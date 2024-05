València licita al cap de cinc mesos de caducar el megacontracte de clavegueram que ha gestionat una empresa investigada en Azud

La junta de govern local aprovarà divendres, 31 de maig, les condicions per a contractar el servei de manteniment, dragatge, neteja i conservació del sistema municipal de sanejament de València. Aquest contracte es formalitzarà per a 15 anys, amb un pressupost que pot ascendir fins a 293 milions d’euros i, com ha destacat el regidor del Cicle Integral de l’Aigua, Carlos Mundina, “és un contracte que millora en molts aspectes l’anterior, ja que per primera vegada es reserven prop de 62 milions d’euros per a inversions en la xarxa, així com l’última tecnologia en monitoratge o la renovació de tota la flota de vehicles, apostant per la sostenibilitat”.

L’alcaldessa de València, María José Catalá, es lleva així una creïlla calenta, ja que el contracte adjudicat fa 17 anys a l’empresa Acciona, investigada en el marc del cas Azud, estava caducat des del 31 de desembre passat, després d’una pròrroga de dos anys aprovada per l’anterior corporació municipal formada per Compromís i el PSPV-PSOE. La regidora del Cicle Integral de l’Aigua en el mandat passat, la socialista Elisa Valía, va assegurar que abans del mes d’agost, quan ja estava el PP al capdavant de l’Ajuntament, van rebre el vistiplau de la licitació per part de la Generalitat Valenciana i tan sols faltava que es portara a la mesa de contractació per a l’aprovació. El 31 de desembre passat es va esgotar la segona i última pròrroga, per la qual cosa enguany el servei funciona en precari amb reconeixements d’obligació de la contracta en funció de les faenes que va fent.

En la línia dels plecs que va deixar redactats l’executiu anterior, Mundina ha assenyalat que s’inclou “el compromís d’incorporar les últimes tendències tecnològiques per a l’explotació i el manteniment del clavegueram i la resta de les infraestructures que permeten la recollida i el transport de les aigües residuals i pluvials cap a les estacions depuradores”.

El concurs preveu que els projectes han de tindre en compte la digitalització del sistema de clavegueram amb la introducció d’una “plataforma de gestió integrada”. Aquesta eina permetrà un control en temps real i una actualització contínua de l’estat de la xarxa i les faenes en curs i facilitarà la transició d’un manteniment correctiu a un manteniment preventiu.

El nou contracte també preveu com una altra de les novetats la introducció de sensors en la xarxa per a controlar paràmetres com ara cabals, composicions analítiques d’aigua i velocitats i perquè la informació recopilada permeta un coneixement millor de l’estat de la xarxa i la prevenció de possibles comportaments.

Mundina ha recordat la importància d’aquest servei, que és “vital per a la ciutat i la prestació d’aquest servei també implica l’obligació d’executar inversions. Així doncs, es preveu que 61,8 milions d’euros del muntant total es destinaran a executar obres de renovació d’infraestructures”.

Per exemple, s’haurà d’abordar la renovació de 25 quilòmetres sobre els 170 dels col·lectors més antics. Així mateix, destaca per la seua envergadura econòmica i tècnica la renovació i l’adequació de 4,5 quilòmetres del Col·lector Nord, que constitueix el 65% de la inversió total projectada per a executar per la nova contracta en matèria de renovació de la xarxa.

El servei a prestar inclou les tasques corresponents a la neteja i el reconeixement de clavegueres i col·lectors, embornals i claveguerons, reixes de desbastament, fosses sèptiques, pous i llots d’EDAR municipals, estacions elevadores i de bombament, embornals de passos inferiors, i evacuació dels residus a llocs d’eliminació habilitats.

A més, es farà el manteniment d’instal·lacions electromecàniques i equips en estacions de bombament EDAR gestionades per l’Ajuntament, emissaris, comportes, telecomandaments… i prestaran serveis com el de l’oficina de vigilància d’obres per tercers amb afecció a l’SMS, oficina tècnica, manteniment del sistema d’informació del sistema, telecomandament i supervisió, control d’abocaments i ambiental, etc., així com les faenes de conservació de la xarxa de sanejament.

En general, les intervencions afectaran 1.388.731 metres de clavegueram; 135.000 embornals i pous de registre; 90 instal·lacions electromecàniques, incloent-hi estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR), depòsits de tempesta i estacions de bombament; així com 2 emissaris submarins, 3 goles i 34 punts de control mediambiental.

Un altre dels aspectes importants en matèria referent a la sostenibilitat és la renovació total dels camions i l’equipament per a la prestació del servei de neteja de clavegueram, que estaran adaptats a les últimes tecnologies per a millorar-ne el rendiment, disminuir el consum d’aigua i combustible i facilitar la telegestió i el seu control en temps real. Seran vehicles menys contaminants que els actuals.

Relació amb el cas Azud

L’anterior macrocontracte va ser adjudicat el 2007, durant el mandat de Rita Barberá, i ha ocasionat un perjudici econòmic a les arques municipals d’11,2 milions d’euros, segons un informe de l’Agència Valenciana Antifrau incorporat al sumari del cas Azud. No obstant això, els càlculs d’Antifrau podrien sumar un perjudici addicional de 2,3 milions d’euros si es tenen en compte les pròrrogues que van allargar l’adjudicació fins al 2023.

En la causa que instrueix la jutgessa Pepa Tarodo figura com un dels principals investigats l’advocat José María Corbín, cunyat de Rita Barberá. La investigació, comandada pel fiscal anticorrupció, Pablo Ponce, i per la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, va aflorar el pagament d’una presumpta mossegada de 2,2 milions d’euros a Corbín i al també lletrat Diego Elum, amic d’aquest últim des que tots dos militaven en l’extrema dreta.

L’UCO vincula el pagament de la comissió inflada als regals de luxe que va rebre en l’època l’alcaldessa Rita Barberá d’Acciona. Antifrau, en funcions d’auxili judicial a la instructora de la causa, va analitzar detalladament l’execució del contracte per part d’Acciona i va xifrar en 11,2 milions almenys el perjudici econòmic entre el 2007 i el 2012 a conseqüència de les modificacions contractuals i les certificacions sense justificació. Aquest diari va tractar de recaptar la versió de l’empresa el 15 de febrer passat, quan es va conéixer l’informe de l’agència, sense haver obtingut resposta.