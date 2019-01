Antona se desmarca de la propuesta de Casado de acoger en Canarias el Africom

El candidato del PP a presidente de Canarias, Asier Antona, se ha desmarcado este lunes de la propuesta lanzada por el líder de su partido, Pablo Casado, para que las Islas acojan la sede del Mando del Ejército de Estados Unidos para África, el Africom, ahora ubicado en Alemania.



Pablo Casado expuso esa idea el pasado 4 de enero en Las Palmas de Gran Canaria, precisamente en el acto de presentación de Antona como candidato a presidir la comunidad autónoma.



El líder nacional del PP -que habló del Africom como órgano de la OTAN, aunque depende del Ejército de EEUU- argumentó que, por posición geoestratégica, veía más sentido a que la sede de ese mando militar estuviera en Canarias que en Sttutgart.



"No estoy de acuerdo", ha zanjado el presidente de los populares canarios cuando le han preguntado por el asunto en la Cadena SER, para luego repetir la frase en plural: "No estamos de acuerdo".



La propuesta de Casado para que Canarias albergue la sede del Africom ha sido rechazada en los últimas semanas por diferentes partidos, desde Coalición Canaria hasta el PSOE, con discursos que coinciden en dos argumentos: los canarios votaron no mayoritariamente a la OTAN de 1986 y el nuevo Estatuto de Autonomía de las Islas define a estas como "plataforma de paz y solidaridad".



Asier Antona ha recordado este último extremo y ha subrayado que su partido sí está por ofrecer a Canarias como sede para acoger organismos humanitarios y de cooperación con África, como de hecho ya hace con el Centro Logístico Internacional de la Cruz Roja y con la base del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas.