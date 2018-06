Ana Oramas avisa de una etapa de "incertidumbre" por los socios de Pedro Sánchez

La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha considerado este viernes que la nueva etapa de Pedro Sánchez abre un periodo de "incertidumbre," ya que, si bien el recién elegido presidente le merece "todo el respeto", no así sus "compañeros de viaje".



En declaraciones a los medios al término de la votación de la moción de censura que ha hecho presidente a Sánchez, Oramas ha explicado que su formación se ha abstenido por entender que no puede apoyar un Gobierno que "cada semana va a necesitar el voto de Bildu, ERC o Podemos".



A su juicio, eso genera "incertidumbre y una falta de concepto de país" pero, sobre todo, de garantías de que va haber un techo de gasto, unos presupuestos y unas políticas estables.



No obstante, ha dicho que Coalición Canaria es consciente de que tiene que mantener diálogo con el Gobierno "sea del color político que sea" y, por ello, ha tendido la mano a Sánchez, a quien ha pedido que respete sus compromisos con el Archipiélago.



En este contexto, Oramas se ha referido al acuerdo presupuestario, al compromiso de que el Estatuto de autonomía de Canarias se aprobará en lo que queda de legislatura y al régimen económico y fiscal.