Canarias clava sus ojos en el mar en busca de las víctimas de la mayor tragedia migratoria de su historia

Una llamada de auxilio en plena madrugada hizo saltar todas las alarmas. Un nuevo cayuco buscaba en El Hierro su última opción de sobrevivir antes de perderse para siempre en el océano. A las 00.17 horas, la Guardamar Concepción Arenal, de Salvamento Marítimo, salió al rescate de un grupo de 90 personas. La noche se sumaba así a las jornadas humanitarias que no han dejado de sucederse en las últimas semanas, coincidiendo con la época de calmas en el Atlántico. La tranquilidad se esfumó de golpe, cuando al avistar la nave de salvamento, los migrantes, desesperados por salvar la vida, se amontonaron en una esquina de la embarcación haciéndola volcar.

“Es el momento más crítico, el encuentro con el cayuco”, señala el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana. En medio de la oscuridad, la tripulación de Salvamento logró rescatar a 27 supervivientes y sacar del agua los cuerpos sin vida de nueve personas más. En el mar quedaron más de 50 personas, que habían salido hacía seis días de Nuadibú, Mauritania, en un cayuco de fibra.

La comida y el agua se habían terminado dos días antes, empujando a los migrantes a beber agua del mar. Estas circunstancias “ayudaron” a que cundiera el pánico y se levantaran todos a la vez a la hora del rescate. “Son personas que llevan seis días en el mar, con los músculos entumecidos y muchas de ellas no sabían nadar. Se tienen para el rescate unos minutos. Casi es un milagro haber salvado esas 27 vidas”, relata el delegado del Gobierno.

La mayoría de los supervivientes han sido trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Valverde. Dos personas tuvieron que ser trasladadas directamente al hospital insular en el helicóptero de Salvamento. Otras tres ingresaron por hipotermia grave tras llegar al puerto de La Estaca. Además, según los datos ofrecidos por el Gobierno central, han sido identificados cuatro menores entre los rescatados.

Además del cayuco que naufragó, en las últimas 48 horas han alcanzado el territorio más remoto del Archipiélago otras dos embarcaciones con 131 y 59 personas a bordo. El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, insiste en que la isla vive ''el mayor drama migratorio de los que hemos sido testigos'' y, en declaraciones recogidas por Efe, ha demandado comprensión y medios humanos y materiales para abordar ''una emergencia humanitaria de esta magnitud''.

Ahora, todos los esfuerzos se concentran en la búsqueda del resto de víctimas, que podrían ascender a más de cincuenta. Se han activado dos guardamares, dos salvamares y un helicóptero de Salvamento Marítimo, el helicóptero de la Guardia Civil y otro del Gobierno de Canarias, un barco de la Benemérita, cuatro buzos y cuatro patrullas en tierra que observan la costa por si aparecen “los restos de algunas personas”.

La Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias también enviará a El Hierro refuerzos para poder realizar las autopsias en caso de que aparezcan los cuerpos, que pueden empezar a aparecer “a partir del segundo día”, de acuerdo con las declaraciones de Anselmo Pestana.

El Gobierno de Canarias convocó este sábado una reunión de urgencia para abordar el naufragio. Después de encontrarse con varios miembros de su Ejecutivo, el presidente autonómico, Fernando Clavijo, ha afirmado que los equipos de emergencia no esperan recuperar más cuerpos hasta dentro de tres días, cuando pueden empezar a salir a flote. El dirigente de Coalición Canaria ha subrayado que la tragedia no puede convertirse en un ''triste suceso más'' y ha instado a buscar soluciones para gestionar la inmigración. “Hoy es un día muy triste para todos ellos, pero también para Canarias y para los que nos dedicamos a la política, porque esto es una evidencia más de que estamos fracasando y no nos lo podemos permitir”, ha aseverado.