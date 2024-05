Benicarló ultima la redacció del Pla Especial de Protecció del Centre Històric

El regidor d'Urbanisme, Juan Pascual Sorlí, ha anunciat aquest dijous que l'Ajuntament de Benicarló està ultimant la redacció del Pla Especial de Protecció del Centre Històric, una iniciativa que busca preservar i revitalitzar aquesta zona emblemàtica de la ciutat, posant especial èmfasi en la conservació del patrimoni arquitectònic i en la regulació de les intervencions urbanístiques en aquesta àrea.

El regidor ha explicat que “el centre històric de Benicarló té unes particularitats que hem de protegir i, amb aquest Pla, el que busquem és equilibrar, d'una banda, la protecció del patrimoni, i de l'altra, les necessitats de desenvolupament urbà, fomentant d'aquesta manera un entorn atractiu tant per als residents com per als visitants”.

La redacció del Pla es va iniciar fa set anys, però no ha estat fins ara que s'ha reprès amb força. Segons el regidor, “desenvolupar aquest Pla és ara mateix una necessitat, no només perquè hi ha moltes persones que es troben en una situació en la qual no poden edificar o obtenir llicències, sinó perquè Benicarló necessita un centre històric potent, amb una estètica homogènia i que siga realment bonic”.

Entre les actuacions previstes, el Pla contemplarà les diferents actuacions en carrers, edificis i façanes i permetrà, a més, l'accés a subvencions específiques per part dels propietaris.

Per a dur a terme la part final d'aquest Pla, l'Ajuntament comptarà amb la participació de la ciutadania. “Convocarem jornades de participació pública per als benicarlandos i també per als partits polítics, perquè volem que aquest Pla compte amb el màxim de suport possible i que siga efectiu el màxim de temps possible”.

En aquest sentit, Juan Pascual Sorlí ha reconegut que “el resultat final no el veurem en dos ni tres anys, sinó en 25 o 30, però serà un resultat del que tots els benicarlandos ens podrem sentir orgullosos”.

El regidor ha estimat que “en dos o tres mesos podrà estar disponible l'esborrany que se sotmetrà a aprovació per part del Ple”. “Volem que el Pla s'aprove el més prompte possible, per a començar a gaudir dels seus beneficis i transformar el centre històric en un lloc de referència per a tots els benicarlandos”, ha conclòs el regidor.