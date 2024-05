Benicarló ultima la redacción del Plan Especial de Protección del Centro Histórico

El concejal de Urbanismo, Juan Pascual Sorlí, ha anunciado este jueves que el Ayuntamiento de Benicarló está ultimando la redacción del Plan Especial de Protección del Centro Histórico, una iniciativa que busca preservar y revitalizar esta zona emblemática de la ciudad, poniendo especial énfasis en la conservación del patrimonio arquitectónico y en la regulación de las intervenciones urbanísticas en esta área.

El concejal ha explicado que “el centro histórico de Benicarló tiene unas particularidades que tenemos que proteger y, con este Plan, el que buscamos es equilibrar, por un lado, la protección del patrimonio, y de la otra, las necesidades de desarrollo urbano, fomentando de este modo un entorno atractivo tanto para los residentes cómo para los visitantes”.

La redacción del Plan se inició hace siete años, pero no ha sido hasta ahora que se ha retomado con fuerza. Según el concejal, “desarrollar este Plan es ahora mismo una necesidad, no solo porque hay muchas personas que se encuentran en una situación en la cual no pueden edificar u obtener licencias, sino porque Benicarló necesita un centro histórico potente, con una estética homogénea y que sea realmente bonito”.

Entre las actuaciones previstas, el Plan contemplará las diferentes actuaciones en calles, edificios y fachadas y permitirá, además, el acceso a subvenciones específicas por parte de los propietarios.

Para llevar a cabo la parte final de este Plan, el Ayuntamiento contará con la participación de la ciudadanía. “Convocaremos jornadas de participación pública para los benicarlandos y también para los partidos políticos, porque queremos que este Plan cuente con el máximo apoyo posible y que sea efectivo el máximo tiempo posible”.

En este sentido, Juan Pascual Sorlí ha reconocido que “el resultado final no lo veremos en dos ni tres años, sino en 25 o 30, pero será un resultado del que todos los benicarlandos nos podremos sentir orgullosos”.

El concejal ha estimado que «en dos o tres meses podrá estar disponible el borrador que se someterá a aprobación por parte del Pleno». “Queremos que el Plan se apruebe el más pronto posible, para empezar a disfrutar de sus beneficios y transformar el centro histórico en un lugar de referencia para todos los benicarlandos”, ha concluido el concejal.