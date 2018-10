El viceanuncio Pablo Rodríguez

Las luces de alarma llevan encendidas en Coalición Canaria de Gran Canaria desde hace unos cuantos años. Los resultados electorales han sido catastróficos en las últimas citas hasta el punto de no tener ni un solo concejal en el ayuntamiento de la capital, tan solo un consejero en el Cabildo de la isla, y un único diputado al Parlamento regional, precisamente Pablo Rodríguez, el protagonista de esta historia. Un mal balance en la isla que comparte co-capitalidad para un partido que lleva tres décadas gobernando Canarias.

Por eso, desde que Fernando Clavijo, el presidente, echó del Gobierno al PSOE y ocupó y todas las consejerías con su gente, colocó al frente de la vicepresidencia del Gobierno al líder grancanario del partido de modo que, desde esa privilegiada posición, pudiera reconquistar Gran Canaria.

Pablo Rodríguez (Telde, 1981) se puso a la tarea desde el primer día potenciando su departamento de comunicación y llenando los buzones de correo de los medios informativos con notas de prensa cotidianas acompañadas siempre de fotografías y casi siempre de cortes de audio con su voz.

Un repaso a la agenda pública del vicepresidente del Gobierno de Canarias evidencia el enorme esfuerzo que hace por estar en todos aquellos lugares de Gran Canaria donde cree que puede sacar algún tipo de rentabilidad popular, desde el saque de honor de un partido de fútbol alevín, hasta una entrevista al más alto nivel con el embajador de Paraguay en España, Antonio Rivas, pasando por los inevitables encuentros con mayores, con asociaciones de vecinos o con entidades sociales de todo tipo.

Acto de conmemoración en honor a los náufragos del 'Sudamérica'.

La inmensa mayoría de sus actividades públicas, al menos las que son divulgadas por los servicios de prensa del vicepresidente, no son de su estricta competencia (Obras Públicas), y ni siquiera se hace acompañar en esos actos por el consejero o consejera que sí la detenta en cada caso. Acapara todo el protagonismo y, en el caso de compartirlo, lo hace de manera muy calculada para potenciar a segundos espadas como el aspirante de su partido a la alcaldía de Telde.

Mayoritariamente se trata de actos relacionados con el deporte y la cultura, aunque hay otras incursiones bastante curiosas, como la rehabilitación de una basílica o el homenaje a unos náufragos.

Cada visita, recepción o encuentro tiene su nota de prensa, y en cada la nota de prensa, ineludiblemente un mensaje para la posteridad, siempre en estilo elogioso hacia la actividad, las habilidades o las hazañas del interlocutor o interlocutores.

Hemos revisado los tres últimos meses de actividad política y social de Pablo Rodríguez y esta es la selección de 25 hitos que hemos escogido:

Mundo diplomático

20 de junio de 2018. El vicepresidente asiste al nombramiento de la cónsul honoraria de Paraguay en Las Palmas, Amelia Martín. “Los ciudadanos [de Paraguay] constituyen un ejemplo de buena convivencia, una comunidad que tiene mucho que aportar”. No especificó el vicepresidente a qué se refería con esas afirmaciones, destinadas a un colectivo de 1.300 personas que votan en Canarias.

21 de junio de 2018. Al día siguiente, en el marco de esa toma de posesión de la cónsul de Paraguay, Pablo Rodríguez se entrevista con el embajador de ese país en España, Antonio Rivas Palacios. El titular del comunicado de prensa no puede ser más pretencioso ni más ajeno a sus competencias: “El vicepresidente potencia las relaciones con Paraguay”. En el texto se puede leer: “Paraguay es un país con el que queremos reforzar el contacto e ir elaborando una agenda que genere un abanico de oportunidades”. Ya veremos más adelante que la referencia al abanico es recurrente en los discursos del vicepresidente canario.

El vicepresidente de Canarias, en una recepción junto al cónsul de Marruecos.

10 de julio de 2018. La querencia por el cuerpo consular acreditado en Las Palmas, que representa a un buen puñado de electores, vuelve a verse reflejada en la aparición del vicepresidente en la sesión de trabajo mensual que celebra este colectivo. Y también en esta ocasión, Rodríguez dejó una frase lapidaria para la posteridad: “Son [los cónsules] una figura indiscutiblemente necesaria que, además, facilita la integración y promueve el intercambio cultural y social”.

30 de julio de 2018. Ni qué decir tiene que el vicepresidente del Gobierno no se perdió este día la tradicional recepción oficial ofrecida por el cónsul de Marruecos con motivo del aniversario de exaltación al trono del rey Mohamed VI. Pero en esta ocasión no hubo declaraciones, tan solo dos fotografías.

2 de agosto de 2018. “El consulado de Corea ha logrado ser una herramienta útil al servicio de la comunidad”, dejó dicho Pablo Rodríguez tras reunirse con Dongil Oh en su ronda de despedida tras abandonar su misión diplomática en Canarias.

Encuentro de Pablo Rodríguez con miembros del Club de Rotarios.

Mundo social

28 de junio de 2018. Pablo Rodríguez acude a la Casa de Galicia en Las Palmas de Gran Canaria a solidarizarse con sus dirigentes tras el incendio sufrido por la entidad cuatro años antes. “La entidad gallega ha logrado convertirse en un referente”, proclamó.

11 de julio de 2018. “Formas parte de una organización con un destacado papel social”, dijo el vicepresidente de Canarias al nuevo gobernador internacional del Club de Rotarios, José Fernández Álvarez-Tamargo, que seguramente no lo sabía hasta entonces.

3 de agosto de 2018. El vicepresidente acude al Real Club Victoria de Gran Canaria, concretamente a su campus de verano de la Escuela de Vela. Según su comunicado posterior, con las correspondientes fotografías, Pablo Rodríguez destacó que esa entidad contribuye a “preservar y promocionar nuestra identidad a través de la vela latina”.

Imagen de la visita a la Asociación Musical Ayonet.

4 de septiembre de 2018. El vicepresidente de Canarias asiste en la Vega de San Mateo a una velada astronómica organizada por la Agrupación Astronómica de Gran Canaria. Esas horas que compartió con los aficionados al cosmos le sirvieron para concluir oficialmente que “con los instrumentos adecuados se puede contemplar el gran potencial del cielo de las islas, cuyo patrimonio ofrece un amplio abanico de posibilidades para el estudio, la divulgación y el disfrute del universo”.

13 de septiembre de 2018. Pablo Rodríguez preside, como máxima autoridad, el acto conmemorativo del 130 aniversario del naufragio del trasatlántico Sud América en la había de La Luz. Sus reflexiones para la ocasión fueron referidas al “movimiento migratorio” y a destacar cómo “la identidad canaria guarda un carácter no solo afable, amable y abierto, sino también solidario, generoso y caritativo”. Elogios relacionados con las tareas de salvamento llevadas a cabo por los habitantes de la ciudad de entonces.

27 de septiembre de 2018. Para una visita a la basílica de San Juan Bautista, en Telde, el vicepresidente se hizo acompañar por el director general de Infraestructura Turística del Gobierno, casualmente candidato de Coalición Canaria a la alcaldía de esa ciudad. Allí aprovecharon para hablar de “sinergias” con dirigentes de la asociación de vecinos Cristo de Telde y para anunciar “un diagnóstico para conocer cuales son las necesidades” de la basílica, que es Bien de Interés Cultural (BIC). No había presente ninguna autoridad cultural del Ejecutivo.

Visita a la Basílica de San Juan Bautista en la ciudad de Telde.

27 de septiembre de 2018. Ese mismo día en el que Rodríguez analizó in situ las condiciones estructurales de la basílica de San Juan Bautista se reunió en su despacho oficial con la estudiante Paula Fleitas, ganadora del Premio de Construcción Sostenible en Hormigón. Sus declaraciones al término del encuentro fueron estas: “Es fundamental y decisivo aprovechar los recursos naturales con los que cuenta el Archipiélago y aplicarlos a la construcción sostenible”.

Deporte, vecinos, mayores y fiestas

La actividad más frenética del vicepresidente canario en el periodo analizado se centra en estos cuatro capítulos, particularmente el deporte, que tampoco se encuentra en la esfera de sus competencias.

3 de julio de 2018. Rodríguez recibe al corredor de ultra trail Marcos Yánes, recién llegado de recorrer 300 kilómetros en solitario en Alaska. De él resaltó “la labor social que realiza”, tras recordar que también acudió en mayo a la presentación de la que luego fue su gesta deportiva.

24 de julio de 2018. A los integrantes de dos equipos canarios de regatas que partían para participar en la XXXVI Copa del Rey de Vela, les dedicó Rodríguez esta frase: “Es sumamente importante y un orgullo contar con deportistas canarios de primer nivel”.

Pablo Rodríguez con la estudiante Paula Fleitas, ganadora de la segunda edición del 'Premio de Construcción Sostenible en Hormigón'.

9 de agosto de 2018. El vicepresidente visita el club de fútbol de Pedro Hidalgo y resalta “el gran trabajo que lleva a cabo este colectivo para fomentar el deporte entre los más jóvenes y difundir los valores de la buena convivencia, el trabajo en equipo y la solidaridad”.

10 de agosto de 2018. No podían faltar las fiestas populares. Así que hasta Melenara se acercó el vicepresidente del Gobierno para dejarse ver con el primer teniente de alcalde de Telde, con el que acaba de cerrar una alianza electoral para 2019, Juan Martel, así como con el presidente de la asociación de vecinos Meclasa. “Siento un enorme sentimiento (sic) de cariño por las fiestas de Melenara, no solo porque las he vivido y disfrutado desde que era un niño, sino también porque el año pasado tuve el privilegio de ser su pregonero”.

12 de agosto de 2018. Tras Melenara, a la celebración de los 50 años de la Traía del Agua, en el también teldense barrio de Lomo Magullo. Allí lo empaparon bien, según la foto que distribuyó su servicio de prensa. Y allí dijo que esa fiesta “que se ha conservado durante tantos años, contribuye a preservar nuestra identidad y nuestras tradiciones”. De 50 años.

16 de agosto de 2018. Con ocasión de la recepción a tres regatistas que iban a participar en el Mundial Juvenil de Láser Radial 2018 en Alemania, el vicepresidente proclamó: “Estos jóvenes son ejemplo de constancia y referencia para todos aquellos que aspiran a alcanzar una carrera deportiva profesional”.

Pablo Rodríguez, en plena Traída del Agua.

30 de agosto de 2018. El vicepresidente no se ha tomado vacaciones en el mes más sandunguero por excelencia. Este día visitó al equipo femenino IBSA Club Voleibol Centro Comercial y de Ocio 7 Palmas. Allí dejó dicho que “estas deportistas son un referente y un ejemplo para los jóvenes canarios que sueñan con alcanzar grandes logros en el mundo del deporte”.

31 de agosto de 2018. Ya metidos en Siete Palmas, el vicepresidente al día siguiente visita a su asociación de vecinos, donde destacó “la importancia de la actividad vecinal y comunitaria para el progreso y el desarrollo de las ciudades”.

19 de septiembre de 2018. El vicepresidente se acerca al barrio de La Galera, en Tamaraceite, para alentar al Colectivo de Mujeres Harimaguada con palabras como estas: “Este colectivo realiza su trabajo de manera desinteresada y sin duda está consiguiendo un importante avance para el progreso del barrio de La Galera”.

El vicepresidente canario, con los mayores de Lomo Apolinario.

23 de septiembre de 2018. No podía faltar en el programa del vicepresidente una visita de manual, la que cumplió a la fiesta de mayores que se celebró en el barrio de Lomo Apolinario con la asistencia -dice la nota oficial- de 150 personas. Allí pronunció, entre otras, las siguientes palabras: “Los mayores forman parte destacada de la historia reciente de Canarias y una fuente importante de sabiduría y aprendizaje que debemos cuidar y preservar”.

24 de septiembre de 2018. Como en ocasiones anteriores, Pablo Rodríguez también ejemplifica los valores del “esfuerzo, la disciplina, la voluntad y la capacidad de superación” en el nadador Andy ortega, ganador de la Triple Corona de Aguas Abierta de Nueva York. Y añade: “Confirma el grado de excelencia del deporte canario”.

29 de septiembre de 2018. El vicepresidente realiza el saque de honor del torneo triangular alevín de Barrio Atlántico. No constan declaraciones suyas.

3 de octubre de 2018. Visita al Club Unión Deportiva Piletas, de Tamaraceite, donde felicita a sus directivos por “el trabajo que desarrolla para promocionar el deporte entre los jóvenes, además de contribuir a la difusión de los valores como el trabajo en equipo y el compañerismo”.