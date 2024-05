Els bombers de la Diputació d'Alacant reforcen la seua flota mòbil amb quatre noves autobombes

El Consorci de Bombers de la Diputació d'Alacant ha reforçat la seua flota de vehicles amb la incorporació de quatre noves autobombes per a extinció i salvament que aniran destinades als parcs de Dénia, Elda, Sant Vicent del Raspeig i Almoradí.

El president de la institució provincial, Toni Pérez, ha presentat aquest dijous aquests camions que han comptat amb una inversió de 1,4 milions d'euros i que, tal com ha explicat “venen a reforçar les prestacions del servei, disminuir els temps de resposta i garantir una major seguretat als nostres efectius”.

Dels quatre vehicles, dos són Autobombes Urbanes Lleugeres -BUL- que compten amb una cuba amb capacitat per a 2.000 litres d'aigua i un depòsit d'espuma de 100 litres. Aquests dispositius, que s'enviaran als parcs de Dénia i Elda, estan especialment dissenyats per a intervindre en zones de carrers estrets, com els centres històrics dels municipis, on l'accés i el radi de gir fan necessari disposar d'automòbils més versàtils, lleugers i de menors dimensions.

Amb espai interior per a un conductor, un cap i tres bombers, aquests camions estan dotats a més amb escales que es despleguen a diferents altures, sistema de ràdio-comunicacions i eines manuals i elèctriques com a motoserra, serra de sabre, mola o ventilador de pressió positiva.

Els altres vehicles adquirits són Autobombes Rurals Pesades -BRP-, dos dispositius que s'enviaran als parcs de Sant Vicent del Raspeig i Almoradí i que estan dissenyats per a actuar en zones rurals i circular per carrils i camins de difícil trànsit. Tots dos són similars als anteriors quant a equipament, encara que compten amb una cisterna molt major, en aquest cas amb capacitat per a 3.300 litres d'aigua.

L'acte, celebrat al Parc Central de Sant Vicent del Raspeig, ha comptat també amb la presència del diputat d'Emergències, Francisco Cano, i de l'inspector cap del Consorci Provincial, Pepe Rubio.