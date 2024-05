La societat civil de València ix al carrer divendres per a manifestar-se contra l’ampliació del port de València

La Comissió Ciutat-Port, de què formen part Per l’Horta, Acció Ecologista-Agró, Ecologistes en Acció, El litoral per al poble, Joventut x el clima i València Saludable, entre altres entitats, ha convocat una manifestació per a divendres 31 de maig que eixirà a les 18.30 del pont de les Flors, en la part que dona a l’Albereda, cap a la plaça de l’Ajuntament. Aquesta serà la tercera gran manifestació contra el polèmic projecte.

“Serà de nou una demostració de força multitudinària contra aquest projecte, reforçada per la primera victòria judicial”, segons va afirmar la Comissió pel que fa a la sentència del TSJ de Madrid que els dona la raó quant al canvi d’òrgan substantiu, que ha de decidir sobre la declaració d’impacte ambiental. L’entitat ha fet una crida a altres col·lectius i persones a títol individual sensibles amb la lluita contra l’ampliació del port i altres reivindicacions.

Així mateix, ha llançat una campanya de micromecenatge (goteo.cc/paremport) per a recaptar diners que els permeten continuar la defensa de la seua reivindicació en els tribunals i finançar actes com ara manifestacions, xarrades, exposicions o desplaçaments a Madrid i Brussel·les.

Amb el lema “Frenem l’ampliació del port”, la campanya necessita una recaptació mínima de 10.725 euros i consideraria òptim arreplegar 16.588 euros, i els ciutadans poden fer aportacions de la quantitat que vulguen.

Compromís per València ha anunciat que participarà en la protesta i ha instat la resta dels partits a defensar els interessos de la ciutat i dels veïns i veïnes. La portaveu de la formació valencianista Papi Robles ha fet una crida al PSPV, PP i Vox, que són els que impulsen aquesta ampliació, “perquè rectifiquen i es desmarquen d’unes obres que suposaran la desaparició de l’Albufera i de part de les nostres platges, a més de posar en perill la salut i el benestar de la ciutadania”. També Robles ha recordat les pèrdues econòmiques i de llocs de treball que es derivaran de tot això.

“En Compromís no volem tindre l’exclusiva de ser els únics que ens preocupem per València. Les conseqüències de tot això les patirem quasi immediatament en el moment en què comencen les obres i són massa importants perquè se’n faça una batalla partidista”: ha destacat Papi Robles sobre el motiu pel qual la formació participarà en la manifestació.

Robles ha destacat que es mantindran “ferms en la defensa dels interessos de la ciutat”. “Estarem amb els veïns i veïnes dient no a l’ampliació dels ports i defensant el nostre llegat, el seu present i el seu futur”. A més, ha denunciat la censura que ha patit aquesta convocatòria per part de l’alcaldessa Catalá, que ha vetat una campanya ja pagada per aquest col·lectiu veïnal en els autobusos de l’EMT.