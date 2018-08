Entrevista con Gisela Burunat Pérez, autora del libro “Agua”

¿Cómo se pasa de la inspiración original desatada por escuchar unas balbuceantes palabras infantiles a plantearse luego escribir un libro?

¡Cómo no hacerlo! Estar veinticuatro horas con una minisombra que te repite incesantemente sus palabras favoritas no te deja pensar en mucho más. Ya de niña me gustaba leer y escribir. Así que la idea vino sola.

¿Qué ha sido lo más difícil de este trasvase y cuánto ha durado el proceso?

Al principio, sin duda, la falta de tiempo y energía. Uno no sabe qué cantidad de ambos requiere un hijo hasta que lo tiene. Es un libro sencillo, las rimas son simples, no es extenso. Y, aun así, hemos tardado más de dos años y medio en sacarlo adelante. Hay otros factores, claro, tales como buscar un ilustrador, enviar a editoriales para probar suerte... Esto también tomó su tiempo. La mayor parte de las editoriales te rechazan de plano a menos que seas una autora conocida o que les muestres un best seller. Otra posibilidad era la autoedición, pero aquí aparece la problemática del parné. Así que recurrí a la editorial Cuatro Hojas, cuya directora, Cristina Medrano, me ofreció la opción de organizar un crowdfunding. Otras editoriales también dan esta posibilidad, pero ninguna me atendió como Cristina, con tanta implicación y disposición. Y aquí estamos.

¿Por qué el libro está escrito en verso, disciplina más minoritaria que la prosa? ¿Responde esta elección a una necesidad de la narración misma?

La idea inicial llegó así, rimando. Fue natural. Es un libro infantil destinado a niños pequeños, donde las ilustraciones tienen mucho peso y el texto se apoya en ellas para facilitar la comprensión de los primeros lectores. Además, dado que apenas tiene una o dos líneas de texto por página, era más lógico plantearlo en verso, pero no solo para que tenga más gracia, sino también para facilitar la memorización del mensaje explicado en cada página. La poesía infantil tiene un montón de posibilidades y ventajas para los peques, porque les muestra nuevas formas de expresión, les introduce en el mundo del arte con su musicalidad, favorece el desarrollo cognitivo al requerir una interpretación más trabajada de lo que se está leyendo, estimula las emociones... Todo esto lo ha destacado desde Lardamma una educadora social especializada en atención temprana.

¿Quién es el responsable de las ilustraciones?

Adrián Lucas Hernández, un joven talento de La Orotava. Estudió la carrera de Bellas Artes en La Laguna y ha realizado algunos cursos digitales de ilustración. Está interesado particularmente en la acuarela. Y debo decir que me enamoré de los primeros bocetos que me enseñó. Supe que ésas eran las imágenes para mis versos.

¿Qué cosas se han ido añadiendo al proyecto, luego de comenzar a trabajar y que no figuraban en la idea original?

Inicialmente los «protagonistas» ilustrados iban a ser una niña y su perro, pero desde la idea original hasta la materialización de la misma llegó un nuevo miembro humano a la familia, así que eso es lo que se añadió: un hermano para ella. Al que también le flipa el agua, cómo no.

¿Cómo se ha logrado la colaboración de https://lardamma.com/ para este proyecto?

Es una web dedicada a difundir información sobre la crianza respetuosa, donde también se ofrecen una serie de servicios y productos, entre ellos los libros de mi editorial, Cuatro Hojas, que es muy cuidadosa y pone mucho mimo en todos sus infantiles.

Una vez presentado el proyecto de crowdfunding para lograr que este libro pueda llegar a ver la luz, ¿cuál ha sido la respuesta de los posibles lectores, en medio de un mercado tan competitivo y saturado como el editorial español?

El inicio de campaña fue excelente, recaudamos más de mil euros la primera semana. Ahora, u na vez pasada la sorpresa inicial, sigue creciendo, aunque, como es normal, a un ritmo más lento, pero estoy segura de que se conseguirá. Seguimos dando a conocer el proyecto.

¿Qué añadiría, además de todo lo expresado en los párrafos que aparecen en la página del proyecto, para convencer a unos padres de que este libro es una inmejorable oportunidad para que sus hijos “descubran su elemento favorito, el agua, así como su valor en muchos aspectos”?

Es un libro que podrán leer y cantar, donde verán reflejadas situaciones cotidianas en las que el agua es el elemento protagonista. Es una herramienta con la que podrán interactuar con sus hijos. Además, podrán comenzar a inculcarles una conciencia ecológica apoyándose en el texto que WWF ha cedido para el libro, un texto que destaca la importancia de este recurso natural, el agua.

La autora Gisela Burunat Pérez

