La Comisión Española de Ayuda al Refugiado pide paralizar el traslado a Senegal de los 168 migrantes rescatados cerca de Canarias

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha reclamado este martes la paralización del traslado a Senegal de los 168 migrantes rescatados en aguas del Atlántico por la patrullera de la Guardia Civil Río Tajo por posible vulneración de la legislación internacional en materia de devoluciones colectivas.

CEAR ha explicado en un comunicado que esas 168 personas que están a bordo del barco de la Guardia Civil “se encuentran bajo jurisdicción española al estar bajo control efectivo” del cuerpo estatal de seguridad. “Por este motivo, reclama que se garantice el Convenio Europeo de Derechos Humanos antes de trasladarlas y devolverlas a un país como Senegal para no incurrir en una posible vulneración de la legislación internacional, ya que podría ser considerada una posible devolución colectiva”, ha expresado. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado también ha alertado de que, en la actualidad, en Senegal no se pueden garantizar los derechos de gran parte de su población debido a la “creciente inestabilidad” que vive el país africano. En los últimos meses, se han detenido a miles de personas que se manifestaron contra el Gobierno, incluido el principal líder de la oposición, que se encuentra encarcelado.

Después de ser rescatadas el pasado jueves por la patrullera Río Tajo, estas 168 personas han permanecido a bordo del barco en condiciones descritas por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) como “de riesgo” para la seguridad de sus tripulantes.

Cuando se rescató al cayuco, que partió de Senegal con destino Canarias, se estableció que el puerto seguro más cercano era el de Nuadibú, y desde entonces, la Río Tajo fondeaba frente a esta ciudad a la espera de que las autoridades mauritanas aceptaran recibir a los migrantes. Finalmente, este lunes se resolvió su traslado al puerto de Saint Louis, al noroeste de Senegal.

Este martes la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, ha asegurado que la negativa de Mauritania a desembarcar a los migrantes no “enturbia” la relación entre ambos países.

“Las diferencias puntuales de procedimiento con las autoridades de Mauritania no enturbian las relaciones y la cooperación que en materia migratoria mantenemos con ellos”, ha dicho Rodríguez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La portavoz ha reconocido la labor de la Guardia Civil del buque Río Tajo que navega en dirección a Senegal, país de origen del cayuco auxiliado y adonde llegará en las próximas horas, y ha subrayado que se “han puesto todos los medios para cubrir las necesidades de las personas migrantes” y asistencia sanitaria a quien lo necesitaba.

Por su parte, la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha solicitado este martes que el Congreso de los Diputados investigue las responsabilidades de “la mala gestión” del rescate de los 168 migrantes a bordo de la patrullera del cuerpo Río Tajo que navega con destino a Senegal.

En un comunicado, la asociación insta a las comisiones de Interior y Asuntos Exteriores del Congreso a depurar, una vez se constituyan, las responsabilidades en torno a la situación que permitió que 168 subsaharianos permanecieran más de una semana a bordo del remolcador Río Tajo tras ser rescatados frente a las costas de Mauritania.

Jucil recuerda que la patrullera Río Tajo es un viejo remolcador con cinco tripulantes y una treintena de agentes sin condiciones para mantener durante tanto tiempo a tantos migrantes a bordo y que navega muy lento, a unos 11 nudos como máximoLa asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha solicitado este martes que el Congreso de los Diputados investigue las responsabilidades de “la mala gestión” del rescate de los 168 migrantes a bordo de la patrullera del cuerpo Río Tajo que navega con destino a Senegal.

En un comunicado, la asociación insta a las comisiones de Interior y Asuntos Exteriores del Congreso a depurar, una vez se constituyan, las responsabilidades en torno a la situación que permitió que 168 subsaharianos permanecieran más de una semana a bordo del remolcador Río Tajo tras ser rescatados frente a las costas de Mauritania.

Jucil recuerda que la patrullera Río Tajo es un viejo remolcador con cinco tripulantes y una treintena de agentes sin condiciones para mantener durante tanto tiempo a tantos migrantes a bordo y que navega muy lento, a unos 11 nudos como máximo

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, acompañado por la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, se ha reunido este martes por videoconferencia con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para analizar el “repunte” migratorio en el archipiélago.

Este es el primer encuentro que se celebra tras la solicitud por carta y de forma urgente del Ejecutivo canario por mantener encuentros con los titulares de los ministerios del Interior, Migraciones y Asuntos Exteriores.

La prensa libre, más necesaria que nunca en Canarias

Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas y por eso Canarias Ahora se ha convertido en un medio muy incómodo que algunos querrían acallar. Somos uno de los pocos periódicos de referencia que sigue siendo libre en las Islas y no se vende a los caciques ni participa de las redes clientelares. Tú, que nos lees habitualmente, lo sabes bien. ¿Te imaginas cómo sería el periodismo en Canarias si Canarias Ahora no existiera? ¿Cómo sería el debate público sin nuestra voz? ¿Te imaginas qué Archipiélago nos quedaría?

Si te preocupa lo que pueda pasar en estas Islas, apóyanos. Hoy te necesitamos más que nunca. Hazte socio, hazte socia, de Canarias Ahora.