparte historias de las ballenas. Bióloga marina, es cofundadora de Madre de Agua, iniciativa que se lleva a cabo en el Chocó Colombiano, punto en el que observar estos cetáceos de forma respetuosa.

La escucha a través de la danza y la música

La bailarina Acerina Amador llevará a cabo, en el Auditorio de la Casa de la Cultura en El Paso, el viernes 11, a las 18 horas, el espectáculo Refugio, una reflexión coreográfica que aborda la relación animal humano-no humano. La danza contemporánea trabaja la escucha de lo que nos rodea, generando un espacio horizontal donde los sonidos domésticos, naturales y salvajes entran todos en una composición única.

En el mismo lugar, se subirá al escenario el conocido músico canario Kike Perdomo, que ofrecerá un Concierto Sonoro, a las 19.30 horas. Saxo tenor y Soprano, es uno de los artistas de jazz más conocidos de Canarias. Director de la Big Band de Canarias, Perdomo cuenta con catorce trabajos discográficos en el mercado. Participarán también en este espectáculo el músico Juanjo Pérez y el coreógrafo Carmelo Salazar, que llenará de movimiento este Concierto Sonoro.

Tras la actuación, en torno a las 20.30 horas, tendrá lugar una mesa redonda, con el título Improvisación y Escucha. Naturaleza (y) en la escena contemporánea. Participarán en esta acción los músicos Kike Perdomo y Juanjo Pérez, los coreógrafos Acerina Amador y Carmelo Salazar y el bailarín francés residente en La Palma, Tierry Taboni.

Voz, movimiento y espacio público

La mezzosoprano canaria Silvia Zorita abrirá las actividades de Aarder el sábado 12 de noviembre, con un Taller de Voz abierto al público general, en el Teatro Monterrey. En el mismo lugar, a continuación llegará el turno de expresar a través del taller de Movimiento y Voz, impartido por el coreógrafo Carmelo Salazar. De esta forma, el Festival plantea la voz, el cuerpo y el movimiento, como un espacio de retroalimentación físico en pleno contacto con el entorno.

Esta iniciativa de Aarder realza y potencia la comunidad artística local y contará también con la participación de la bailarina palmera Paula Pérez, que dirigirá la actividad El Cuerpo Escucha, el sábado 12, en el Teatro Monterrey. La observación es de gran importancia a la hora de trasladar a nuestro cuerpo lo que sentimos. Durante una hora, la bailarina se recostará y leerá a los asistentes de forma suave, casi al oído, textos que agitan y abren las percepciones sobre el cuerpo y nuestra relación con la Naturaleza y los cuidados.

Gastronomía

Aarder se nutre de una filosofía que aboga por el producto local, vegano y de kilómetro cero, siempre que sea posible. En este sentido, el Festival realizará un Taller-degustación: Comer, Imaginar, Degustar, sobre estrategias artístico-culturales para una alimentación consciente. Y es que la elección de los alimentos con los que vamos a nutrirnos es un reflejo también de nuestras actitudes hacia el entorno y nosotros mismos. Esta actividad surge de la sinergia entre la historiadora Isabel Delgado y la artista Acerina Amador. En esta ocasión, junto a Acerina Amador, estará el chef Aday Martín, uno de los mejores arroceros canarios y gran defensor del producto local.

El Festival Aarder plantea todas estas actividades desde el objetivo de crear conexión con los vecinos y visitantes de las comunidades y visibiliza proyectos y prácticas artísticas con conciencia ecológica. Los talleres tendrán la opción de ser traducidos al inglés. Este foro ecofeminista propone un cambio radical en la cultura humana y apuesta por una práctica cultural activa, creativa e innovadora. Tiene dos vertientes, un trabajo con el público y otro anterior y paralelo con las artistas participantes, que intercambian saberes, juegan y se dan espacio para la intimidad. Se propone una dieta basada en plantas y de kilómetro cero y se recogen en podcast la sabiduría de las agricultoras locales.

Aarder se desarrollará días después del Festival Adelante, que, con el patrocinio del Ayuntamiento de El Paso, ofrecerá actividades para gestionar las emociones tras sufrir pérdidas personales y del entorno como las acontecidas tras la erupción del volcán.

Biografía de los participantes

Yayo Herrero

Nacida en Madrid, en 1965, Yayo Herrero López es consultora, investigadora y profesora en los ámbitos de la ecología política y la educación para la sostenibilidad. Es una de las investigadoras más influyentes en el ámbito ecofeminista y ecosocialista en el ámbito europeo. Licenciada en Antropología Social y Cultural, Diplomada en Educación Social e Ingeniera Técnica Agrícola, cuenta con un Diploma de Estudios Avanzados en Teoría de la Educación y Pedagogía Social. Sus investigaciones se centran en la crisis ecológica derivada del modelo de desarrollo y producción capitalista, Ya que un crecimiento indefinido es imposible. Herrero critica este modelo económico que prima trabajos superfluos, mientras precariza aquellos fundamentales para la vida humana, como la producción agrícola o el trabajo reproductivo.

Acerina Amador

Directora del Festival Aarder, Acerina Amador es una bailarina canaria con proyección internacional. Fue seleccionada para el programa PEPCC (Programa de Pesquiça e Criaçao Coreográfica), que marcó un antes y un después en su carrera, al permitirle formarse y trabajar con artistas posteriormente con artistas legendarios como Deborah Hay, Joao Fiadeiro o Miguel Pereira. Su trabajo con Vera Mantero y su propuesta de integrar las preguntas sobre el medioambiente en la práctica artística desembocó en piezas como Malos Sentimientos, Buenos Sentimientos.

Máster en Prácticas Escénicas y Cultura Visual de la Universidad de Alcalá de Henares y el Museo Reina Sofía, Acerina Amador se centró en la creación propia y el feminismo, con trabajos como Placeres Extraños repito Placeres Extraños (2008), A propósito do Vermelho (2008), Cualquier Tiempo Pasado Nos Parece Mejor (2010), Les Stripteases de Aidi Eisidi (2011), Zoom in & Close Up (2014), creaciones que se han presentado en Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, China, Cuba, Sudáfrica, Tanzania, Nueva York. Es la única artista española que ha sido dos veces premiada con la residencia internacional Danceweb, seleccionada entre miles de aspirantes por el festival ImPulsTanz.

En los últimos años, Amador ha realizado una residencia en el centro Memoria Escénica, en San José (Costa Rica) y en la Universidad del Valle (Colombia), donde ha trabajado con jóvenes artistas de todo el país, en un contexto de dificultad social. En este último país ha impulsado el resurgimiento del festival Migraciones.

Thierry Taboni

Con más de tres décadas de experiencia en la danza y mil representaciones, Thierry Taboni define su evolución de la danza como una comunicación de mensajes esenciales para concienciar de la importancia de ser más sensibles en nuestro camino de vida. Formó parte, durante ocho años, de El Ballet Biarritz, en Francia, como solista.

Centrado en la improvisación, basada en emociones muy definidas, Taboni muestra gran interés por la reeducación de los hombres, animándolos a desarrollar su sensibilidad para una vida más armoniosa con todos los seres vivos.

Kike Perdomo

Saxo Tenor y Soprano, Kike Perdomo es uno de los músicos de jazz más conocido y reputado de Canarias. Becado por Berklee en 1989, tras sus estudios en el Conservatorio Superior de Música de Santa Cruz de Tenerife, realizó el Grado Superior de Jazz (ESMUC). Director de la Big Band de Canarias y con catorce trabajos discográficos en el mercado, Kike Perdomo ha trabajado con artistas como Dorantes, Gerardo Núñez y Carmen Cortés, Sole Giménez, Bill Evans, Richard Bona, Chuck Loeb,. Bob Sands, Chano Domínguez, Eric Marienthal, Nantha Kumar, Javier Colina o Jorge Pardo, entre otros.

Juanjo Pérez

Músico integrante de bandas como Los Mortimers y La Pista Búlgara, Juanjo Pérez ha colaborado en directos de relevantes formaciones como Taller Canario o Malpaso. Ha trabajado como técnico de sonido y músico productor y es el creador de Inaudio, empresa de sonido profesional para eventos. En los últimos años se ha introducido en el ámbito del jazz en Canarias con músicos como Tomás López Perea o Amilcar Mendoza, además de colaborar con Funtastick Band o Lorena García, entre otros proyectos. Pérez ha creado también su propio proyecto musical, los Funky Pilots.

Paula Pérez

Nacida en La Palma, para Paula Pérez la danza es un motor de expresión personal, que le permite además conectar con el otro a través de la docencia. Comenzó su andadura en el ámbito artístico en 1998, en la Escuela Municipal de Danza de Santa Cruz de La Palma. A los 18 años comenzó sus estudios de Enseñanza Profesional de Baile Flamenco en el Conservatorio Profesional de Danza de Almería Kina Jiménez. Titulada por el Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla Antonio Ruiz Soler, el trabajo de composición en tiempo real es la búsqueda que la ha ocupado en los últimos tiempos.

Silvia Zorita

Mezzosoprano nacida en Canarias, Silvia Zorita es licenciada en Geografía por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y graduada con honores por el Conservatorio Superior de Música de Canarias. Ha interpretado numerosos papeles en diferentes temporadas de ópera y zarzuela y actuado en recintos como el Auditorio de Tenerife, Teatro Cuyás de Gran Canaria o el Teatro Comunal de Bolonia. Zorita ha sido también mezzosoprano y contralto solista en un amplio repertorio de música sinfónica, que incluye su actuación en 2010 como contralto solista en La Fantasía para piano, orquesta y coro de Beethoven, en el Auditorio Nacional de Madrid o su participación en la suite El Hobbit de Howard Shore. Desempeña también funciones de divulgadora de cultura en el programa de Televisión Canaria Fantásticas.

Carmelo Salazar

Coreógrafo desde 1992, Carmelo Salazar vive y trabaja en Barcelona. Ha llevado a cabo gran número de proyectos, sobre todo centrados en la investigación y revolución de la danza. Salazar fue, durante más de 15 años, codirector de La Puerta, donde su labor como comisario obtuvo, entre otros, los premios Nacional de Danza y Ciudad de Barcelona. Es fundador de Teatron, comunidad online de Artes Vivas. Salazar combina, en la actualidad, su actividad de coreógrafo con la investigación pedagógica y la creación de películas de estudio.

Una de las figuras referentes en el ámbito de la danza contemporánea en España, Salazar ha desarrollado un importante trabajo en relación a Lo natural es Moverse.

Jezabel Mejías

Arquitecta y docente, Jezabel Mejías es cofundadora de la oficina de urbanismo social y mediación cultural, LACOOFI. De sus líneas de trabajo destaca la facilitación de procesos creativos comunitarios, la reivindicación del espacio público como lugar de encuentro y la ecología urbana, entre otras. Es miembro del colectivo Acción Experimental, dedicada a construir propuestas de arte de acción en espacios físicos y virtuales y sus intersecciones.

Amparo Tomé

Licenciada en Filología inglesa por la Universidad de Salamanca, Amparo Tomé es profesora de Sociología de la Educación en la Universitat Autònoma de Barcelona. Coordinadora de la Red Internacional, Estatal y Mediterránea de Ciudades Educadoras, fue docente en institutos de secundaria como profesora de inglés y ética en Barcelona. Su actividad investigadora se ha centrado en temas de Género y Educación y ha trabajado como asesora en temas de coeducación para diversos gobiernos autonómicos.

Tomé es una de las investigadoras referente en España en el ámbito de la coeducación. Desde hace más de cuatro décadas, trabaja, junto a otras pioneras en esta materia, contra los estereotipos de género.

Mar Palancas

Bióloga marina, es cofundadora de Madre de Agua, iniciativa que se lleva a cabo en el Chocó Colombiano, punto en el que observar estos cetáceos de forma respetuosa.

Aday Martín

Las recetas de comida tradicional canaria se hicieron muy habituales para Aday Martín, que creció viendo cómo su madre, la conocida cocinera Amelia Martín, las creaba en sus restaurantes, desde los año 90. Muy pronto quiso dedicarse también al mundo de la gastronomía y la restauración y abrió su propia tasca en Santa Cruz de Tenerife, El Rincón de Aday (2012-2016). Fue reconocido por la Cámara de Comercio en Foodture en 2014 como promesa de la isla, con 27 años, y, a partir de entonces, realiza catas y maridajes con bodegas de Tenerife, siempre apostando por el producto local. Tras su paso por Como en Casa llega a El Capricho Nicomedes, en la capital tinerfeña, donde se especializa en mariscos y comienza a adentrarse en el mundo del arroz.

De nuevo, desde Como en Casa, se ha convertido en un prestigioso arrocero y fue nominado en el concurso internacional de Suecia, en Valencia, donde se reunieron cuarenta de los mejores chef especializados en arroz del mundo. Ha dado a conocer productos canarios como el almogrote, el gofio o el mojo verde, en países como Suecia.

Ana de Miguel Álvarez

Profesora titular de Filosofía Moral y Política de la Universidad Rey Juan Carlos, Ana de Miguel Álvarez es la directora del curso, convertido ya en clásico con más de treinta ediciones, Historia de la Teoría Feminista, que se imparte en el Instituto de Investigaciones Feministas de la Complutense de Madrid. Prolífica autora, ha publicado estudios sobre clásicos del pensamiento y coeditado, con Celia Amorós, la obra Teoría Feminista. De la Ilustración a la Globalización.

De su obra, destacan libros como Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección o Ética para Celia. En la actualidad, se encuentra investigando cómo se reproduce la desigualdad entre jóvenes, en sociedades formalmente igualitarias, así como el sistema de creencias que subyace a sexualidad, pornografía y prostitución. Ha sido galardonada con los premios Ángeles Durán a la innovación científica en estudios de género, el Carmen de Burgos a la divulgación feminista, entre otros.