No, retener la orina no ayuda a mejorar el suelo pélvico

Más de seis millones y medio de personas sufren incontinencia urinaria en nuestro país. En muchos casos esta dolencia podría mejorarse con un buen suelo pélvico, un conjunto de músculos y tejidos frecuentemente ignorado en las consultas.

“Realmente en nuestro día a día, lo que no vemos no le prestamos atención y el suelo pélvico es algo que no visualizamos normalmente. Lo estamos activando constantemente durante nuestra vida, pero de manera inconsciente, o de manera secundaria”, en palabras de la Dra. Carmen Urbaneja Dorado, especialista del Servicio de Rehabilitación del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.

El mito de retener la orina

Este desconocimiento hace que proliferen numerosos mitos alrededor de este conjunto de músculos y tejidos, el más común de ellos es aquel que asegura que la interrupción de la micción ayuda a mejorar el suelo pélvico.

“Retener la micción va a generar un volumen elevado de orina durante muchas horas en la vejiga, lo cual va a aumentar el riesgo de sufrir infección de orina” asegura Urbaneja.

En este capítulo hablamos de la importancia del suelo pélvico, y de su función en nuestra calidad de vida.

