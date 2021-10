El Pevolca recomienda a parte de la población de El Paso que permanezca en interiores por la intrusión de calima

El Plan de Emergencias Vulcanológicas de Canarias (Pevolca) que "ante las condiciones meteorológicas desfavorables para la calidad del aire por la intrusión de calima, recomienda que este lunes y martes, entre las 14.00 y 21.00 horas, que la población de una parte del municipio de El Paso permanezca en interiores, siempre que sea posible", informa el 112 Canarias en sus redes sociales.

Esta medida afecta a las siguientes zonas: Beneahuno hacia el Camino de Taburiente, cruce Camino Fuente, Camino de Gámez, Cruce Carretera San Nicolás, Camino Tacande, Camino de la Juliana y Piedras Blancas, Camino de Las Moraditas, Centro de Interpretación Caldera de Taburiente, calle Virgen del Pino, calle Valencia, ermita San Martín de Porres, barranco del Rincón, La Montañita, norte del Cementerio Municipal por barranco Tenisca y calle Sombrero de Pico.

Las zonas afectadas por esta recomendación son las que se sitúan dentro del perímetro de estas calles del municipio de El Paso. "Si tienes que salir al exterior, usa mascarilla FFP2", indica el 112.

Ante las condiciones meteorológicas desfavorables para la calidad del aire por la intrusión de calima, #PEVOLCA recomienda que hoy y mañana, entre las 14h y 21h, la población de esta zona de El Paso permanezca en interiores, siempre que sea posible

El director técnico del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca) del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Morcuende, señaló este domingo que las condiciones meteorológicas siguen siendo desfavorables desde el punto de vista de la calidad del aire pero por el momento en las zonas no evacuadas no se han rebasado los valores máximos de SO2 (dióxido de azufre) que obligarían a adoptar medidas de protección a la población. No obstante, la inversión térmica y los valores de partículas inferiores a PM10 han tenido algún pico puntual como consecuencia de la suma del polvo en suspensión sahariano.