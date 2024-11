CC se aferra al Estado y obvia ya al PP para reformar la Ley de Extranjería

Coalición Canaria (CC) ya no espera un acuerdo entre el Estado y el PP para reformar la Ley de Extranjería. De ahí que cuatro meses después de que se estrellase en el Congreso de los Diputados esa posible modificación legislativa, que aliviaría la situación en los centros de acogida de menores no acompañados en Canarias, el partido se dirija directamente al Gobierno central en busca de una solución. Hay que señalar que ya desde junio, antes de que la modificación de la Ley llegase al Congreso de los Diputados (donde se estrelló por los votos en contra del PP, Junts y Vox), CC ya afirmaba que prefería la vía del decreto ley (y no una negociación con los partidos) para modificar esta ley.

La única diputada de CC en el Congreso, Cristina Valido, ha pedido este jueves al Ejecutivo que prevea “una acción alternativa” para lograr la gestión compartida por las comunidades autónomas de los menores migrantes no acompañados que llegan a las islas. La situación actualmente se encuentra estancada después de que el Partido Popular, socio de Gobierno en Canarias, se levantase de la mesa de negociación con el Estado y con el propio Gobierno canario, y después de que el pasado mes de julio este partido votase en contra de admitir a trámite parlamentario la reforma de la Ley, tal y como pedía Canarias, que presentó un texto que había sido aprobado en el Parlamento regional por todos los grupos, incluido el PP, con el únivo voto en contra de Vox.

Ahora, en la Comisión de Infancia y Juventud en la Cámara Baja, Valido ha subrayado a la ministra Sira Rego la necesidad de “tener prevista una respuesta alternativa” en el caso de que no se pueda alcanzar un acuerdo político con mayoría parlamentaria, es decir, en caso de que la negociación continúe estancada.

“Compartimos la necesidad de sacar adelante la reforma de la ley, pero si ese deseo no se cumple, y si esa mesa de negociación no se vuelve a constituir, ¿cuál es el plan b?”, indicó la portavoz nacionalista canaria ante los cinco mil menores migrantes que en estos momentos se encuentran en Canarias. “Y si no ocurre el pacto que necesitamos, ¿no vamos a hacer nada? ¿Cuántos miles de niños vamos a atender en Canarias sin poder cumplir con sus derechos?”, incidió Cristina Valido, quien reiteró la necesidad de que los portavoces de infancia de los grupos en el Congreso viajen a las islas “para que vean de qué estamos hablando en primera línea, para que vean esta realidad de cerca”.

Cabe recordar que la atención a estos menores, tal y como recoge el estatuto de autonomía de Canarias, es competencia exclusiva de la comunidad autónoma, pese a lo cual el Gobierno central ha comprometido 100 millones de euros para este fin. También hay que señalar que en la Conferencia Sectorial de Infancia celebrada el pasado julio en Tenerife el Gobierno canario organizó una visita a un centro de acogida para menores migrantes pero los representantes del PP dieron plantón a la cita.

La portavoz de Coalición Canaria ha pedido a la ministra que facilite a los grupos parlamentarios la información relacionada con el mapa de recursos disponibles por cada territorio, así como el registro de estos menores de edad y la previsión de una financiación específica para dar atención. “Necesitamos contar con toda esta información para avanzar en las conversaciones”, solicitó Valido a la ministra de Infancia y Juventud, “porque usted ha dicho a los medios que estaba avanzada, pero como la negociación se paró no hemos tenido el acceso necesario a esa información” sobre la distribución de los menores no acompañados en el conjunto de territorios.

Sin embargo, son las comunidades autónomas las que manejan esa información, y también las que se han opuesto o han dificultado la acogida solidaria de los menores que llegan a Canarias y otros territorios del Estado, como Ceuta y Melilla.

Cristina Valido señaló en la comparecencia de la ministra para informar de su gestión durante el primer año de legislatura la necesidad de incluir a los menores migrantes sin compañía familiar adulta en el pacto de Estado para la erradicación de la pobreza. “Este programa contra la pobreza debe llevar medidas y acciones para atenderlos, para que ese pacto de Estado de acogida y solidario no hable de la pobreza de otros y se olvide de la pobreza de estos menores migrantes no acompañados”, señaló la portavoz nacionalista canaria en el Congreso de los Diputados.