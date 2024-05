La Diputació de València busca mobilitzar habitatges buits en localitats rurals per a lluitar contra la despoblació

Promoure l'arribada de residents a municipis en risc de despoblació. Eixe és l'objectiu del programa pilot que impulsa la Diputació de València en col·laboració amb el Centre de Desenvolupament Rural (CDR) de La Safor, i que començarà demà 9 de maig a Alfauir analitzant les polítiques d'accés a la vivenda en els xicotets municipis.

Es tracta de quatre sessions impulsades per l'àrea de Desenvolupament Rural i Despoblació de la Diputació, per a abordar la problemàtica de falta d'oferta de vivenda en xicotets municipis i assessorar les persones propietàries que estiguen disposades a acollir residents en estes localitats.

En dates posteriors a la primera jornada d'Alfauir, el Centre de Desenvolupament Rural de La Safor coordinarà altres jornades a Ador (16 de maig), Rafelcofer (23 de maig) i Potries (13 de juny); en un cicle que compta també amb la col·laboració dels ajuntaments d’Almiserà, Castellonet de la Conquesta i Ròtova.

L'anàlisi de les polítiques d'accés a la vivenda d'estes sessions es realitzarà des de diferents punts de vista; des de l'arquitectura, la gestió pública o el dret fins a l'antropologia.

Així, el 16 de maig Ador acollirà una xarrada sobre el context legal de les noves habitabilitats rurals, estudiant opcions com la masoveria urbana, la qual suposa cedir una vivienda per a viure en ella a condició de rehabilitar-la, o el cas de la vivenda cooperativa.

La tercera jornada tindrà lloc el 23 de maig a Rafelcofer, amb un taller pràctic per a reflexionar sobre les experiències exposades en les anteriors sessions, i dissenyar un full de ruta amb propostes per a millorar l'accés a una vivenda digna, assequible i de qualitat.

La programació finalitzarà el 13 de juny a Potries, amb l'exposició de les principals conclusions del treball, incloent-hi la caracterització de les cases buides als pobles que han participat en el programa, les necessitats d'habitatge detectades, i les propostes i accions arreplegades en el Pla de Mobilització d'Immobles buits.

El departament de Desenvolupament Rural i Despoblament de la Diputació de València ha recolzat en la convocatòria 2023-24 un total de 10 projectes de dinamització socioeconòmica rural impulsats per organitzacions no lucratives, centrats en temàtiques com la vivenda rural, l'aprofitament de biomassa, l'acompanyament a persones majors, el foment de l'emprenedoria rural, l'associacionisme juvenil a municipis en despoblació, o el coneixement del territori.

El diputat de Medi Ambient de la Diputació de València i responsable de Desenvolupament Rural i Despoblació, Avelino Mascarell, ha destacat que “la hiperespecialització i el contacte diari amb la realitat amb els quals compten les associacions són clau per a canalitzar en l'administració iniciatives interessants per a la millora dels nostres pobles, i per això la Diputació ja té en tramitació una nova convocatòria d'ajudes per a entitats no lucratives, que tindrà una dotació total de 230.000 euros”.

CDR la Safor, amb seu a Beniarjó, és una ONG d'acció social integrada en la confederació de centres de desenvolupament rural (Coceder), la qual inclou entre les seues finalitats el desenvolupament integral del medi rural, mitjançant iniciatives socials, educatives i culturals.

La xarxa estatal de centres Coceder està formada per 22 entitats, sent el centre de La Safor l'únic de la província de València; mentres que en la Comunitat Valenciana existixen també centres en els municipis castellonencs d'Albocàsser (CDR Alt Maestrat) i Castellnovo (CDR Palància-Millars).