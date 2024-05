📩 BOLETÍN | La fe del converso

Hola.

Venga, agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

La fe del converso

Es habitual que cuando algo se anuncia con mucha antelación acaba perdiendo impacto cuando realmente sucede. Pero eso no le quita importancia: Palestina es ya, oficialmente, un Estado a ojos de España y, por tanto, su sometimiento permanente a los deseos de Israel es una vulneración básica de su soberanía. El Consejo de Ministros dio forma y formalidad ayer a los detalles de ese reconocimiento, “con Gaza y Cisjordania conectadas por un corredor y con Jerusalén Este como capital”, ha explicado Sánchez, “y con la Autoridad Palestina como gobierno legítimo” de un territorio sobre el que “no reconoceremos cambios en las líneas fronterizas de 1967 que no sean acordados”. Irlanda y Noruega, sincronizados con España, han hecho lo mismo.

En este artículo, Jesús Núñez explica las implicaciones que tiene (y las que no) este reconocimiento que, por mucho que Israel acuse a Pedro Sánchez de (ojo) “incitar al asesinato del pueblo judío”, no es precisamente un atrevimiento vanguardista: hay ya otros 140 países que reconocen a Palestina y la solución de los dos Estados con las fronteras delimitadas en 1967 es la fórmula oficialmente defendida (aunque muchas veces olvidada) por la Unión Europea. Por eso quizá es especialmente exótica la posición del PP, que también en sus programas electorales dice defender ese horizonte, pero que en esta masacre ha decidido guardar una inexplicable lealtad al supremacismo judío más radical de las últimas décadas.

Y si lo del PP es exótico, lo de Vox ya no sé qué es:

Sí, es Santiago Abascal con Benjamin Netanyahu en Jerusalén. Allí se ha ido a darle su apoyo en el día en el que España reconoce Palestina y 48 horas después de que Israel ordenara el bombardeo de un campamento de refugiados en Gaza que ha escandalizado hasta a sus aliados. Pero no hay nada como la fe del converso: los herederos del fascismo son ahora los mejores amigos del sionismo más violento.

Espionaje, intimidación y hackeos: este reportaje repasa nueve años de guerra secreta de Israel contra la Corte Penal Internacional. Cloacas, versión internacional. Por ahí les debe venir la afinidad.

Objetivo Begoña

El juez que decidió que la querella del grupo ultra Manos Limpias contra la esposa de Pedro Sánchez merecía casito, a pesar de estar fundamentada en recortes de prensa y algún bulo, tiene decidido que los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil no le van a chafar los planes. No solo ha ignorado el informe de 160 páginas que concluía que no hay indicios de delito por ninguna parte, sino que ahora pide toda la documentación de contratos y reuniones que ya han investigado los agentes. La quiere mirar él. Además ha citado a seis personas a declarar para la semana que viene, justo antes de las elecciones.

Hay mucho lío en televisiones, titulares y Twitter sobre si Begoña Gómez está imputada o no. En realidad es un debate terminológico sin mucho recorrido: es obvio que está siendo investigada, pero hasta que no la citen-como-investigada no es el equivalente a lo que toda la vida ha sido estar imputado. Por ahora lo que hay es una denuncia y un juez que la ha admitido a trámite, ha encargado indagaciones y tiene ganas de dar más pasos.

My Taylor is Swift

Hoy en el podcast, Taylor Swift. Te recomiendo el capítulo especialmente en el caso de que no seas fan de la cantante estadounidense, sobre todo si crees que todo el impacto que está generando su doble concierto en Madrid es desproporcionado, y más aún si no entiendes por qué tiene tanta repercusión social una chica que simplemente hace pop comercial.

Que no se te pase

InteriNo . El Tribunal Supremo ha volcado una cubeta entera de agua fría sobre las expectativas de miles de trabajadores interinos de la administración pública que, según la Justicia europea, debían convertirse en funcionarios fijos. Dice el tribunal español que la indicación no encaja en el ordenamiento laboral del Estado. Aquí se explica mejor .

. El Tribunal Supremo ha volcado una cubeta entera de agua fría sobre las expectativas de miles de trabajadores interinos de la administración pública que, según la Justicia europea, debían convertirse en funcionarios fijos. Dice el tribunal español que la indicación no encaja en el ordenamiento laboral del Estado. . Sin licencia otra vez . La terraza del local derrumbado en la Playa de Palma donde murieron cuatro personas era ilegal. Los propietarios del Medusa Beach Club habían habilitado la parte superior del edificio para servir con mejores vistas. Ni el local tenía licencia ni la obra de 2013 para habilitar la terraza fue legal. El suelo se vino abajo simplemente al juntar mesas para sentar a un grupo de 12 personas. La estructura no aguantó. Aquí los detalles . Cuántos sitios habrá así.

. La terraza del local derrumbado en la Playa de Palma donde murieron cuatro personas era ilegal. Los propietarios del Medusa Beach Club habían habilitado la parte superior del edificio para servir con mejores vistas. Ni el local tenía licencia ni la obra de 2013 para habilitar la terraza fue legal. El suelo se vino abajo simplemente al juntar mesas para sentar a un grupo de 12 personas. La estructura no aguantó. . Cuántos sitios habrá así. Dudas artificiales. Dicen que la UE está perdiendo la carrera estratégica de la Inteligencia Artificial, pero lo cierto es que hay cuestiones básicas que no están resueltas. Una es tan básica como el agua necesaria para refrigerar los grandes centros de computación necesarios para impulsar los nuevos sistemas, que paradójicamente proliferan en España.

En el capítulo de hoy

El último tango . Se ha presentado en el Festival de Cannes una película sobre Maria Schneider, la actriz protagonista junto a Marlon Brando de 'El último tango en París' y que con los años denunció que fue engañada y agredida sexualmente durante el rodaje dirigido por Bertolucci, en concreto en “la escena de la mantequilla”, un momento de la película que escandalizó en 1976 y 40 años después por razones muy diferentes.

. Se ha presentado en el Festival de Cannes una película sobre Maria Schneider, la actriz protagonista junto a Marlon Brando de 'El último tango en París' y que con los años denunció que fue engañada y agredida sexualmente durante el rodaje dirigido por Bertolucci, en concreto en “la escena de la mantequilla”, un momento de la película que escandalizó en 1976 y 40 años después por razones muy diferentes. El tamayazo . Estos días que me estoy moviendo mucho (ayer grabamos en Sevilla, mañana en Madrid, el viernes en Cantabria), coincidí en el tren con una periodista de RTVE que me dijo: tienes que escuchar el podcast que estamos sacando sobre el tamayazo. Y qué razón tenía. ¿Que no sabes qué es el tamayazo? Pues más increíble entonces te va a parecer la historia de corrupción más chusca, determinante e impune de la historia reciente de la política española.

. Estos días que me estoy moviendo mucho (ayer grabamos en Sevilla, mañana en Madrid, el viernes en Cantabria), coincidí en el tren con una periodista de RTVE que me dijo: tienes que escuchar el podcast que estamos sacando sobre el tamayazo. Y qué razón tenía. ¿Que no sabes qué es el tamayazo? Pues más increíble entonces te va a parecer la historia de corrupción más chusca, determinante e impune de la historia reciente de la política española. Detalles Pixar. Me ha gustado este hilo de Twitter (lo siento, estoy en plan insumiso de llamarle X) en el que se ponen ejemplos de cómo Pixar cuida los detalles en sus personajes, tanto que yo diría que el 99% de los espectadores no nos damos cuenta. Por ejemplo que las alas de Buzz Lightyear tienen una luz roja y otra verde exactamente en la misma disposición que los aviones regulares. Son chorradas, pero molan para terminar hoy.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.