Sanitat prorrogarà la privatització de l’Hospital del Vinalopó

La Conselleria de Sanitat ha anunciat dijous la pròrroga del contracte amb Ribera Salud per a la gestió privada de l’Hospital del Vinalopó, dins de l’àrea de salut d’Elx-Crevillent, encara que ha posat una sèrie de condicions que l’empresa haurà de complir en els pròxims mesos perquè la prolongació del contracte, que seria per cinc anys, es faça efectiva. Aquest és l’únic departament de la Comunitat Valenciana que queda de gestió privada, després de la reversió d’Alzira, Torrevella, Dénia i Manises.

El conseller, Marciano Gómez, ha destacat durant la seua intervenció en les Corts que la pròrroga de la concessió a l’empresa contractista que gestiona el Departament de Salut Elx-Crevillent “estarà condicionada al compliment de les normes de verificació i coordinació, així com al compliment d’una sèrie de criteris generals”.

Per a fer-ho, des de la Conselleria de Sanitat ja s’ha remés a l’empresa concessionària el document que recull aquestes normes de verificació, en què s’especifiquen els criteris que condicionen la pròrroga del contracte. En concret, aquests criteris se centren en el compliment amb les liquidacions i en l’obligació de mantindre nivells de qualitat assistencial.

Sobre aquest tema, Gómez ha remarcat que, “si es compleixen les normes, es prorrogarà i, si no es compleixen, no es prorrogarà i hi haurà una base jurídica d’utilitat pública per a assumir la gestió. Això és treballar per i per al ciutadà, i treballar amb criteris d’eficàcia i eficiència”.

Tal com ha explicat el titular de Sanitat, “el nostre objectiu és que els ciutadans del departament d’Elx-Crevillent continuen rebent una sanitat universal, gratuïta, amb una qualitat assistencial excel·lent”.

Per tant, segons ha afirmat Gómez, “apostem per l’interés general i, com ja he reiterat en altres ocasions, les decisions en Sanitat no es prenen per ideologia, sinó per a salvaguardar l’interés públic, i això és el que fem a l’hora de condicionar la pròrroga a criteris orientats a la qualitat assistencial”.

La sentència del TSJCV del 15 d’octubre de 2019 estableix que l’aprovació de les normes de verificació i coordinació no condiciona la decisió final de l’Administració pel que fa a la pròrroga del contracte de concessió. És a dir, la Generalitat ha d’aprovar un any abans aquestes normes de verificació perquè així ho preveu la Llei de contractes del sector públic per a evitar una pròrroga automàtica, “però l’aprovació d’aquestes normes ni inclouen ni exclouen per si mateixes la pròrroga esmentada”, ha puntualitzat el conseller.

Integració en ASI Alacant Sud

D’altra banda, la Conselleria de Sanitat establirà un control i un seguiment de l’activitat assistencial en el Departament de Salut Elx-Crevillent. Per a fer-ho, “aquest departament s’ha integrat en l’Agrupació Sanitària Interdepartamental Alacant Sud” ha manifestat Gómez.

De la mateixa manera, la supervisió de les inversions que es duguen a terme en aquest departament es farà des de la Conselleria de Sanitat. Sobre aquest tema, Gómez ha assenyalat “la importància de supervisar l’activitat assistencial que es du a terme en el departament per a conéixer l’atenció que reben els ciutadans”.

De fet, “des del 2010 i fins a l’any 2022 s’han convocat 12 comissions de seguiment, i únicament quatre s’han fet en l’anterior etapa de govern, cosa que posa de manifest la falta d’interés pel control assistencial i el seguiment de l’atenció sanitària en aquest departament durant aquests huit últims anys”, ha matisat.

Per això, des de la Conselleria de Sanitat es complirà el compromís de garantir que la ciutadania d’Elx-Crevillent reba una atenció de qualitat orientada cap a l’excel·lència assistencial.

15.000 firmes contra la pròrroga del contracte

La Plataforma per la Reversió del Vinalopó ha lliurat a la Conselleria de Sanitat i al Síndic de Greuges, ahir, les signatures de la ciutadania que exigeixen la reversió a la gestió pública del Departament de Salut Elx/Crevillent, l’únic que queda en mans privades d’una empresa, Ribera Salud.

La plataforma ha agraït el suport a tota la ciutadania que ha signat per la gestió pública de la sanitat, així com als equips de persones que han fet la gran faena d’aconseguir una xifra rècord de suports. En concret, s’han aconseguit 15.115 suports (13.163 firmes presencials i 1.952 en línia) de la ciutadania que està cansada de tindre les pitjors ràtios de metge per pacient, amb falta de personal en especialitats, amb cites en Atenció Primària que es demoren més d’un mes i amb l’opacitat de l’empresa gestora que té els professionals de la salut en unes condicions molt per davall de la mitjana de la xarxa pública valenciana de salut.

La ciutadania organitzada ha recordat els seus dubtes sobre la viabilitat jurídica d’una possible pròrroga del contracte, amb una inversió ja amortitzada al cap de quinze anys de gestió del departament, una pròrroga futurible que no s’ha donat en cap dels departaments de salut que estaven privatitzats i que ja han passat a la gestió pública.

S’han preguntat per què són els únics que es queden en aquestes condicions de desigualtat davant de la resta dels valencians i valencianes i han assegurat que no volen ser pacients de segona, no volen ser una illa amb un sistema de salut diferent, amb un sistema informàtic incompatible amb la xarxa pública valenciana d’informació i volen que es deixe de fer negoci amb la seua salut.