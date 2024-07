Los retos de la legislatura, isla por isla

El II Consejo Autonómico de Patrimonio Cultural ha reunido en Gran Canaria a representantes de los siete cabildos, de otras instituciones y profesionales con competencias y, naturalmente, a técnicos del Gobierno regional porque este encuentro ha sido organizado por la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del ejecutivo regional, tal como ha venido informado esta semana Canarias Ahora. Esta cumbre ha sido valorado muy positivamente por todos los participantes porque permite coordinar políticas, proponer mejoras en la gestión y, desde un punto de vista personal, potenciar las relaciones entre los profesionales de cada una de las islas. El encuentro ha concluido con buenas intenciones, con la creación de un grupo para mejorar aspectos de la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias que facilitarán su aplicación pero con el lastre de los limitados recursos, tanto económicos como profesionales, que sufren todas las instituciones, empezando por la propia Dirección General.

Aprovechando la presencia de representes de todo el Archipiélago, Canarias Ahora ha pulsado la opinión de los representantes insulares para conocer los retos y las dificultades de la presente legislatura. Isla por isla.

LANZAROTE. El objetivo es que Zonzomas sea visitable en 2026

Asunción Toledo Hernández es la consejera del Cabildo de Lanzarote: “Zonzamas es una prioridad absoluta. Se han adjudicado dos intervenciones, tanto la del museo de sitio como en el propio yacimiento. Será un trabajo de dos años que culminará con la puesta a punto del yacimiento, que sea visitable. El complemento ideal es la apertura del museo de interpretación. El objetivo es que sea en esta legislatura. Las obras del museo arrancarán en un mes, ya que fueron paralizadas para disminuir el impacto visual de la cubierta del edificio. Las contrataciones para la musealización de este espacio ya están hechas”.

Otro de los temas que le hemos planteado a la consejera es el Museo Arqueológico insular. Se inauguró en diciembre de 2018, pero en la legislatura siguiente se cerró por mala gestión y problemas con la sede. Con la llegada de un nuevo Gobierno, Asunción Toledo quiere solventar el asunto y reconoce “que es uno de los grandes retos”. Se sabe que se ubicará en la Avenida Marítima de Arrecife “y estamos a punto de formalizar la adquisición de un inmueble que seguro cumplirá con las expectativas de la tercera capital de Canarias”.

TENERIFE. Una isla huérfana de parques arqueológicos

Con la ley en la mano, Canarias no tiene ningún parque arqueológica que cumpla con el perfil jurídico que establece la norma. Empero, sí hay más de una docena de recintos visitables, con control de acceso, que permiten difundir y conocer el patrimonio arqueológico del Archipiélago. Gran Canaria es la isla referente, con más parques que el resto de las islas juntas, en la que destaca Cueva Pintada, un museo de sitio de los mejores de España aunque sus audiovisuales están muy desfasados, tanto en calidad visual como en contenido. Le sigue La Palma, con tres recintos, El Hierro, con el Julan, y Fuerteventura con La Atalayita; Lanzarote, en esta legislatura contará con Zonzamas. La Gomera y Tenerife son las únicas que carecen de yacimientos visitables con control de acceso.

Este es el reto de la actual gobierno insular. Así lo ha confirmado a esta redacción Isabel Esteban, directora insular de Patrimonio Cultural. El objetivo para esta legislatura “es al menos inicial las gestiones para contar con dos parques arqueológicos: uno en Barranco del Agua de Dios, en Tegueste, y el otro en el Roque de Jama, en el municipio de San Miguel”. El yacimiento de Tegueste, con un buen conjunto de cuevas funerarias y de habitación, ya tiene un inmueble que será museo de interpretación. El siguiente paso, informa Esteban, “es elaborar el plan director”. Respecto al futuro parque arqueológico de Jama-La Centinela, muy rico en grabados rupestres, no hay ningún plazo en el horizonte, aunque ayuntamientos, cabildo y Gobierno mantiene reuniones para llegar a buen puerto.

EL HIERRO. Un museo terminado y cerrado desde hace años

La situación del patrimonio arqueológico en El Hierro es desconcertante. El Julan, la joya de la corona de la Isla del Meridiano, y uno de los cuatro yacimientos más importantes de Canarias –en el Archipiélago hay más de 2.000 enclaves arqueológicos- carece de un plan integral de investigación y ni siquiera se ha realizado excavación alguna en los que llevamos de siglo –ver El Julan, la joya olvidada de la arqueología canaria-. Semanas después de que este periódico publicara el reportaje citado, el consejero de Cultura, Emilio Hernández afirmó a esta redacción que “haremos un plan de gestión”. En el Consejo Autonómico no pudimos ampliar esta información porque El Hierro fue la única isla que no acudió a la cumbre, aunque su inspectora insular, la arqueóloga Maite Ruiz, se quedó en tierra porque se canceló su vuelo. Preguntada ayer por esta Redacción, Ruiz aseguró que no estaba informada del supuesto plan de gestión.

Pero el ejemplo más visual de la parálisis administrativa en la isla es su museo de arqueología. El edificio está construido desde hace años y permanece con las puertas cerradas. El consejero de Cultura tiene la intención de que se inaugure a final de este legislatura, pero en este primer año de legislatura no se ha realizado ninguna acción o trámite con ese propósito.

FUERTEVENTURA. Problemas para comprar El Sol de Tejate y los terrenos del sendero de Tindaya

Rayco León es el consejero de Cultura. Las prioridades del cabildo majorero en materia arqueológica son adquirir los terrenos de dos yacimientos, uno es Los Soles de Tejate, unas estructuras de piedra visibles desde la altura, en el municipio de La Oliva. Son dos geoglifos que representan al Sol y a la Luna y están situados en el malpaís de la Arena. Al menos esta es la tesis de los investigadores José Juan Jiménez y María Antonia Perera, aunque hay otra hipótesis que defiende que se trata de antiguos cultivaderos de orchilla para extraer tinte. El otro son unos terrenos vinculados a la montaña de Tindaya, con el objetivo de crear los senderos de los podomorfos de esta emblemática montaña, sagrada para los majos.

León es sincero y afirma que “hay dificultades para adquirir la totalidad de los yacimientos”, debido a que la propiedad está atomizada. El “objetivo es llegar a acuerdos para evitar un proceso de expropiación, que aún dilataría más los proyectos para que ambos yacimientos sean visitables”.

GRAN CANARIA. La Fortaleza quiere ser el próximo parque arqueológico

La Fortaleza es el yacimiento más completo de Gran Canaria –posiblemente de todo el Archipiélago, por el amplio abanico de sus registros arqueológicos: estructuras astronómicas, pasando por un poblado, necrópolis, granero, grabados alfabéticos y otras manifestaciones rupestres – ver La Fortaleza, la memoria de la cultura indígena-. Y a ello se une su privilegiada ubicación y un dato de sumo interés: estuvo habitado un millar de años, lo que está permitiendo a los arqueólogos estudiar la evolución de esa sociedad. El Cabildo realiza un esfuerzo para proteger y potenciar la investigación de la riqueza arqueológica de la isla. La Fortaleza es un ejemplo, como recuerdo a esta redacción su consejero Teodoro Sosa. De hecho, cuenta con un museo de interpretación, cuya gestión ha sido cedida al ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana aunque el Cabildo continúa suministrando financiación. Sin embargo, el ayuntamiento está preocupado porque hace más de medio año que ha entregado la documentación para convertirlo en parque arqueológico a la Dirección General de Patrimonio Cultural y “nadie nos ha convocado para hablar del proyecto”.

En este II Consejo Autonómico, hemos hablado con el director general sobre este asunto. Miguel Ángel Clavijo sostiene que “ese tema lo vamos a resolver el año que viene cuando tengamos recursos” –próximo presupuesto-. No sólo La Fortaleza. “El objetivo es hacer una red de parques arqueológicos de Canarias, homogeneizar todos los parques y queremos una relación por igual con todos los parques, porque tenemos muchos y cada uno tiene su particularidad. Es una de las iniciativas fundamentales de esta legislatura, en la que el Gobierno autónomo junto con los cabildos nos vamos a poner de acuerdo para que todos estén al nivel de Cueva Pintada de Gáldar”. Clavijo nos adelanta que en este mandato se intervendrá “en El Julan, que es uno de los históricos y hay que dejarla en las condiciones más óptimas; Zonzamas, en Lanzarote, se han retomado las investigaciones” –en otoño se realizará una excavación potente-; en Tenerife, “que está huérfana de parques arqueológicos, tenemos dos proyectos y el cabildo negocia la adquisición del suelo, y en La Palma tenemos la belleza de La Zarza y la Zarcita y la idea es tener todo en orden en esta legislatura. Confiamos que con la colaboración que tenemos con los cabildos, los retos los podremos cumplir”.

LA PALMA. El yacimiento astronómico de Las Lajitas se adecentará en 2025

No es el yacimiento más importante de La Palma, pero sí el más sobresaliente en clave arqueoastronómica (ver Las Lajitas, el observatorio astral de los aborígenes palmeros). Aunque está en el corazón del observatorio del Roque de Los Muchachos y ser un símbolo de la astronomía de los primeros habitantes de la isla, el Instituto Astrofísico de Canarias (IAC) jamás ha mostrado interés por este vestigio arqueológico. Aunque está vallado, ha sido expoliado y en la actualidad presenta un aparente estado de abandono. Consciente de esta situación, el inspector insular de Patrimonio Cultura y director del Museo Benahoarita, Jorge Pais, ha declarado a Canarias Ahora que “a principios del próximo años tenemos previsto una actuación para mejorar y darle el valor que merece porque tenemos una partida económica para ello”. La intención de esta redacción era pedirle explicaciones al conejero responsable de Patrimonio Histórico en el marco del Consejo Autonómico, pero está hospitalizado por un traumatismo.

LA GOMERA. La Casa de la Aduana se convertirá en museo este otoño

La Gomera atesora un interesante patrimonio histórico. San Sebastián, su capital, cuenta con joyas arquitectónicas de relieve más allá de la Torre del Conde. Una de ellas es la Casa de la Aguada o Casa de la Aduana, cuyas paredes son testigos de la leyenda de que Cristóbal Colón se aprovisionó de agua del pozo de la casa para la primera travesía a América.

El equipo de la consejera de Educación y Cultura del Cabildo Insular, Rosa Elena García, está trabajando duro para reorganizar el contenido de la exposición que albergó el inmueble y mejorar la infraestructura del inmueble. El trabajo está muy avanzado y volverán a abrirse las puertas de esta histórica casa en septiembre, confirmó a Canarias Ahora García.

Otra de los inmuebles históricos de San Sebastián es la Casa de los Echeverría. Una casa de dos plantas del siglo XVIII. Es la sede del Museo Arqueológico de La Gomera, un referente de la cultura de los primeros habitantes de la Isla. Dirigido por Juan Carlos Hernández, es el espacio cultural más visitado de la capital después de la Torre del Conde.