Clavijo volverá a llevar esta semana a Bruselas la emergencia migratoria en Canarias

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha anunciado que el presidente regional, Fernando Clavijo, volverá a llevar esta semana a Bruselas la situación de emergencia migratoria que sufre el archipiélago con la llegada constante de migrantes irregulares y la tutela “en solitario” de 5.401 menores migrantes no acompañados, tal y como establecen el estatuto de autonomía y la ley de extranjería.

Así lo ha dicho este lunes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde agregó que durante la visita del presidente en seno de la UE también profundizará en el anclaje de Canarias en el entorno de la Unión como región ultraperiférica.

Al respecto, Cabello mostró su preocupación por el hecho de que la incorporación de nuevos territorios insulares “pueda llegar a diluir el importante estatus y anclaje que tiene Canarias dentro de la UE, y es importante hacer conciencia y una labor de defensa para fijar los principios que nos han mantenido con este derecho”.

Reunión con Roberta Metsola

En concreto, el portavoz resaltó la reunión que Clavijo mantendrá con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en la que le trasladará la “situación límite” que están viviendo las islas “desde la perspectiva del drama migratorio y que se ponga el foco en la frontera sur de Europa”.

Además, el presidente canario participará también en el Pleno del Comité Europeo de las Regiones “para defender el papel que tiene que jugar Canarias en esta situación de abordar la presión migratoria que estamos recibiendo desde el norte de África”.

De igual modo, el portavoz señaló que, aprovechando la estancia en Bruselas, Clavijo se reunirá con el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, y con el Lehendakari del País Vasco, Imanol Pradales.

En cuando a la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería que permita un reparto de los actualmente 5.400 menores migrantes no acompañados que tutela Canarias, el Gobierno regional ha señalado que no puede tener otra postura que no sea la de optimismo de cara a que la misma pueda llegar con un acuerdo entre PP y PSOE de propuesta a la próxima Conferencia de Presidentes que tendrá lugar el 13 de diciembre en Santander.

“Llevamos casi 15 meses intentando modificarla” recordó Cabello, quien hizo especial hincapié en que toda esta ausencia de acuerdos ha hecho que se vaya consolidando una situación en Canarias “a la cual no podemos acostumbrarnos”. “Nosotros necesitamos una reacción lo más rápida posible”, aseveró.

Aquí, incidió en que este martes hay un Consejo de Ministros y que se podría llevar una modificación de la Ley de Extranjería. “Podríamos continuar avanzando de aquí al 13 de diciembre -añadió- y poder tener una propuesta en esa Conferencia de Presidentes para que se pudiera llegar a un acuerdo”.

Es decir, el Gobierno canario ahora apuesta por la vía del decreto ley en lugar de por la vía consensuada por todos los grupos parlamentarios, visto el bloqueo al que está sometiendo el PP (que cogobierna en Canarias) a esta modificación.

Para Canarias, esta modificación sería la única solución real y estructural que se le puede dar a esta situación, mientras que el portavoz señaló que el Gobierno de Canarias está esperando a que el ministro, Ángel Víctor Torres, ponga fecha para retomar las reuniones después de que haya remitido una carta al PP, Canarias y Ceuta solicitando volver a las negociaciones en la materia.

“Seguimos defendiendo que son muchas más las cosas que unen las posturas tanto del PP como del PSOE pero no acaba de concretarse la reunión para poder realizar esa modificación”, observó Cabello.

La semana pasada, ya la diputada de CC en el Congreso de los Diputados deslizó que había que recurrir a otra vía (sin mencionar el decreto ley), dado que la negociación está atascada entre el Gobierno central y el PP, después de que los populares tumbaran la posible modificación de la ley el pasado mes de julio en el Congreso de los Diputados y abandonaran el diálogo alegando que España había rechazado ayuda de la Unión Europea, lo que fue desmentido con vehemencia por el Gobierno central, que retó al PP a desvelar qué plazas, cuándo y dónde habían sido ofrecidas por la UE para acoger migrantes.