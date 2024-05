L'Ajuntament de Llíria finalitza les obres de restauració en la muralla medieval

L'Ajuntament de Llíria ha finalitzat els treballs de restauració de la muralla medieval amb una inversió d'al voltant de 43.000 euros.

Després de rebre la preceptiva autorització de la Conselleria de Cultura, “s'han dut a terme una sèrie d'intervencions mínimes per a consolidar-la i millorar l'aspecte estètic, mantenint la seua aparença original, així com per a garantir la seguretat i salubritat del seu entorn immediat”, ha explicat la regidora de Patrimoni Històric, Reme Tordera.

La muralla presentava un estat de degradació elevat, que produïa un enfonsament de la capa de revestiment i afectava els edificis confrontants a causa de l'acció meteorològica i la falta de manteniment.

En esta intervenció, s'han fet tasques de neteja i consolidació de l'estat precari de la parcel·la i la muralla, cosit, reforç i reintegració volumètrica i, finalment actuacions de protecció de l'entorn.

L'estructura restaurada és un llenç de muralla que pertany al recinte de la Llíria medieval. En concret, és part de la primera ampliació que fan els cristians entre finals del segle XIII i començaments del segle XIV de la primitiva Lyria andalusina, els límits de la qual ja havien superat.

La muralla, que s'assenta sobre el nivell geològic, conserva el seu alçat complet, fet amb tàpia de maçoneria i de terra, i una crosta gruixuda molt rica en calç que denota la seua bona confecció arquitectònica. A diferència de la majoria de llenços de muralla preservats en molts altres llocs, esta conserva els merlons originals i els seus remats piramidals.

La regidora Reme Tordera ha assenyalat que esta intervenció “és una de les diferents actuacions que tenim previstes en la conservació i posada en valor del nostre ric patrimoni històric, entre les quals es troba el projecte de reforma del Museu Arqueològic de Llíria, que compta amb un pressupost aproximat de 170.000 euros, o la rehabilitació de la coberta dels Trulls de Daüd que s’està executant actualment”.