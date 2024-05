El Govern valencià es llança a frenar l’especulació amb els apartaments turístics

La Generalitat Valenciana aprovarà en les pròximes setmanes una norma que promet lluitar contra l’economia submergida en els apartaments turístics i frenar l’especulació. La Conselleria de Turisme prepara una llei per a reforçar els serveis d’inspecció i establir canvis en les llicències dels apartaments davant la proliferació d’allotjaments no reglats.

Segons la titular de Turisme, Nuria Montes, en l’última legislatura han augmentat un 160% les places turístiques reglades. Són prop de 120.000 allotjaments legals oferits i es calcula que n’hi ha més del doble de manera irregular, atenent estimacions de les plataformes. La consellera reclama al ministeri de Jordi Hereu que convoque les comunitats per a homologar la normativa i poder encreuar dades amb les plataformes per a veure la magnitud del problema.

La consellera ha avançat que la norma establirà que les llicències d’apartaments turístics vagen lligades al propietari i no a l’habitatge; en cas que es venga l’immoble, haurà de demanar-se un permís nou. Montes ha denunciat que “cada dia s’ofereix arrendament d’habitacions dins d’habitatges turístics”, cosa que està “completament prohibida” i que “mai estarà permés en la normativa valenciana”. “I tots seran perseguits”, ha avisat.

La norma preveu un reforç dels mitjans del personal inspector. Actualment, només hi ha 11 treballadors en aquest servei, que, segons la consellera, es dedicaven a inspeccions rutinàries d’hotels i en els últims mesos s’han orientat als apartaments. Si bé no s’ha aclarit si hi haurà més personal, s’ha anunciat la incorporació de sistemes d’intel·ligència artificial i col·laboració amb altres administracions i organismes per a “castigar durament l’economia submergida” i que “no siga un problema ni de mitjans humans ni materials”.

Pel que fa a la regulació dels apartaments, la titular de Turisme prefereix deixar-ho a criteri dels municipis. “Cada ajuntament ha de determinar quin model vol”, ha apuntat: “Hi haurà municipis que vulguen no prohibir, sinó limitar, congelar o no donar més llicències, perquè consideren que ja han arribat a una capacitat suficient”. Amb tot, la titular del ram, que procedeix de la patronal hotelera, ha recalcat que pretén que “l’habitatge turístic continue sent aquest element fonamental en el nostre ecosistema turístic, juntament amb la resta dels allotjaments”.

El debat sobre el turisme descontrolat s’ha recuperat a la ciutat de València en les últimes setmanes, on segons la conselleria hi ha més places d’apartaments turístics que hoteleres. El ple de dimarts va aprovar per unanimitat una moratòria per a les llicències de nous baixos turístics, les comunitats de veïns es bolquen per a prohibir-los en els seus estatuts i la ciutadania està organitzant-se en sindicats i assemblees de barri contra un procés que expulsa els veïns de la ciutat. En aquest escenari, els grups de l’oposició, PSPV i Compromís, exigeixen a l’Ajuntament de María José Catalá que vaja més enllà.

Mil denúncies en una setmana

Compromís per València ha presentat en el registre municipal una altra remesa de denúncies ciutadanes que han arribat a través de la web ‘quenotetiren.com’, el seu portal habilitat contra els apartaments il·legals. Amb la bateria registrada dijous, sumen un miler en una setmana només.

“La moratòria de les llicències no és prou, i més encara tenint en compte que enguany hi ha més de 700 apartaments turístics més a la ciutat, com destaca l’informe dels tècnics municipals aprovat en l’últim ple. Cal més personal en el cos d’inspecció i un pla urgent per a controlar i reordenar els recursos turístics de la ciutat”, ha exposat la síndica de Compromís, Papi Robles.

Papi Robles ha presentat aquestes denúncies acompanyada del candidat de Compromís-Sumar a les eleccions europees Vicent Marzà, que ha assenyalat que no es pot consentir que els veïns i veïnes “siguen expulsats dels seus barris, que no puguen accedir a un habitatge i que no puguen pagar un lloguer”.

Fre als megacreuers

Pel que fa als creueristes, el PSPV exigeix mesures més contundents que les anunciades. L’edil socialista Borja Sanjuán ha instat l’alcaldessa a establir “ja, de manera immediata, una limitació específica, concreta i real als grans creuers en atenció als mateixos informes de l’Ajuntament que apunten a un risc alt de saturació turística a la ciutat”. Els socialistes consideren que només es frena els grans vaixells per les obres d’ampliació del port, no perquè hi haja una vocació real.

Sanjuán ha retret a la primera edil que haja anunciat “la seua pretesa intenció de frenar l’arribada de grans embarcacions de manera enganyosa, perquè sabia que les obres d’ampliació del port ho impedirien”. “Per això cal regular-ho ja, sense perdre ni un segon ni esperar al 2026. Perquè Catalá ha demostrat que no és de fiar”, ha afegit el regidor.