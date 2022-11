La palmera Rosa Ventura presenta en Los Llanos su libro ‘Receteando la cocina canaria’

Rosa Ventura presenta en La Palma su libro Receteando la cocina canaria este jueves, 24 de noviembre, a las 20:30 horas, en Espacio Cultural Real21 de Los Llanos de Aridane. La autora aúna tradición y modernidad en un recetario de la cocina canaria para el siglo XXI. Diseñadora gráfica y gran conocedora de la cocina isleña, Rosa Ventura invita a las personas amantes del arte culinario a llevar el sabor de las Islas a su mesa con un enfoque contemporáneo de la gastronomía tradicional del Archipiélago.

La divulgadora gastronómica comienza de esta manera las presentaciones correspondientes a la segunda edición de su libro, tras la extraordinaria acogida del público en su primera edición, lanzada en mayo pasado. En Los Llanos de Aridane, la presentación correrá a cargo del chef Carlos Déniz, presentador del programa televisivo Cocina conmigo, de Mírame Televisión

De origen palmero, Rosa Ventura, que es ya conocida en el mundo gastronómico por su blog lapalmerarosa, salta de Internet al papel con este primer libro, Receteando la cocina canaria, diez años después de haber iniciado la aventura de compartir con múltiples y crecientes seguidores sus conocimientos y sus experiencias culinarias a través de Internet. El libro ofrece un total de 100 recetas, que la autora recoge de la tradición de la mesa canaria y de los productos que ofrecen el campo y el mar de las Islas. Lo hace desde una perspectiva contemporánea, que incluye factores que, a su juicio, caracterizan lo que en la actualidad se busca en la cocina: salud, eficiencia y sencillez de ejecución… y que todo ello no sea a costa del sabor.

Con una segunda edición recién salida de la imprenta, Receteando la cocina canaria se encuentra en fase de distribución en las librerías del Archipiélago, donde se podrá encontrar a partir de la primera quincena de noviembre y donde pueden reservarse ejemplares. Mientras tanto, está la Librería Lemus de La Laguna (Tenerife).

“La de Receteando… es una cocina actualizada, con los sabores de siempre, pero llevados a un terreno más saludable, con menos grasas y menos azúcares en las elaboraciones, con las cantidades ajustadas y con métodos de cocción más modernos que nos facilitan la vida y nos ahorran tiempo y dinero”, explica Rosa Ventura.

El libro ofrece una recopilación muy completa de todo tipo de platos: entrantes, ensaladas sabrosas y ligeras, platos de cuchara, verduras y legumbres, carnes y pescados, mojos, y, cómo no, los dulces canarios más deliciosos. A ello, la autora añade información útil sobre los alimentos, la forma más correcta de manipularlos y sobre técnicas de cocina.

Uno de los objetivos de Rosa Ventura es poner en valor la cocina del Archipiélago, una gran desconocida incluso por parte de las propias gentes de las Islas, a pesar de ser rica, variada, saludable y muy sabrosa. Por este motivo, Receteando… incluye un interesante apartado sobre la despensa canaria, en la que la autora describe los principales ingredientes de la cocina de las Islas, sus orígenes e historia, una sección muy completa que contiene un glosario de términos culinarios propios del habla isleña.

La autora tiene en cuenta que cada isla cuenta con distintas elaboraciones, de ahí que ofrezca recetas actualizadas y bien explicadas, con ingredientes y tiempos ajustados, con consejos diversos, variaciones y posibilidad de sustitución de ingredientes. Todo ello, con el fin de dar una visión bastante completa de la gastronomía canaria, con elaboraciones tradicionales y modernas que abarcan todo el espectro de los sabores que ofrece nuestra tierra.

Cada receta va acompañada de una fotografía, lo que completa el libro con una fabulosa colección de fotos gastronómicas, una de las pasiones de esta polifacética autora. Imágenes sugerentes, elaboradas con una estética muy cuidada, hacen del libro un objeto con un valor artístico que va más allá de la propuesta fundamental de la práctica y disfrute del recetario.

Rosa Ventura parte de un concepto muy personal, que concibe la comida como algo más que el sustento vital y la entiende como una parte fundamental de la vida, con capacidad para evocar recuerdos y emociones. Esa experiencia íntima de lo que se cuece en una cocina y de lo que se experimenta cuando se comparte en la mesa forma parte fundamental de Receteando…, en el que la autora asegura: “he querido compartir mis vivencias y recuerdos a través de estas recetas, que son parte de mi vida”.

Así es, todas las recetas escogidas para formar parte de este catálogo culinario de Canarias que es Receteando… han sido probadas en múltiples ocasiones en la cocina de la autora, servidas en su mesa, compartidas con amigos y familiares. “Todas las recetas las he probado no una, sino varias veces, para asegurarme de que salen bien, explicadas con todo lujo de detalles para que salgan perfectas; si a mí me salen bien, igual ocurrirá con quienes sigan las orientaciones del libro”, asegura.

Rosa Ventura (La Palma, 1969) es una diseñadora gráfica enamorada de la cocina y apasionada por la fotografía gastronómica, pasiones que refleja en su blog www.lapalmerarosa.com, donde comparte recetas desde 2012. Lo que comenzó como un hobby se fue convirtiendo en una web profesional en la que, sobre todo, publica recetas de Canarias.