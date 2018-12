LUCES DEL NORTE. ENTREVISTA CON MAGDALENA HAI.

Otra cosa bien distinta es que la mayoría de su obra esté solamente publicada en finlandés, salvo algunos trabajos que se han publicado en diferentes lenguas. Sin embargo, en el año 2016, la editorial Osuuskumma publicó una antología de cuentos y relatos de género en lengua castellana, la cual se convirtió en la tarjeta de presentación para quienes, hasta entonces, no habíamos podido conocer ninguna muestra de su trabajo. Dicha tarjeta llevaba impresa el título de la historia publicada en dicho libro de relatos, La novia fría, un magnífico ejemplo de fusión entre el relato romántico decimonónico, tintado de estética Steampunk, y con ciertas dosis de un terror gótico atormentado y crepuscular.

Por todo ello, y aprovechando la celebración de la feria internacional del libro de Helsinki, logré concertar una entrevista para hablar de dicha obra, de la editorial a la que pertenece y de otro relato suyo, publicado en lengua inglesa, The Beautiful boy, el cual forma parte del libro Never Stop - Finnish Science Fiction and Fantasy Stories.

Blog de Literatura (BL): Mi primer contacto con tu obra fue por pura casualidad. Estaba buscando bibliografía sobre la temática Steampunk y, al consultar el listado de obra que aparecen en la página web de Helmet kirjasto, encontré Luces del norte – antología de ciencia ficción finlandesa, un libro escrito en lengua castellana, pero formado por relatos de autores finlandeses de literatura de género. El libro, publicado por la editorial Osuuskumma International y en el que usted no sólo es autora sino, también editora, junto con Anne Leinonen, data del año 2016. ¿De dónde surgió la idea de publicar un libro como éste y en mi lengua?

Magdalena Hai (MH) El libro se publicó con motivo de la celebración de la Convención Europea de Ciencia Ficción “Eurocon” del año 2016, celebrado en la ciudad de Barcelona, y la idea principal era la de romper las barreras que siguen existiendo por culpa del idioma, salvo en el caso del inglés, la lengua por excelencia cuando se habla de literatura, cine, televisión de género. El resto de las lenguas están mucho más condicionadas y les cuesta más el darse conocer, sobre todo si se trata de una lengua realmente minoritaria como lo es el finlandés. Además, el libro nos daba a Anne Leinonen y a mí, ambas editoras del libro, la oportunidad de presentar en otro país el trabajo de un grupo de autores que llevábamos ya tiempo escribiendo y publicando en Finlandia, pero que no habíamos podido lograr salir de la frontera.

Blog de Literatura (BL): ¿Y cómo fue la aceptación del libro?

MH: La verdad es que bien, sobre todo porque, a excepción de Johanna Sinisalo, era la primera vez que se publicaba un libro de esta temática en español.

BL: Lo que está claro es que eventos como Eurocon, la Convención Mundial de Ciencia Ficción “Worldcon” y demás eventos de temática fantástica, deben celebrarse en más lugares, para que así la ciencia ficción se de a conocer más y mejor de lo que ya se conoce y se vayan rompiendo las barreras que comenta.

MH: Sí y por eso fue tan importante la celebración de Worldcon 2017 en Finlandia, sobre todo, porque la mayoría de las veces se celebra en los Estados Unidos de América. Nunca antes se había podido contar con tantos invitados y con tantas actividades como el año pasado y, gracias al evento, nos encontramos varias generaciones de escritores, tanto finlandeses como de otros países.

BL: Fue precisamente durante Worldcon 2017 cuando tuve, por fin, la oportunidad de conocer y hablar con Johanna Sinisalo y la verdad es que ella me contó muchas cosas sobre cómo era el mundo del fandom finlandés en los años en los que ella empezó a escribir y cómo las cosas fueron evolucionando hasta el día de hoy.

MH: En aquellos años las cosas eran muy distintas. Había un club de chicos, mayoritario, y un club de chicas, mucho más reducido. Hoy casi diría que ahora hay más chicas que chicos escribiendo literatura fantástica y de ciencia ficción que chicos, y todo es gracias al empeño de Johanna (Sinisalo) por derribar las barreras impuestas a causa del género.

BL: A tenor de los autores, mayoritariamente autoras, que se encuentran recopilados en el libro del que estamos hablando, se podría decir que los autores varones son ahora una especie en vías de extinción (risas)

MH: Sí, es la venganza después de tantos años de opresión (risas)

BL: Volviendo a Luces del norte, ¿de dónde surge la inspiración para una historia como “La novia fría”?

MH: En primer lugar, del clásico de Mary Wollstonecraft Shelley, una de mis obras preferidas…

BL: También lo es para mí…

MH: Y después está mi gusto por la tecnología, sobre todo las máquinas y la robótica, pero, en esencia, está mi querencia para con la obra de la escritora británica y con la posibilidad de crear vida artificial.

BL: Sí, pero lo mejor del relato es que los personajes Thaddeus, Ichabod, Lisbeth son reales, de carne y hueso y sin necesidad de cuarenta páginas para lograrlo. Quizás por eso terminan dando más miedo si cabe.

MH: Las pasiones humanas son muy sencillas de describir y se repiten de un momento histórico a otro. Yo quería plasmar una historia de amor, de celos, de infidelidad en un marco que mezclara el final del siglo XIX con una tecnología que aún no tenemos, pero con la que ya soñó Mary Wollstonecraft Shelley hace casi dos siglos…

BL: El sueño de crear una vida artificial, para así poder burlar a la muerte de una vez por todas, tal y como relata este fragmento del relato.

…En la cámara se encontraba una mujer hecha de metal, sostenida verticalmente por fuertes correas de cuero. Su cuerpo estaba cubierto por minúsculas escamas cobrizas, como si fuera una armadura. Su rostro era una pulida mascara de latón. En ella Ichabod inmortalizó los rasgos de Lisbeth: su sonrisa segura de sí misma; sus pómulos altos; incluso su nariz, demasiado pequeña como para considerarla una verdadera belleza, había sido modelada en metal. La familiar mirada hambrienta de amor de sus ojos redondos había sido vitrificada con esmalte blanco y marrón verdoso. 1

MH: Sí, poder vivir junto con la persona amada sin tener miedo a que esta envejezca ni nada por el estilo.

BL: Lo que ocurre es que la criatura resultante se rebela ante el destino dictado, como en la novela original, aunque su motivación no sea la misma que motiva a la criatura del doctor Víctor Frankenstein a buscar venganza por los actos de su creador.

MH: Yo quería que la nueva criatura fuera humana en sus sentimientos, pero mecánica en su apariencia y de ahí que su comportamiento sea una mezcla de ambas cosas. No quería que fuera solamente una máquina, sino que hice todo lo posible por dotarla de unos sentimientos muy, muy humanos y la nueva Lisbeth no se ha olvidado de cuáles eran sus sentimientos antes de morir.

BL: ¿Tanto cómo los sentimientos que motivan a los personajes que aparecen en el relato The Beautiful boy, recogido en la antología Never Stop, y publicada por Osuuskumma International, un año después que Luces del norte?

MH: En ese caso, me interesaba encontrar la fusión entre los personajes principales, el escenario donde se mueven, el mar de cristal y los navíos que lo surcan, junto con los dragones que vuelan a su alrededor.

BL: ¡Sí! Unos maravillosos e increíbles dragones, cuya piel está formada por unas enormes escamas transparentes que parecen hechas del agua del mar en la que dichas criaturas viven… No se parecen a nada de lo que yo hubiera visto o leído, y confieso que SIEMPRE me han encantado los dragones y todo lo que tiene que ver con ellos.

MH: Lo son, tanto por su aspecto como por lo que representan… Y me alegro de que te gusten (risas)

BL: ¡Mucho! Me encanta este párrafo en especial “ The dragon swan under the ship and splashed its side with poison spray. The scales of the beast, every one of which was larger than a man´s head, seemed transparent, but there was nothing visible under them. Only more transparency, as if it were made of the clear liquid of the sea that only animals of its kind could travel through. It was an impossible creature. And yet its power was indisputable”. 2

MH: Se nota que te ha gustado, porque lo tienes subrayado y todo… (risas)

BL: No sólo me impresionó ese párrafo, sino toda la historia en sí. Desde el devenir de un joven tachado de “hermoso” por el resto, con tintes de los relatos de Robert E. Howard, quien luego será zarandeado por un destino que termina por entender cuando ya no hay marcha atrás, hasta un escenario tan fantástico como sorprendente, plagado de seres míticos y majestuosos como los dragones a los que me refería hace un momento. Además, la narración bien pudiera servir de guión literario para luego rodar una película, dada la forma en la que se detiene en cada uno de los detalles que te van llevando a través de la historia.

MH: ¡Wow! Eso sería increíble y un sueño hecho realidad. La verdad es que me interesó mucho describir todo lo que rodeaba al personaje principal, tanto a nivel físico como emocional, para que así el lector entendiera lo que termina por suceder al final. Es el escenario y los sentimientos de los personajes lo que condiciona la vida del joven “hermoso” que da nombre al relato y, aunque puede que no fuera del todo consciente, sí que es cierto que la historia tiene alguna que otra influencia del personaje de Conan, sobre todo en los instantes iniciales.

BL: La única pega es que solamente dura veinte páginas…

MH: Es que es un relato corto (risas)

BL: Pues debería ser un libro completo y no solamente una historia corta (risas)

MH: Pensaré en ello, pero cuando me puse a trabajar, lo planteé como una historia corta y no sé si podría desarrollarlo más. Además, ya me cuesta mucho lograr escribir una historia como ésta, como para tener que desarrollarla más (risas)

Magdalena Hai

BL: Ahí quería yo llegar. ¿Cómo es el proceso de creación de Magdalena Hai?

MH: La verdad es que es algo muy duro y me cuesta mucho terminar de escribir un relato, ya sea uno como The Beautiful boy o una novela para un público adolescente. Mi problema es que nunca estoy contenta con el resultado final y reviso una y otra vez el texto, hasta que acabo rendida. También tengo muy presente cómo podrá afectar mi trabajo a quienes lo lean, sobre todo cuando trabajo en proyectos relacionados con los lectores más jóvenes. Eso es algo que he ido aprendiendo con el paso de los años, sobre todo por el contacto que tengo con dichos lectores cuando acudo a una convención o a cualquier tipo de encuentro… De ahí que trate de cuidar hasta el más mínimo detalle.

BL: Sí, eso algo que yo también tengo muy presente cuando me siento a escribir o cuando imparto una conferencia en una convención. Una vez que terminas te das cuenta, por las preguntas que te formulan, de lo que puedes llegar a influir en la vida de una persona.

MH: Por eso le doy tantas vueltas a las cosas y por eso me gusta tanto escribir. Yo me defino como una contadora de historias que, de cuanto en cuanto, las escribe para que otros las lean.

BL: Y es, entonces, cuando el trabajo de uno pasa a ser de los demás…

MH: Exacto, pero es algo que acepto de buena gana y me ayuda a superarme, sobre todo ahora que he llegado a una edad donde ya no veo las cosas como antes. Cuando era pequeña, veía a mi abuela como alguien muy mayor, y sólo tenía 48 años. Ahora que yo ya he llegado a esa década me doy cuenta de cómo cambian las cosas, pero no de la forma en la que yo pensaba…

BL: La edad es algo mental, no físico…

MH: Sí y te da más experiencia y más tranquilidad para afrontar las cosas, incluso en algo tan difícil y, a veces, doloroso como lo es, para mí, escribir.

BL: Crear es una disciplina que no todo el mundo puede afrontar, pero merece la pena el esfuerzo

MH: Sí… Será que me siento como Ichabod y estoy dispuesta a aceptar las consecuencias…

BL: Será… Muchas gracias por darme esta oportunidad y espero que Osuuskumma International vuelva a publicar otro libro de historias fantásticas en castellano o, un libro de historia fantásticas en finlandés, pero escritas por autores españoles, ya puestos… (risas)

MH: Eso también podría estar bien (risas) Y muchas gracias por tu interés y por hablar tan bien de mis historias.

BL: De nada y ha sido todo un placer leer tus historias, ambas, aunque sigo pensando que The Beautiful boy debería ser un libro y, después, una película.

