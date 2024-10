Torres pide a Clavijo que convenza a su socio, el PP, para volver a la negociación sobre los menores migrantes

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha pedido al presidente de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), que convenza a sus socios del PP, con quien cogobierna en las Islas, para regresar a la negociación de la modificación de la Ley de Extranjería y que los menores migrantes en Canarias, cerca de 6.000, se puedan distribuir entre las comunidades autónomas.

Son “siete excusas” las que ha puesto el PP a lo largo de las negociaciones para no llegar a ningún acuerdo, todas atendidas o desmentidas y que “no les compra nadie”; la última que España no pedía ayuda a Europa, que ya ha sido rebatida, ha dicho Torres durante una visita a la isla de El Hierro, adonde llegan la mayoría de embarcaciones con migrantes procedentes del continente africano.

En declaraciones realizadas en el muelle de La Restinga, adonde ha llegado a un cayuco mientras atendía a la prensa, el ministro ha reconocido que no es optimista con el regreso del PP a la negociación, después de que este miércoles emplazara a ese partido a participar en la próxima mesa de diálogo el martes, en donde se discutirá la última propuesta del presidente canario, Fernando Clavijo, que encabeza un gobierno de coalición de CC y PP.

Torres ha aprovechado su visita a El Hierro, donde hay albergados 300 menores no acompañados, para anunciar la llegada de una nueva embarcación Salvamar de Salvamento Marítimo a Canarias antes de fin de año, con lo cual serán once, además de las cuatro embarcaciones Guardamar.

El ministro ha señalado que la mejor solución para las dificultades de Canarias para atender a los casi 6.000 menores llegados en patera que tutela es su distribución entre todas las comunidades, para lo que es indispensable modificar la Ley de Extranjería, a lo que se niega el PP y, por tanto, es ese partido el que “abandona a los niños y niñas”, ha añadido.

Las peticiones del PP, atendidas

“Les hemos emplazado a tener la reunión cuando ellos quieran”, ha insistido Torres, quien considera que la última propuesta de Fernando Clavijo para modificar la Ley “parece una buena fórmula para seguir avanzando”, por lo que “no se entiende” que el PP, que también está en el Gobierno de Canarias, no esté dispuesto a negociarla.

“Nos pidieron desde el Partido Popular que incluyéramos de manera específica la financiación y lo hicimos, que incluyéramos mecanismos de contratación por emergencia y lo hicimos, que hiciéramos una Conferencia Sectorial y la hicimos”, e incluso que ninguna comunidad se quedara al margen; “todas esas peticiones” han tenido respuesta del Gobierno de España, ha recordado.

“Y sin embargo, votaron en contra el 23 de julio” de la modificación de la Ley de Extranjería y ahora anuncian que suspenden la negociación “porque dicen que el Gobierno español no ha pedido ayuda a la Unión Europea”, cuando no es cierto, ha continuado.

“Que digan un día y nos sentamos”

El ministro cree demostrado que el PP no quiere regresar a la mesa de negociación mientras hace nuevas propuestas que no tienen viabilidad, como que los menores vayan a otros países de la UE, cuando hasta 2026 no entra en vigor el reglamento del Pacto de Asilo e Inmigración.

En cuanto al envío de los menores a “centros de reclusión” en terceros países, como hace Italia en Albania con los adultos, tampoco tiene viabilidad, ha advertido el ministro.

Torres también ha puesto en duda la efectividad de la propuesta de Fernando Clavijo de devolver a los menores a sus países de origen, porque el menor se puede negar, tendría que contar con asesoramiento jurídico, habría que hacer un estudio sobre si el menor estaría en mejores condiciones y tendría que intervenir la Fiscalía.

Todo ello “se puede prolongar no menos de seis meses” y cuando se ha hecho en el pasado “ha tenido nulos resultados”, ha añadido. A su juicio, la única opción es modificar la Ley de Extranjería, “que el Partido Popular deje de dar vuelta sin sentido y que diga claramente qué día quiere que nos sentemos”.

“Quien no quiere sentarse no es el Gobierno de España, ni el PSOE ni los nueve grupos políticos que apoyaron con su voto la modificación de la ley de Extranjería el 23 de julio”, es el Partido Popular, ha alegado, antes de pedir “al presidente de Canarias que convenza a su socio de gobierno”.

Torres ha emplazado al PP a plantear su propuesta y los criterios de distribución que plantean “si realmente este asunto les preocupa”.

El ministro ha lamentado que tanto el vicepresidente del Gobierno de Canarias y líder del PP en las islas, Manuel Domínguez, como la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila (CC), respalden el “modelo Meloni” para enviar migrantes a terceros países a cambio de dinero, a “una cárcel”.

Estas declaraciones de ambos provocaron este miércoles un aluvión de críticas al considerar que deportar a niños migrantes que están solos a países no comunitarios pone en riesgo sus derechos, su atención en condiciones y supone abrazar los discursos xenófobos de la extrema derecha.