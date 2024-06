ERC defiende que Pedro Sánchez tiene la llave de la investidura en el Parlament: “Deben mover ficha con la financiación singular”

“Probablemente la llave de la investidura esté más en manos del PSC y de Pedro Sánchez que no en manos de ERC”. Así se ha expresado la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en el Congreso Nacional del partido, que se celebra diez días antes de la fecha fijada para el pleno de investidura de la Generalitat.

La republicana, que ha intervenido mediante videoconferencia desde Suiza, ha abierto la puerta a un eventual apoyo al candidato socialista, Salvador Illa. Pero, a cambio, “deben mover ficha con la financiación singular”. Este, y la posibilidad de efectuar un referéndum pactado, son las condiciones que pone el partido para votar a favor de Illa. Ambas son cuestiones que dependen del sí del Gobierno de España. Así, Rovira pone el foco en Moncloa, que podría acabar decidiendo el nombre del próximo president de la Generalitat.

La republicana ha sacudido la responsabilidad que tiene ERC y la ha desviado hacia los partidos de los dos candidatos, a los que ha afeado que no hayan presentado “ni una sola propuesta”. Rovira ha confirmado que esta semana empezarán a reunirse con todos y asegura que lo hacen “sin ningún tipo de bloqueo”.

Así mismo, han dejado claro que no tienen prisa por decidir a quién dar sus votos. “Con prisa, abarataremos el precio del acuerdo que necesita el país”. Con estas palabras, Rovira ha dejado claro que no temen a una repetición electoral, que es el escenario al que se vería abocado Catalunya si no se consigue investir un presidente este verano.

Por ahora, la pelota está en el tejado de Junts, ya que Josep Rull, como presidente de la mesa del Parlament, debe decidir a qué candidato ofrece presentarse a la investidura; si a Carles Puigdemont o a Salvador Illa.

La postura que va a asumir ERC es una incógnita; por un lado decidió rechazar la oferta del PSC para presidir el Parlament y decidió apoyar a Junts. Por otro lado, llegó a un preacuerdo de gobierno con los socialistas en el Ayuntamiento de Barcelona. El pacto debía ser refrendado por las bases el pasado jueves, pero el encuentro se debió aplazar por exceso de aforo.

Durante su intervención en el Congreso, Rovira ha hecho más referencias a pactos de izquierdas que a acuerdos independentistas. “Las izquierdas independentistas y las izquierdas sobieranistas sufren muy fuerte”, ha asegurado, en referencia a la bajada de votos que han tenido, tanto ERC como los Comuns, en las pasadas elecciones autonómicas.

“Estos días todo el mundo nos dice qué tenemos que hacer, pero nos sentimos libres para hacer lo mejor para el país”, ha dicho Rovira, quien lamenta que se diga de ERC “que tiene dos almas”. La republicana ha defendido que ser de izquierdas y ser independentista son “las dos caras de la misma moneda”.

“Pretenden presionarnos para que renunciemos a parte de lo que necesita el país. Pero no tienen la misma valentía para defender a su gente. No vamos a ceder a las presiones”, ha remachado la secretaria general, que ha reivindicado los acuerdos y avances que ha hecho su partido durante la última legislatura. Entre ellos, ha recalcado la importancia de la ley de amnistía, pactada con el PSOE de Pedro Sánchez, y también “acuerdos importantes” sobre la lengua, en referencia a ententes con Madrid y también a pactos recientes con el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona.

La republicana ha defendido la negociación, una vía que “ya se abrió cuando investimos a Sánchez”, ha añadido. Con todo, lamenta que, a pesar de “los éxitos conseguidos”, ERC haya perdido votos. Pero asegura Rovira que este es un hecho cíclico en la historia del partido. “Negociamos, conseguimos éxitos, pero luego avanzamos tan rápido que, o la gente no nos entiende o no nos explicamos bien, y perdemos votos”, ha apuntado.

Una refundación rodeada de dimisiones

El Congreso Nacional del partido, así como las negociaciones para la investidura, llegan en pleno proceso de refundación del partido después de la debacle electoral del pasado mayo, cuando los republicanos pasaron de tener 33 escaños a 13.

Después de la noche electoral, el president en funciones, Pere Aragonès, presentó su dimisión. También lo ha hecho Oriol Junqueras y Rovira también ha asegurado que dejará el cargo después de las negociaciones de la investidura.

Y el mismo día en que se celebra este Congreso, se ha sabido de la dimisión del eurodiputado Jordi Solé, que deja la ejecutiva del partido “con una profunda decepción” después de que ERC le apartara de la listas en la elecciones europeas para fichar al meteorólogo Tomàs Molina.

Solé ostentaba el cargo de vicesecretario general de relaciones internacionales y ha hecho pública su renuncia mediante una nota de prensa. Asegura que es una decisión tomada “hace meses” y que el partido conocía, pero que no ha querido formalizar hasta después de las elecciones.

Solé no ha roto el carnet del partido, pero dejará la política una vez acabe su etapa como eurodiputado, el próximo 16 de julio. Aún así, asegura que seguirá vinculado a la militancia republicana y espera que en el congreso para escoger nuevos liderazgos para ERC “salgan, de la manera más serena posible, las decisiones acertadas”.