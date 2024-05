📩 BOLETÍN | La fe del converso

Hola.

Es hoy

Los focos de la actualidad parecen estar en otro sitio, pero cómo no empezar por aquí: es hoy cuando el Congreso aprueba definitivamente la ley de amnistía que ha sido a la vez la llave y el mayor problema político para reconstituir un gobierno de coalición de izquierdas en España. A partir de ahí, será entonces cuestión de horas para que la ley llegue al Boletín Oficial del Estado y entre en vigor. ¿Significa eso que automáticamente decaen los delitos relacionados con el procés? No tan fácil. Serán los jueces los que tendrán dos meses para estudiar si deben aplicar la ley en algún caso que tengan entre manos Y sabemos que hay casos muy delicados y jueces muy espinosos. Ya lo explicaremos mejor.

Pero Feijóo ya no quiere hablar de amnistía, parece. Ni siquiera quiere hablar del caso Koldo porque, sorprendentemente, el PP ha renunciado a la oportunidad de citar a Pedro Sánchez justo antes de las elecciones europeas para interrogarle en la comisión de investigación del Senado. Por ahora, solo quieren hablar de un asunto: Begoña Gómez, de la que dicen cada cinco minutos que está imputada aunque no sea técnicamente cierto. Aunque ayer sí tenían algo de munición más seria: la Audiencia de Madrid ha dado por bueno que el juez abriera una investigación ante la querella de Manos Limpias. Dice que hay mucha “conjetura”, pero que al menos uno de los asuntos puede merecer que se indague. Ese aval no entra a analizar el informe de la Guardia Civil que descarta cualquier indicio de delito. Bueno, este tema coleará hasta después de las elecciones europeas porque es lo que ha decidido la derecha que debe ocupar los titulares, y ya sabemos que para eso tienen mucha ayuda. Incluida la del juez.

Camps, absuelto. La Audiencia Nacional ha absuelto a Francisco Camps en el último juicio que quedaba del 'caso Gürtel’. A pesar de las confesiones de personajes de su confianza como Correa o el Bigotes, el tribunal no ha encontrado pruebas suficientes de que Camps participara en la corrupción de contratos de la Generalitat para beneficiar a una empresa relacionada con el PP. Aquí las claves. Ahora Camps dice que quiere volver a la política y que ya se lo ha dicho a Feijóo.

A la mierda. En el Congreso se ha vivido un momento de esos que no tienen sentido. El micro abierto de Pedro Sánchez al final de una intervención ha captado unas palabras de Yolanda Díaz durante los aplausos al presidente por su respuesta a Feijóo: “A la mierda”, se le escucha. Luego Díaz ha admitido que ha usado esa expresión pero no como insulto sino como arenga a Sánchez y lo ha comparado (nada menos) con aquel “a la mierda” de Labordeta. La guinda ha llegado cuando el portavoz del PP, los que llevan meses haciendo campaña y camisetas con el “me gusta la fruta” de Ayuso, ha dicho que Yolanda Díaz debe dimitir por su lenguaje soez. “En un Gobierno serio una vicepresidenta por menos dimitiría, señora Díaz, por menos dimitiría”. Es que son tremendos.

Con Israel hasta la muerte

Israel masacra a decenas de miles de civiles en Gaza. La comunidad internacional empieza a hablar de genocidio pero la derecha española decide convertir en el aliado más fiel del supremacismo. Hoy en el podcast, nos preguntamos por qué lo hace.

Que no se te pase

Iberdrola . Un ciberataque ha conseguido robarle a Iberdrola los datos personales de 600.000 clientes. No parece haber datos bancarios comprometidos, pero sí de contacto: nombre, dirección, teléfono, DNI… Todo lo que luego deriva en intento de phishing, estafas o spam ilegal. Si eres cliente, aquí más info .

. Un ciberataque ha conseguido robarle a Iberdrola los datos personales de 600.000 clientes. No parece haber datos bancarios comprometidos, pero sí de contacto: nombre, dirección, teléfono, DNI… Todo lo que luego deriva en intento de phishing, estafas o spam ilegal. Si eres cliente, . Para dejar de fumar . El Ministerio de Sanidad financiará a partir de este mes de junio un medicamento genérico de “vareniclina”, el mismo principio activo para dejar de fumar del Champix, una marca muy conocida que fue retirada por impurezas en la fabricación. El sistema sufragará un intento anual por paciente para dejar de fumar con apoyo farmacológico. Detalles .

. El Ministerio de Sanidad financiará a partir de este mes de junio un medicamento genérico de “vareniclina”, el mismo principio activo para dejar de fumar del Champix, una marca muy conocida que fue retirada por impurezas en la fabricación. El sistema sufragará un intento anual por paciente para dejar de fumar con apoyo farmacológico. . Apoyos que caducan. La Fundación Germina, propiedad del heredero millonario del fundador de Danone, ha despedido a todos sus empleados en dos ciudades de Catalunya y ha decidido cerrar tres centros sociales en los que atendía a niños vulnerables desde hace 20 años. Nadie puede obligarles a no hacerlo, claro. Es lo que tiene la filantropía.

