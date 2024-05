📩 BOLETÍN | Genocidio y acampada

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Genocidio y acampada

El Gobierno de Israel está enfadado con España. Mientras sigue bloqueando la ayuda más básica para una población a la que ha masacrado, se hacen los ofendidos: la embajada israelí ha cargado contra “ministros, intelectuales y medios de comunicación” españoles por “la falsa acusación” de que Israel está “cometiendo un genocidio”. En el comunicado no citan a nadie directamente pero llega después de un gesto inédito por parte del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy (Sumar), que ha enviado cartas a empresas españolas con intereses en Israel para advertirles de su posible complicidad con “el genocidio”. Los ministros de Economía y Asuntos Exteriores se han desmarcado de la iniciativa.

Hace bien Israel en identificar que no es solo el Gobierno el que no piensa callarse. La universidad ha despertado. Los estudiantes están plantando tiendas de campaña en ya muchas ciudades de España. Valencia, Barcelona, Vitoria, Sevilla, Granada, Alicante y más.

Hoy en el podcast, nos metemos en esas acampadas, que nos recuerdan a otras que estos chavales no vivieron, y les preguntamos por qué están ahí.

Paro, trabajo y dinero

¿Te acuerdas de aquel decreto de reforma del subsidio del paro que llevó el gobierno al Congreso y que acabó siendo rechazado con los votos en contra de Podemos? Pues Yolanda Díaz acaba de cerrar un acuerdo con UGT y CCOO que hace retoques en el texto que, entre otras cosas, incluyen las demandas que en su momento hizo la formación de Ione Belarra. Aquí los detalles de la nueva versión del decreto que tendrá que obtener de nuevo la validación parlamentaria.

La economía española sigue sorprendiendo a los analistas. Los grandes datos son muy buenos, y dicen que seguirán mejorando al menos dos años. Eso sí, hay ingredientes para la duda: la saturación del turismo, el problema de acceso a la vivienda o la tensión política pueden ponerle techo a ese crecimiento. Eso dicen los expertos. La desigualdad en los ingresos también supone que ese crecimiento no se distribuya equitativamente: el 20% más rico gana 5,5 veces más que el más pobre. Más datos sobre eso.

Ferrovial. ¿Te acuerdas de la polémica por el traslado a Países Bajos de la sede fiscal principal de la constructora española Ferrovial? ¿Te acuerdas de que su presidente, Rafael del Pino, dijo que no lo hacía para pagar menos impuestos? Pues ahora traslada a Luxemburgo la sociedad holandesa con la que controlaba la compañía, tras una inspección de la Hacienda de Países Bajos.

Estos no eran

La Guardia Civil dice ahora que los seis detenidos por asesinato por la embestida de la narcolancha contra los agentes en Barbate… no son los que iban en esa narcolancha. El relato hasta ahora nos decía que los culpables se habían dado a la fuga pero que fueron interceptados en otro punto de la costa, horas después. Pues resulta que no. Que los que fueron interceptados (y detenidos y que llevan tres meses en la cárcel) no eran los de Barbate.

Estos sí eran . Dos cabos, cuatro marineros y un cocinero del Ejército han sido condenados con hasta tres años de cárcel por usar el buque Elcano, el más emblemático de la Armada, para traficar con cocaína en Nueva York.

. Dos cabos, cuatro marineros y un cocinero del Ejército con hasta tres años de cárcel por usar el buque Elcano, el más emblemático de la Armada, para traficar con cocaína en Nueva York. Y este también. Se confirma que Luis Rubiales será juzgado por agresión sexual y coacciones. El juez instructor de la Audiencia Nacional manda a juicio al expresidente de la Federación, al exseleccionador Jorge Vilda y a otros dos directivos.

Que no se te pase

Tosferina . Las autoridades sanitarias europeas alertan: se está dando una alta propagación de tosferina , una bacteria muy infecciosa y de especial riesgo para bebés por debajo de los seis meses. Pide a los gobiernos que refuercen la vacunación .

. Las autoridades sanitarias europeas alertan: se está dando , una bacteria muy infecciosa y de especial riesgo para bebés por debajo de los seis meses. Pide a los gobiernos . Rajando las montañas . El cambio climático está resquebrajando las montañas. La subida de las temperaturas incrementa los desprendimientos de rocas al fundir la capa de terreno que, hasta ahora, permanecía congelada, revela un estudio sobre los Alpes suizos “extrapolable a otras zonas”.

. El cambio climático está resquebrajando las montañas. La subida de las temperaturas incrementa los desprendimientos de rocas al fundir la capa de terreno que, hasta ahora, permanecía congelada, sobre los Alpes suizos “extrapolable a otras zonas”. Chateando con el abuelo muerto. Hay programas de inteligencia artificial que permiten reconstruir la forma de escribir y hablar de una persona fallecida para darle la ‘oportunidad’ a sus seres queridos de seguir hablando con ellos. Esto puede derivar en todo tipo de distopías.

Cosas que no sabía

No sabía que en EEUU están cambiando las banderas de muchos estados en los últimos años. En algunos casos, es una modernización estética o conceptual. En otros, una obligación política: en 2020, Mississippi fue el último estado en eliminar la presencia de la cruz confederada, símbolo de la guerra y también del racismo supremacista blanco en EEUU. Ya se intentó cambiar en 2011, pero un referéndum lo impidió.

que en EEUU están cambiando las banderas de muchos estados en los últimos años. En algunos casos, es una modernización estética o conceptual. En otros, una obligación política: en 2020, Mississippi fue el último estado en eliminar la presencia de la cruz confederada, símbolo de la guerra y también del racismo supremacista blanco en EEUU. Ya se intentó cambiar en 2011, pero un referéndum lo impidió. No sabía que se están organizando para 2025 unos Juegos Olímpicos ‘alternativos’ que permitirán que los atletas se dopen o usen añadidos tecnológicos para competir. Lo llaman Enhanced Games, “Juegos Mejorados”. Obviamente todo al margen por completo del circuito olímpico oficial y sin la participación de federaciones deportivas homologadas. Es en realidad una iniciativa privada financiada por Peter Thiel, multimillonario de la tecnología, cofundador de PayPal con Elon Musk. O sea: agárrate. Lo he descubierto en la newsletter La wikly.

que se están organizando para 2025 unos Juegos Olímpicos ‘alternativos’ que permitirán que los atletas se dopen o usen añadidos tecnológicos para competir. Lo llaman Enhanced Games, “Juegos Mejorados”. Obviamente todo al margen por completo del circuito olímpico oficial y sin la participación de federaciones deportivas homologadas. Es en realidad una iniciativa privada financiada por Peter Thiel, multimillonario de la tecnología, cofundador de PayPal con Elon Musk. O sea: agárrate. Lo he descubierto en la newsletter La wikly. No sabía de la existencia de una forma geométrica llamada escutoide. Y ahora sé que existe, pero no acabo de entender muy bien cómo es. Parece ser algo parecido a un prisma pero con superficies curvas y un vértice que no coincide con las bases. Es una forma identificada en las células por investigadores de Sevilla y acaban de detectarla en el desarrollo embrionario.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.