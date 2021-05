La diputada Ana Oramas vaticina “problemas importantes en Canarias” por la crisis con Marruecos pero no los concreta: “Fue solo un comentario” en Twitter

"Los próximos días puede haber problemas importantes en Canarias". Así ha expresado la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas su preocupación por las posibles consecuencias que puede tener en el Archipiélago la crisis migratoria vivida en las últimas horas en Ceuta y Melilla. A través de un mensaje en su cuenta personal de Twitter, ha mostrado su solidaridad con estas ciudades autónomas y ha exigido "al Gobierno y a la Unión Europea una acción diplomática urgente con Marruecos".

Ana Oramas culpa a la inmigración de la caída turística: "¿Tú irías de vacaciones a Lesbos?"

Sin embargo, cuando ha sido preguntada por Canarias Ahora acerca de cuáles pueden ser esos "problemas importantes", la diputada nacionalista ha eludido responder y se ha limitado a asegurar que es "un comentario, simplemente". Después de mostrar insistencia por el fondo de sus declaraciones en una red social en la que tiene más de 63.000 seguidores, la diputada nacionalista ha contestado que, si quisiese ahondar más en el tema, "hubiera hecho una rueda de prensa".

La llegada de más de 5.000 personas desde Marruecos a Ceuta y Melilla no solo responde a la creciente tensión entre ambos países, sino que también ha vuelto a generar numerosos comentarios racistas, precisamente, en la red social en la que la diputada de Coalición Canaria ha vertido su "comentario".

Seguimos con gran preocupación la situación en Ceuta y Melilla,toda nuestra solidaridad con esas Ciudades Autónomas.Y exigimos al Gobierno y a la Unión Europea una acción diplomática urgente con Marruecos,los próximos días puede haber problemas importantes en Canarias. — Ana Oramas (@anioramas) 18 de mayo de 2021

Aunque Oramas ha querido dejar claro que se trata de un mensaje personal y no de su partido, lo cierto es que no es la primera vez que Coalición Canaria genera y alimenta el temor de los ciudadanos ante la llegada de migrantes. A finales de 2020, el exalcalde de La Laguna y portavoz del grupo municipal Coalición Canaria- PNC, José Alberto Díaz, se mostró en contra de la creación de los campamentos para migrantes que el Ministerio de Defensa preparó en el municipio tinerfeño. En su momento, el partido nacionalista emitió un comunicado en el que se quejaba de que "no podemos permitir que haya gente que pueda quedarse en la calle y que les digan que no hay recursos alojativos o para cubrir sus necesidades y nos encontremos con un trato diferente respecto a los inmigrantes".

Hace algunos meses, mientras la crisis migratoria en Canarias se agravaba, Oramas también aseguraba que uno de los motivos de la caída turística que atraviesan las Islas es la llegada masiva de personas a sus costas, obviando la pandemia y las restricciones a los viajes en los principales países emisores de turistas hacia Canarias. "¿Tú irías de vacaciones a Lesbos o a Moria?", llegó a plantear en una entrevista concedida al Programa de Ana Rosa de Telecinco, el mismo argumento que ya utilizó Vox en una manifestación que tuvo lugar en Arguineguín.

Tampoco es la primera vez que la diputada nacionalista hace afirmaciones respecto a asuntos migratorios que carecen de fundamento, como cuando afirmó en el Congreso de los Diputados que algunos migrantes eran traídos a las costas canarias en buques nodriza. El Ministerio del Interior ha desmentido en diversas ocasiones que existan esos "barcos nodriza" y, aunque Oramas se extrañaba de que los migrantes llegasen "en tan buenas condiciones" lo cierto es que la ruta canaria es una de las más mortíferas que existen, con casi un centenar de muertos en lo que va de año, un fallecido cada 32 horas.

Crisis migratoria en Ceuta y Melilla

Este lunes se ha batido la cifra récord de llegada de inmigrantes a España en un solo día por vía marítima, contabilizando los 6.000 marroquíes que según la delegación del gobierno en Ceuta han llegado a la ciudad autónoma. La cifra más alta de llegada de inmigrantes por el mar se había producido el pasado mes de noviembre con la sucesiva llegada de cayucos a Canarias.

Entre el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre de 2020 Canarias recibió 2.188 personas en 58 pateras o cayucos. Esta cifra significó entonces un doble récord en España: nunca había llegado tanta gente en 48 horas, ni nunca habían entrado tantos migrantes en un solo día: 1.461 el sábado.

Las cifras de este lunes superaron estos índices, y no tienen precedente ni en la crisis de los cayucos de Canarias de 2006, con casi 32.000 llegadas a las islas ese año, ni en 2018, cuando se marcó la cifra más alta de llegadas a España por mar de la historia, con 57.500, casi todas por el estrecho de Gibraltar y por el mar de Alborán.