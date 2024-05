L'Ajuntament d'Alcoi invertirà 150.000 euros en el camp de futbol del Collao, dins les accions perquè l'Alcoià es quede a la ciutat

Després de la reunió de la setmana passada amb el màxim accionista i el president del CD Alcoyano, l'Ajuntament d'Alcoi està treballant perquè el Camp Municipal del Collao puga tenir millores de la forma més ràpida possible.

En primer lloc, el Departament de Llicències i Obertures ha iniciat l'expedient per a sol·licitar la llicència d'obertura del camp municipal. Encara que la llicència d'activitat de qualsevol espai l'ha de fer qui duu a terme l'activitat segons la normativa municipal, en un gest de bona voluntat cap a l'Alcoià, l'Ajuntament ha posat en marxa aquest expedient.

A més, recordem que una de les peticions que va fer el màxim accionista i propietari del CD Alcoià SAD, Juan Carlos Ramírez, va ser que el consistori invertira per a millorar el Camp Municipal del Collao. Atesa la necessitat d'actuació immediata, l'any 2024 es concretarà un conveni específic per valor de 150.000 euros per a la realització de projectes de millora i que el Club Deportivo Alcoyano SAD els justifique a l'Ajuntament d'Alcoi. Perquè aquesta actuació puga desenvolupar-se de manera immediata l'Ajuntament sol·licitarà una modificació de crèdit en el pròxim ple municipal. Igualment, continuarà el conveni de 200.000 euros anuals per a l'Alcoyano.

“Volem que l'Alcoià es quede a Alcoi i, tal com sempre hem dit, farem tots el que estiga a les nostres mans perquè així siga. Millorarem El Collao, amb un pla d'inversió d'1.000.000 euros en el termini de cinc anys i sol·licitarem les subvencions necessàries en el cas que les administracions superiors les crearen per a continuar invertint en el nostre camp de futbol, el camp que és, ha sigut i ha de ser la seu del CD Alcoià”, ha destacat l'alcalde, Toni Francés.

Respecte al camp número 3, l'Ajuntament ha demanat celeritat a la Federació Espanyola de Futbol perquè signe els documents pertinents i el camp passe a ser municipal per tal de poder cedir-li’l al CD Alcoyano perquè construïsca un camp de gespa natural. A més, se li ofereix la possibilitat d'entrenar en el Camp Manolo Moreno Cabanes, que tal com s'ha compromés la Diputació d'Alacant, prompte farà el canvi perquè passe a ser gespa artificial d'última generació.

“Estem complint tot el que ens han demanat i que podem fer. Estem a l'espera de concretar una nova reunió per poder arribar a un acord amb el màxim accionista del CD Alcoià perquè signem un acord amb el compromís mutu entre totes dues parts per a la continuïtat del Club Deportivo Alcoyano SAD en la Ciutat d'Alcoi i realitzar les millores oportunes per a assegurar-ne la continuïtat i futur”, ha conclòs, Francés.