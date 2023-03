Ya sé que está de moda cantar mantras en lenguas muertas de Oriente, como el sánscrito o el tibetano primitivo o valirio, como diría un amigo mío, repetir y repetir una frase que no sabemos casi nunca qué significa para conseguir la paz espiritual. Como alternativa yo propongo el mantra palmero de toda la vida: Tú tranquilo, palmero, en su versión amplia o tranquilo a secas en su versión ‘redux’. Escuché decir a una de esas pioneras turísticas que llegaban hace décadas a La Palma que la frase ‘tú tranquilo’ expresaba perfectamente una filosofía, una metafísica y un modo de ser palmero, una calma, un estoicismo positivo ante los avatares de la vida, una sabiduría ancestral para enfrentarse a las verdes y a las maduras. Ahora ya apenas se dice el ‘tú tranquilo’, ahora los mantras son más prosaicos: ‘pelillos a la mar’, ‘me resbala’, ‘me la suda’, ‘es lo que hay’, etc. Ayer mismo me comentaron que habían descubierto un corazón de lava en el Teide, suficiente motivo para poner en Tenerife el Instituto Vulcanológico, cuando aquí tenemos bajo los pies cuatrocientos kilómetros cúbicos de lava. Estuve a punto de decir que el tema me resbalaba, pero al final me recuperé y dije: ‘Tú tranquilo, que el Teide tendrá su corazoncito pero el Cumbre Vieja tiene unos ‘cornupelios’ que se los pisa’. Bueno, es lo que hay.