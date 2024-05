Ajuntament i la Generalitat aborden les millores en la CV-81 al seu pas per Bocairent

Aquest dimarts la seu de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori va acollir una reunió entre el secretari autonòmic d’Infraestructures i Transports, José Vicente Dómine, i l’alcalde de Bocairent, Xavi Molina.

La trobada va servir per a abordar projectes relacionats amb la CV-81, que recorre el terme municipal de la població i que articula les comunicacions per carretera tant en direcció a Ontinyent com cap a Villena.

Per un costat, els dos responsables van atendre les connexions amb les zones industrials de la localitat. Així, per exemple, van tractar l’estat del projecte de nou accés al polígon dels Oms, que la Generalitat té en fase de redacció. Igualment, van parlar sobre millores de seguretat viària en punts com la zona d’entrada al polígon del Regadiu.

Per un altre costat, Dómine i Molina es van aproximar a la necessitat d’un segon accés al nucli urbà de Bocairent. “A hores d’ara comptem només amb el pont de Sant Blai i qualsevol incidència en aquesta infraestructura suposa una limitació important”, explica el primer edil. “Cal, per tant, anar treballant propostes i solucions entre les administracions i, a més, relacionar-les amb el desenvolupament urbanístic de la zona dels Vilars”, afig.

L’alcalde considera que ha estat una primera reunió positiva i destaca el clima de col·laboració amb què s’ha produït. De fet, Xavi Molina afirmava a través de les seues xarxes socials: “Com sempre hem fet, oferim i demanem plena col·laboració institucional a la Generalitat. I amb el Sr. José Vicente Dómine l’hem trobada, cosa que li agraïm”.