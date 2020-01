Ana Oramas desoye la decisión de Coalición Canaria y votará no a la investidura de Pedro Sánchez

La diputada nacional de Coalición Canaria, Ana Oramas, desoye la decisión tomada por su partido en la tarde de este viernes y anuncia que no apoyará a Pedro Sánchez en la sesión de investidura como presidente del Gobierno. "Le digo no, no y mil veces no", ha dicho en la tribuna del Congreso.

"No pienso traicionar a este país ni a sus ciudadanos a cambio de que usted cumpla con sus fueros. Su ambición de poder es inmensa, lo está demostrando. Hay límites que no se pueden sobrepasar. No voy a ser cómplice de ello", ha insistido.

Durante su intervención en la sesión de investidura que comenzó este sábado, la nacionalista ha decidido cambiar su voto y poner en riesgo el desbloqueo político del país.

Después de muchas semanas de incertidumbre, en la tarde de este viernes el secretario general de CC, José Miguel Barragán, anunciaba que el Consejo Político de la formación había decidido, por unanimidad, que Oramas se abstendría en la votación para convertir al socialista Pedro Sánchez en presidente del Gobierno. Si bien es cierto que el acuerdo entre el PSOE y Podemos no era del agrado de su partido, los nacionalistas se postularon a favor de facilitar la gobernabilidad con una abstención.

Por el contrario, sus socios electorales en los últimos comicios -el partido nacionalista Nueva Canarias- han vuelto a reafirmarse en su sí a Sánchez en la intervención de su diputado nacional Pedro Quevedo.

Tras este giro de Oramas, cabe recordar que CC tendrá dos diputadas los últimos 18 meses de legislatura en virtud de los acuerdos electorales con Nueva Canarias, cediendo Quevedo su escaño por Las Palmas a María Fernández (CC).

(Habrá ampliación)